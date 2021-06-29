Дидье ДЕШАМ: «Винить некого – ответственность за пенальти Мбаппе брал сам»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал поражение от Швейцарии в 1/8 финала Евро-2020.

Напомним, французы уступили в серии пенальти со счетом 4:5 (3:3 основное время). Решающий пенальти не забил форвард Килиан Мбаппе.

«Мы выполнили все, что было нужно для того, чтобы повести со счетом 3:1, а вот затем проявили слабость, что для нас нетипично. Проигрывать же в серии пенальти всегда больно.

Килиан Мбаппе безумно опечален. Как и все остальные. Но винить некого - ответственность за пятый пенальти он брал на себя сам», - сказал Дешам.