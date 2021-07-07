Италия
1 : 1
(4:2)
Испания
06.07.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Скуадра остановила фурию. Италия - первый финалист Евро!

В полуфинале подопечные Манчини переиграли Испанию по пенальти

  • 07.07.2021 00:42
  • 2121 просмотр
  • 33 комментария
Скуадра остановила фурию. Италия - первый финалист Евро!
© Getty Images/Global Images Ukraine

В первом полуфинале нынешнего европейского футбольного праздника встретились команды, предшественники которых уже выигрывали чемпионат континента. Так, Испания трижды завоевывала трофей в 1964, 2008 и 2012 годах, а Италия побеждала в турнире уже в далеком 1968 году. И вот теперь у нынешнего поколения футболистов этих стран появилась реальная возможность снова порадовать своих болельщиков триумфом, но сперва надо было пройти одного из своих самых принципиальных соперников. 

Что касается стартовых составов, то, прежде всего, надо отметить, что у итальянцев снова вернулся в строй после травмы опытный защитник Кьеллини, а еще нашлось место в основе нападающему Кьезе, который чаще всего выходил на замену. Еще травмированного Спинаццолу на левом фланге обороны заменил Эмерсон. Луис Энрике тоже провел несколько изменений. В частности, с первых минут игру начали Оярсабаль и Ольмо, а вот Мората и Морена остались на скамейке запасных.    

Уже на 3-й минуте Барелла заставил вскочить с мест тех зрителей, которые поддерживали его команду. Он выбежал к воротам Симона и направил мяч в штангу. Впрочем, арбитр на линии чуть позже поднял флажок, показывая офсайд. Так что даже если бы гол был забит, его бы, понятное дело, не засчитали. 

Далее игровым преимуществом завладели испанцы. Они больше владели мячом, причем чаще всего на половине поля соперников. Вот только с опасными моментами у них никак не получалось. Только на 13-й минуте Оярсабаль мог доставить серьезные неприятности оппонентам, но в хорошей позиции не сумел как следует принять и обработать мяч. Еще  через две минуты Ферран Торрес пробил издали чуть мимо ворот. У итальянцев шанс отличиться появился на 21-й минуте, причем создал его вратарь сборной Испании Симон. Он не очень расчетливо выбежал на перехват мяча, не успел к нему, но ни Иммобиле, ни Барелла пробить по пустым воротам не смогли. 

Getty Images/Global Images Ukraine

На 25-й минуте ошибся уже Доннарумма. Он выбил мяч от своих ворот прямо на соперника. Последовала быстрая атака испанцев и Ольмо оказался на ударной позиции в центре штрафной площади. Пришлось голкиперу Италии исправлять свой же огрех и он сделал это мастерски, парировав коварный удар с близкого расстояния. 

Надо отметить, что хотя по-настоящему голевых ситуаций было немного, игра смотрелась. Обе команды действовали с большим желанием и старались ни в чем не уступать друг другу. На поле было много борьбы, эмоций, но не было грубости, что позволяло футболистам быстро переходить из обороны в атаку и наоборот. С моментами же действительно было не густо. До перерыва у испанцев запомнились разве что неточные удары от Ольмо и Оярсабаля, а у сборной Италии на 45-й минуте Эмерсон прорвался к воротам Симона и под острым углом пробил. Мяч чиркнул по перекладине и вылетел за пределы поля.  

Второй тайм начался с обоюдоострых атак обеих команд. Так, на 49-й минуте Иммобиле выбегал к воротам соперников, но пробил неточно. Спустя минуту уже Ольмо увидел на дальней штанге Феррана Торреса и делал ему хорошую передачу, однако Ди Лоренцо опередил испанца и выбил мяч на угловой. На 52-й минуте Бускетс с линии штрафной без помех пробил чуть выше перекладины. И буквально тут же в ответной контратаке Кьеза бил низом из-под защитника - теперь уже Симону пришлось выручать своих партнеров. 

Мяч в центре поля практически не задерживался. На 58-й минуте неплохо пробил издали Оярсабаль, но Доннарумма сыграл надежно. И, кстати, именно вратарь сборной Италии через две минуты начал голевую атаку, в которой его партнеры быстро доставили мяч к противоположным воротам. И, если Иммобиле защитники не дали возможности нанести удар, то подхвативший мяч Кьеза все сделал великолепно. Он ворвался в штрафную площадь и красивым обводящим ударом поразил дальний угол. 

Getty Images/Global Images Ukraine

Понятно, что испанцы сразу же побежали отыгрываться и создали пару опасных моментов. Так, на 63-й минуте после передачи Коке головой не попал в ворота с выгодного положения Оярсабаль. А затем через две минуты Ольмо пробил рядом с правой боковой штангой. Впрочем и итальянцы в долгу не остались. Вышедший на замену Берарди на 68-й минуте оказался с мячом в штрафной площади соперников и пробил низом, но Симон все контролировал и мяч отбил. 

Стараясь поддержать высокий темп игры, оба наставника выпустили на поле свежих игроков и один их них Мората на 77-й минуте удачно выбежал справа к воротам итальянцев. Здесь здорово сыграл Бонуччи, сумевший выбить мяч за лицевую линию. Через три минуты снова в центре внимания оказался Берарди и опять с его ударом справился Симон. Тут же последовала быстрая контратака сборной Испании и счет в матче сравнялся. Причем гол сотворили два игрока. Мората подхватил мяч на половине поля итальянцев, обыгрался в «стеночку» с Ольмо, выскочил один на один с Доннаруммой и технично направил мяч в левый от себя угол ворот.   

Getty Images/Global Images Ukraine

В концовке второго тайма острее действовали испанцы, но забить еще один мяч им не удалось. Как, впрочем, и их оппонентам. Так что арбитр матча Феликс Брых из Германии зафиксировал ничью 1:1 в основное время и теперь все должно было решиться в овертаймах. Интересно, что для Испании это уже был третий матч подряд с дополнительным временем, а для Италии второй на турнире.  

После небольшой паузы команды вернулись на зеленый газон стадиона «Уэмбли», но дальше стали действовать уже более осторожно. Было видно, что особо рисковать никто не хочет. Но все же острее в каких-то эпизодах выглядели испанцы. Трижды в первом овертайме они создавали напряжение у ворот Доннаруммы, но для итальянцев все обошлось. 

Во второй пятнадцатиминутке уже сборная Италии была активнее и Берарди даже забил гол из явного офсайда, но его, естественно, арбитр не засчитал. А затем команды уже просто доигрывали матч и ждали серию пенальти. 

Первый же удар с точки итальянца Локателли парировал Симон. И тут же Ольмо пробил выше ворот. Затем футболисты обеих сборных не промахивались вплоть да удара Мораты. Он не сумел переиграть Доннарумму. А победную точку в этой серии поставил Жоржиньо. 

Getty Images/Global Images Ukraine

Итак, Италия в финале чемпионата Европы и ждет победителя второго полуфинала Англия - Дания.  

Евро-2020. 1/2 финала.

Италия - Испания - 1:1 (пен. 4:2).

 Кьеза, 60 - Мората, 80.

 Бускетс, 51 - Толой, 97, Бонуччи, 118.

Серия пенальти: 0:0 - Локателли (вратарь), 0:0 - Ольмо (выше), 1:0 - Белотти, 1:1 - Морено, 2:1 - Бонуччи, 2:2 - Алькантара, 3:2 - Бернардески, 3:2 - Мората (вратарь), 4:2 - Жоржиньо.

Италия: Доннарумма, ди Лоренцо, Бонуччи, Кьеллини, Эмерсон (Толой, 73), Жоржиньо, Барелла (Локателли, 85), Вератти (Пессина, 73), Кьеза (Бернандески, 107), Иммобиле (Берарди, 61), Инсинье (Белотти, 85).

Испания: Симон, Аспиликуэта (М. Льоренте, 85), Ляпорт, Э. Гарсия (Пау Торрес, 109), Альба, Бускетс (Алькантара, 106), Педри, Коке (Родри, 70), Ферран Торрес (Мората, 62), Оярсабаль (Жерар Морено, 70), Ольмо.

Арбитр: Феликс Брых (Германия).

Стадион: «Уэмбли» (Лондон, Англия).

ИТАЛИЯ - ИСПАНИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Игорь Заржицкий, Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 07.07.2021 01:18
    0
    euro2012_za_2012euro, 07.07.2021 01:08
    NAglo-Saxons go home !!!
    Играют дома, на Уэмбли ??! Тогда недалеко идти !!!
    Финал Италия-Дания !!!
    Если Дания пройдет в финал, то этот матч станет формальностью.
    "Наглосаксонс", внук Иванова чтоле?
    Ссылка
    garik_trinity
    online
      garik_trinity, 07.07.2021 01:08
    +2
    Тики-сраку выбили наконец-то. Браво, Италия
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 07.07.2021 01:08
    +1
    NAglo-Saxons go home !!!
    Играют дома, на Уэмбли ??! Тогда недалеко идти !!!
    Финал Италия-Дания !!!
    Ссылка
    Evgeny_Boykinyuk
    online
      Evgeny_Boykinyuk, 07.07.2021 01:06
    +2
    manticora1990, 07.07.2021 01:04
    Дания чемпион!!
    италия чекмпион!
    Ссылка
    Igorok Киев
    online
      Igorok Киев, 07.07.2021 01:06
    0
    manticora1990, 07.07.2021 01:04
    Дания чемпион!!
    Все может произойти они тоже крепкий орешек, по круче англичан, завтра посмотрим
    Ссылка
    TimurKhAI
    online
      TimurKhAI, 07.07.2021 01:05
    0
    Ёкарный Бабай, 07.07.2021 00:52
    Отомстили за Евро2012 и за Евро2008
    Так ещё ж в 2016-м отомстили.
    Ссылка
    manticora1990
    online
      manticora1990, 07.07.2021 01:04
    -4
    Дания чемпион!!
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 07.07.2021 01:02
    0
    euro2012_za_2012euro, 07.07.2021 00:46
    Forza Italia !!!
    Прервалась победная серия 15,1,0 с учётом отбора на ЕВРО.
    Но, итальянцы повторили рекорд 33 матча без поражений. Победа в финале станет 34-м беспроигрышным матчем!
    Adios amigos espanoles ! 
    Но, следует признать Испания играла в этом матче лучше.
    Поправочка.
    Да у Италии 33 матча беспроигрышная.
    Победа в Финале, станет 34й, но не рекордной.
    Рекорд пока у Испании и Бразилии по 35.
    /
    А остальное всё правильно.
    Ссылка
    pike1
    online
      pike1, 07.07.2021 01:00
    +1
    euro2012_za_2012euro, 07.07.2021 00:46
    Forza Italia !!!
    Прервалась победная серия 15,1,0 с учётом отбора на ЕВРО.
    Но, итальянцы повторили рекорд 33 матча без поражений. Победа в финале станет 34-м беспроигрышным матчем!
    Adios amigos espanoles ! 
    Но, следует признать Испания играла в этом матче лучше.
    Барселона в 97 тоже играла лучше за Динамо Владение без голов это ничто
    Ссылка
    Pavel Yakimovich
    online
      Pavel Yakimovich, 07.07.2021 00:58
    0
    испания провела 360 минут за 3 матча... и ведь бегали...
    явно не люди...
    Ссылка
    Cruijff
    online
      Cruijff, 07.07.2021 00:58
    +2
    Сьогодні уболівав за італійців, вони протягом всього турніру своєю блискучою грою, як на мене, заслужили на прохід у фінал.
    Проте, іспанцям більше вдалося зіграти у свою гру, вони виглядали свіжішими.
    Видохлись італійці проти бельгійців.
    Ссылка
    pike1
    online
      pike1, 07.07.2021 00:58
    +2
    Vytas Meskauskas, 07.07.2021 00:46
    Италия заслужила финал но Испания снова показала что они доминируют по стилю , игре и в технике . Почему то казалось Италия сможет конкурировать с Испанией и играть на встречных курсах но пока по технике уступают Испании.
    С техникой у Италии порядок, но она медленная по сравнению с Испанией, а вот если в финале будет Англия будет крайне интересно, скорость и выносливость англичан против тактики и техники итальянцев
    Ссылка
    Zab
      Zab, 07.07.2021 00:57
    0
    Іспанія грала гарніше, але Італія тоже молодці.
    Ссылка
    Sheva COACH🇺🇦💪
      Sheva COACH🇺🇦💪, 07.07.2021 00:56
    0
    А так хотелось финал Украина-Италия в Лондоне
    Ссылка
    Vytas Meskauskas
    online
      Vytas Meskauskas, 07.07.2021 00:56
    -1
    Как бы Италия отлично не играла в атакующий футбол в группе и все писали что это не похожа на себя Италия но как только с Испанией сошлись игра снова показала что Испания это другой уровень в технике и прессинге контроль мяча как с другой планеты но надо забивать.
    Ссылка
    lehach_08
    online
      lehach_08, 07.07.2021 00:56
    0
    испанцы молодцы, нужна реализация.....и был бы мешок.
    Ссылка
    Orbitgr
    online
      Orbitgr, 07.07.2021 00:53
    0
    От і добре! Форза Італія!)
    Ссылка
    Igorok Киев
    online
      Igorok Киев, 07.07.2021 00:52
    +6
    Завтра следующие на выход Англия Топим за Данию!
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 07.07.2021 00:52
    +1
    Отомстили за Евро2012 и за Евро2008
    Ссылка
    Денис Ободовский
      Денис Ободовский, 07.07.2021 00:50
    -9
    После Матераци всегда против Италии!
    Forza ZIDANe!
    Ссылка
    Maks__7777.
      Maks__7777., 07.07.2021 00:47
    +9
    Испанцы к ноге !!!Даёшь финал Италия-Дания ,и плач тифози после матча на уэмбли от радости или от неудачи по ххх
    Ссылка
    R1d3r
      R1d3r, 07.07.2021 00:45
    +8
    Италия должна выиграть этот чемпионат
    Ссылка
    Igorok Киев
    online
      Igorok Киев, 07.07.2021 00:52
    +6
    Завтра следующие на выход Англия Топим за Данию!
    Ссылка
    Vytas Meskauskas
    online
      Vytas Meskauskas, 07.07.2021 00:46
    +6
    Италия заслужила финал но Испания снова показала что они доминируют по стилю , игре и в технике . Почему то казалось Италия сможет конкурировать с Испанией и играть на встречных курсах но пока по технике уступают Испании.
    Ссылка
    TimurKhAI
    online
      TimurKhAI, 07.07.2021 00:47
    +5
    Интересно, были в истории ЧЕ и ЧМ такие персонажи, которые три пеналя за один турнир не забивали?
    Подозреваю, что Мората – единственный и неповторимый в этом плане
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 07.07.2021 00:45
    +5
    sv_2000, 07.07.2021 00:44
    Хороший был футбол. Немного расстроен, болел за Испанию, но итальянцы тоже большие молодцы.
    А вот завтра буду с детства за Данию
    Ссылка
    Сергей Чёрный
      Сергей Чёрный, 07.07.2021 00:44
    +4
    Мои поздравления Италии, матч получился напряжённым и впринципе ровным , завтра ждём второго финалиста .
    Ссылка
    Наливайко Діма
    online
      Наливайко Діма, 07.07.2021 00:44
    +3
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 07.07.2021 00:44
    +3
    Хороший был футбол. Немного расстроен, болел за Испанию, но итальянцы тоже большие молодцы.
    Ссылка
    garik_trinity
    online
      garik_trinity, 07.07.2021 01:08
    +2
    Тики-сраку выбили наконец-то. Браво, Италия
    Ссылка
    Evgeny_Boykinyuk
    online
      Evgeny_Boykinyuk, 07.07.2021 01:06
    +2
    manticora1990, 07.07.2021 01:04
    Дания чемпион!!
    италия чекмпион!
    Ссылка
    pike1
    online
      pike1, 07.07.2021 00:58
    +2
    Vytas Meskauskas, 07.07.2021 00:46
    Италия заслужила финал но Испания снова показала что они доминируют по стилю , игре и в технике . Почему то казалось Италия сможет конкурировать с Испанией и играть на встречных курсах но пока по технике уступают Испании.
    С техникой у Италии порядок, но она медленная по сравнению с Испанией, а вот если в финале будет Англия будет крайне интересно, скорость и выносливость англичан против тактики и техники итальянцев
    Ссылка
    Cruijff
    online
      Cruijff, 07.07.2021 00:58
    +2
    Сьогодні уболівав за італійців, вони протягом всього турніру своєю блискучою грою, як на мене, заслужили на прохід у фінал.
    Проте, іспанцям більше вдалося зіграти у свою гру, вони виглядали свіжішими.
    Видохлись італійці проти бельгійців.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 07.07.2021 00:46
    +2
    Forza Italia !!!
    Прервалась победная серия 15,1,0 с учётом отбора на ЕВРО.
    Но, итальянцы повторили рекорд 33 матча без поражений. Победа в финале станет 34-м беспроигрышным матчем!
    Adios amigos espanoles ! 
    Но, следует признать Испания играла в этом матче лучше.
    Ссылка
    Pucko-alex
      Pucko-alex, 07.07.2021 00:43
    +2
    Forza Italia Forza!!
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 07.07.2021 01:08
    +1
    NAglo-Saxons go home !!!
    Играют дома, на Уэмбли ??! Тогда недалеко идти !!!
    Финал Италия-Дания !!!
    Ссылка
    pike1
    online
      pike1, 07.07.2021 01:00
    +1
    euro2012_za_2012euro, 07.07.2021 00:46
    Forza Italia !!!
    Прервалась победная серия 15,1,0 с учётом отбора на ЕВРО.
    Но, итальянцы повторили рекорд 33 матча без поражений. Победа в финале станет 34-м беспроигрышным матчем!
    Adios amigos espanoles ! 
    Но, следует признать Испания играла в этом матче лучше.
    Барселона в 97 тоже играла лучше за Динамо Владение без голов это ничто
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 07.07.2021 00:52
    +1
    Отомстили за Евро2012 и за Евро2008
    Ссылка
    ArsenyPilat
      ArsenyPilat, 07.07.2021 00:48
    +1
    Чуть больше повезло итальянцам: после ответного мяча и в ЕТ испанцы даже выглядели посильнее и посвежее, но серии пенальти- это лотерея...
    Ну и кто говорил, что Донарумма- г... вратарь, мол, переоцененный, очень спокойно сегодня отстоял весь матч и в серии пенальти?!
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 07.07.2021 01:18
    0
    euro2012_za_2012euro, 07.07.2021 01:08
    NAglo-Saxons go home !!!
    Играют дома, на Уэмбли ??! Тогда недалеко идти !!!
    Финал Италия-Дания !!!
    Если Дания пройдет в финал, то этот матч станет формальностью.
    "Наглосаксонс", внук Иванова чтоле?
    Ссылка
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