Франция
0 : 0
Швейцария
28.06.2021 22:00

Франция – Швейцария. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 1/8 финала Евро-2020

  • 27.06.2021 15:54
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Франция – Швейцария. Текстовая трансляция матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 28 июня, состоится поединок 1/8 финала чемпионата Европы по футболу, в котором сразятся сборные Франции и Швейцарии. Матч Евро-2020 пройдет в Бухаресте на поле стадиона «Арена Националэ», начало в 22:00.

Обе команды в своих группах не набрали много зачетных баллов - швейцарцы, сыграв вничью с Уэльсом и проиграв итальянцам, в последнем туре группового этапа выиграли у турок и получили четыре очка плюс третье место в группе, а чемпионы мира обыграли только Германию, сведя матчи с венграми и португальцами вничью. Но и этого подопечным Дешама хватило, чтобы занять первое место в «группе смерти» и пройти дальше. А что этот проход будет, практически никто и не сомневался. Более того, сборную Франции многие эксперты и болельщики считают одним из главных претендентов на победу в чемпионате Европы. Конечно, французы сильные (не стоит опять перечислять их звездных исполнителей), статистика личных встреч на их стороне, букмекеры отдают предпочтение тоже не Швейцарии, но на поле бывает всякое. Будем смотреть в понедельник.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Франция - Швейцария.

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Источник — Sport.ua

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