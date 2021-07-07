МАНЧИНИ: «Сборная Испании удивила нас, решив играть без нападающего»

Сборная Италии стала первым финалистом Евро-2020, обыграв Испанию по пенальти (1:1, пен – 4:2).

Этой ночью подопечные Манчини продлили свою поразительную беспроигрышную серию до 33 матчей.

Автор гола сборной Италии Федерико Кьеза признан Звездой матча.

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини:

«Есть игры, в которых необходимо долготерпение, но мы здесь заслуженно. Знали, что будет тяжело. Сборная Испании сразу же удивила нас, решив играть без нападающего. Все хотят победить, но наша команда хотела добиться нечто особенного, и она это сделала. Этот состав – потрясающий.

Мы стремились в финал, пусть даже мало кто в это верил до начала турнира. Я поздравляю сборную Испании: это отличная команда, а пенальти – лотерея».

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи:

«Это было невероятно. Очень тяжелый матч, надо отдать должное Испании. Они были хороши - признать это не стыдно. Никто так не умеет терпеть, как мы, итальянцы. Нам было тяжело, мы были готовы выполнять грязную работу и вместе дотерпели до финала.

Не промахиваются только те, кто не бьет пенальти. Я был уверен, что забью. Честно говоря, мы не знали, кого ставить на серию, потому что очень многие хотели пробить. Вся пятерка была уверена. Думаю, нам повезло, что Мануэль Локателли не забил первый пенальти. Так мы организовали на испанцев дополнительное давление».

Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма:

«Сборная Испании доставила нам сегодня много проблем контролем мяча, но, полагаю, мы были достойны финала. Не хочу сейчас о нем говорить – хочу насладиться моментом. Будем думать об этом, когда понадобится.

Я был спокоен перед серией пенальти, так как знал, что способен помочь команде. Хочу всех поблагодарить, ведь теперь мы всего в шаге от воплощения мечты. Сборная Испании очень сильна, но этот состав сборной Италии отважен и никогда не сдается».