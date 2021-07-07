Скуадра остановила фурию. Италия - первый финалист Евро!

В первом полуфинале нынешнего европейского футбольного праздника встретились команды, предшественники которых уже выигрывали чемпионат континента. Так, Испания трижды завоевывала трофей в 1964, 2008 и 2012 годах, а Италия побеждала в турнире уже в далеком 1968 году. И вот теперь у нынешнего поколения футболистов этих стран появилась реальная возможность снова порадовать своих болельщиков триумфом, но сперва надо было пройти одного из своих самых принципиальных соперников.

Что касается стартовых составов, то, прежде всего, надо отметить, что у итальянцев снова вернулся в строй после травмы опытный защитник Кьеллини, а еще нашлось место в основе нападающему Кьезе, который чаще всего выходил на замену. Еще травмированного Спинаццолу на левом фланге обороны заменил Эмерсон. Луис Энрике тоже провел несколько изменений. В частности, с первых минут игру начали Оярсабаль и Ольмо, а вот Мората и Морена остались на скамейке запасных.

Уже на 3-й минуте Барелла заставил вскочить с мест тех зрителей, которые поддерживали его команду. Он выбежал к воротам Симона и направил мяч в штангу. Впрочем, арбитр на линии чуть позже поднял флажок, показывая офсайд. Так что даже если бы гол был забит, его бы, понятное дело, не засчитали.

Далее игровым преимуществом завладели испанцы. Они больше владели мячом, причем чаще всего на половине поля соперников. Вот только с опасными моментами у них никак не получалось. Только на 13-й минуте Оярсабаль мог доставить серьезные неприятности оппонентам, но в хорошей позиции не сумел как следует принять и обработать мяч. Еще через две минуты Ферран Торрес пробил издали чуть мимо ворот. У итальянцев шанс отличиться появился на 21-й минуте, причем создал его вратарь сборной Испании Симон. Он не очень расчетливо выбежал на перехват мяча, не успел к нему, но ни Иммобиле, ни Барелла пробить по пустым воротам не смогли.

Getty Images/Global Images Ukraine

На 25-й минуте ошибся уже Доннарумма. Он выбил мяч от своих ворот прямо на соперника. Последовала быстрая атака испанцев и Ольмо оказался на ударной позиции в центре штрафной площади. Пришлось голкиперу Италии исправлять свой же огрех и он сделал это мастерски, парировав коварный удар с близкого расстояния.

Надо отметить, что хотя по-настоящему голевых ситуаций было немного, игра смотрелась. Обе команды действовали с большим желанием и старались ни в чем не уступать друг другу. На поле было много борьбы, эмоций, но не было грубости, что позволяло футболистам быстро переходить из обороны в атаку и наоборот. С моментами же действительно было не густо. До перерыва у испанцев запомнились разве что неточные удары от Ольмо и Оярсабаля, а у сборной Италии на 45-й минуте Эмерсон прорвался к воротам Симона и под острым углом пробил. Мяч чиркнул по перекладине и вылетел за пределы поля.

Второй тайм начался с обоюдоострых атак обеих команд. Так, на 49-й минуте Иммобиле выбегал к воротам соперников, но пробил неточно. Спустя минуту уже Ольмо увидел на дальней штанге Феррана Торреса и делал ему хорошую передачу, однако Ди Лоренцо опередил испанца и выбил мяч на угловой. На 52-й минуте Бускетс с линии штрафной без помех пробил чуть выше перекладины. И буквально тут же в ответной контратаке Кьеза бил низом из-под защитника - теперь уже Симону пришлось выручать своих партнеров.

Мяч в центре поля практически не задерживался. На 58-й минуте неплохо пробил издали Оярсабаль, но Доннарумма сыграл надежно. И, кстати, именно вратарь сборной Италии через две минуты начал голевую атаку, в которой его партнеры быстро доставили мяч к противоположным воротам. И, если Иммобиле защитники не дали возможности нанести удар, то подхвативший мяч Кьеза все сделал великолепно. Он ворвался в штрафную площадь и красивым обводящим ударом поразил дальний угол.

