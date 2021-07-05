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Испания
06.07.2021 22:00   ТВ-трансляция: 

Италия – Испания. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 1/2 финала Евро-2020

  • 05.07.2021 22:54
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Италия – Испания. Текстовая трансляция матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 6 июля, состоится поединок 1/2 финала чемпионата Европы по футболу, в котором сразятся сборные Италии и Испании. Матч Евро-2020 пройдет в Лондоне на поле стадиона «Уэмбли», начало в 22:00.

Сборная Италии уверенно шагает по турнире, побеждая всех соперников. В групповом этапе ни Уэльс, ни Швейцария, ни Турция ничего не смогли противопоставить «скуадре», а уже на стадии плей-офф подопечные Манчини, хотя и приложили много усилий, но все же прошли Австрию и Бельгию, причем чувствуется, что у команды есть запас прочности. Сборная же Испании долго запрягала в группе, затем в двух матчах отгрузила соперникам (Словакии и Хорватии) по пять мячей. В четвертьфинале «фурия» по пенальти прошла сборную Швейцарии. Возьмут ли итальянцы реванш за киевский финал Евро-2012 (напомним, тогда подопечные еще Висенте дель Боске выиграли со счетом 4:0), сможет ли Луис Энрике показать, что в Испании вновь появилось поколение, готовое к большим победам? Ответ увидим уже совсем скоро.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Италия - Испания. 

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Источник — Sport.ua

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