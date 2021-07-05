Во вторник, 6 июля, в Лондоне состоится первый полуфинальный матч чемпионата Европы по футболу, в котором Италия сыграет с Испанией. Яркая вывеска, ведь между собой встречаются команды, которые на этом турнире демонстрируют целостный и качественный футбол.

Италия

Сборная Италии с первого тура Евро-2020 показала свои сильные качества и с каждым туром только укрепляла позиции. Подопечные Роберто Манчини не заметили свою группу, поочередно обыграв Турцию (3:0), Швейцарию (3:0) и Уэльс (1:0). Критики утверждали, что эти результаты обманчивы, ведь добыты в слабой группе, но и Швейцария и Уэльс вышли в плей-офф, швейцарцы и вовсе дошли до четвертьфинала, где уступили Испании лишь в серии пенальти. В плей-офф у Италии соперники были мощнее, с Австрией «Скуадра Адзурра» помучилась, но добыла победу со счетом 2:1. С Бельгией тоже был непростой матч, но и здесь итальянцы дотерпели и обыграли соперника с минимальным разрывом - 2:1.

На протяжении турнира итальянцы хорошо играли в разных составах. Начало турнира пропустил Марко Верратти, где его отлично заменил Мануэль Локателли. Затем матчи пропускал Джорджо Кьеллини, но ветерана заменил Ачерби. Сейчас связка защитников Кьеллини-Бонуччи в строю. В последнем матче тяжелую травму получил Спинаццолла, который пропустит минимум полгода, таким образом его должен заменить Эмерсон.

В матче с Испанией интригующим будет противостояние средних линий, где итальянская тройка Жоржиньо-Барелла-Верратти будет противостоять Бускетсу, Коке и Педри.

Испания

Испания традиционно является одним из главных фаворитов любого международного турнира. На этом чемпионате команда Луиса Энрике долго запрягала. Невыразительные ничьи со Швецией и Польшей не понравились болельщикам. Очень много негатива досталось форварду Альваро Морате, который никак не мог реализовать свой момент. Затем команда реабилитировалась, уничтожив Словакию (5:0). Затем в 1/8 финала был очень хороший матч с Хорватией (5:3). Хотя по ходу матча испанцы упустили преимущество и игра перешла в дополнительное время. Но в экстра-таймах «Фурия Роха» не оставила шансов хорватам и победила. Несмотря на сценарий поединка, победа Испании была очевидна.

Ключевым игроком этой команды является Серхио Бускетс, именно в первых матчах, когда хавбек отбывал изоляцию из-за коронавируса, у Испании были проблемы с розыгрышем мяча. Сейчас команда демонстрирует свой футбол, контролируя мяч. Матч 1/4 финала с Швейцарией стал для испанцев одним из самых неудачных. Команда лидировала в счете, но упустила преимущество, а затем не смогла дожать соперника, который был в меньшинстве. Но в серии пенальти все решилось и теперь Испания будет сражаться за выход в финал.

Прогноз

Считаем, что это будет равное противостояние, где более стабильная Италия должна одержать победу. Нашим прогнозом будет ставка - победа Италии с коэффициентом 2.46 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы:

Италия: Доннарумма - Ди Лоренцо, Бонуччи, Кьеллини, Эмерсон, Барелла, Жоржиньо, Верратти, Кьеза, Иммобиле, Инсинье.

Испания: Симон - Аспиликуэта, Ляпорт, Торрес, Альба, Коке, Бускетс, Педри, Торрес, Мората, Ольмо.

6 июля, вторник