Getty Images/Global Images Ukraine

Понятно, что испанцы сразу же побежали отыгрываться и создали пару опасных моментов. Так, на 63-й минуте после передачи Коке головой не попал в ворота с выгодного положения Оярсабаль. А затем через две минуты Ольмо пробил рядом с правой боковой штангой. Впрочем и итальянцы в долгу не остались. Вышедший на замену Берарди на 68-й минуте оказался с мячом в штрафной площади соперников и пробил низом, но Симон все контролировал и мяч отбил.

Стараясь поддержать высокий темп игры, оба наставника выпустили на поле свежих игроков и один их них Мората на 77-й минуте удачно выбежал справа к воротам итальянцев. Здесь здорово сыграл Бонуччи, сумевший выбить мяч за лицевую линию. Через три минуты снова в центре внимания оказался Берарди и опять с его ударом справился Симон. Тут же последовала быстрая контратака сборной Испании и счет в матче сравнялся. Причем гол сотворили два игрока. Мората подхватил мяч на половине поля итальянцев, обыгрался в «стеночку» с Ольмо, выскочил один на один с Доннаруммой и технично направил мяч в левый от себя угол ворот.

Getty Images/Global Images Ukraine

В концовке второго тайма острее действовали испанцы, но забить еще один мяч им не удалось. Как, впрочем, и их оппонентам. Так что арбитр матча Феликс Брых из Германии зафиксировал ничью 1:1 в основное время и теперь все должно было решиться в овертаймах. Интересно, что для Испании это уже был третий матч подряд с дополнительным временем, а для Италии второй на турнире.

После небольшой паузы команды вернулись на зеленый газон стадиона «Уэмбли», но дальше стали действовать уже более осторожно. Было видно, что особо рисковать никто не хочет. Но все же острее в каких-то эпизодах выглядели испанцы. Трижды в первом овертайме они создавали напряжение у ворот Доннаруммы, но для итальянцев все обошлось.

Во второй пятнадцатиминутке уже сборная Италии была активнее и Берарди даже забил гол из явного офсайда, но его, естественно, арбитр не засчитал. А затем команды уже просто доигрывали матч и ждали серию пенальти.

Первый же удар с точки итальянца Локателли парировал Симон. И тут же Ольмо пробил выше ворот. Затем футболисты обеих сборных не промахивались вплоть да удара Мораты. Он не сумел переиграть Доннарумму. А победную точку в этой серии поставил Жоржиньо.

Getty Images/Global Images Ukraine

Итак, Италия в финале чемпионата Европы и ждет победителя второго полуфинала Англия - Дания.

Евро-2020. 1/2 финала.

Италия - Испания - 1:1 (пен. 4:2).

Кьеза, 60 - Мората, 80.

Бускетс, 51 - Толой, 97, Бонуччи, 118.

Серия пенальти: 0:0 - Локателли (вратарь), 0:0 - Ольмо (выше), 1:0 - Белотти, 1:1 - Морено, 2:1 - Бонуччи, 2:2 - Алькантара, 3:2 - Бернардески, 3:2 - Мората (вратарь), 4:2 - Жоржиньо.

Италия: Доннарумма, ди Лоренцо, Бонуччи, Кьеллини, Эмерсон (Толой, 73), Жоржиньо, Барелла (Локателли, 85), Вератти (Пессина, 73), Кьеза (Бернандески, 107), Иммобиле (Берарди, 61), Инсинье (Белотти, 85).

Испания: Симон, Аспиликуэта (М. Льоренте, 85), Ляпорт, Э. Гарсия (Пау Торрес, 109), Альба, Бускетс (Алькантара, 106), Педри, Коке (Родри, 70), Ферран Торрес (Мората, 62), Оярсабаль (Жерар Морено, 70), Ольмо.

Арбитр: Феликс Брых (Германия).

Стадион: «Уэмбли» (Лондон, Англия).

ИТАЛИЯ - ИСПАНИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА