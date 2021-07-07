Италия
1 : 1
(4:2)
Испания
06.07.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Италия – Испания – 1:1 (пен. 4:2). Есть финалист! Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/2 финала Евро-2020

  • 07.07.2021 00:43
  • 5612 просмотров
  • 1 комментарий
Италия – Испания – 1:1 (пен. 4:2). Есть финалист! Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

6 июля в матче 1/2 финала Евро-2020 сошлись сборные Италии и Испании.

Поединок проходит в Лондоне, игра началась в 22:00 по киевскому времени.

В прямом эфире поединок показывает телеканал ТРК «Украина», а также видеосервисы OLL.TV и MEGOGO.

Италия – Испания. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Видеообзор первого тайма.

ГОЛ! 1:0. Федерико Кьеза, 60 мин.

ГОЛ! 1:1. Альваро Мората, 80 мин.

События матча
120+5' ГОЛ ! С пенальти забил Жоржиньо Фрелло (Италия).
120+4' ГОЛ ! С пенальти забил Федерико Бернардески (Италия).
120+3' ГОЛ ! С пенальти забил Тиаго Алькантара (Испания).
120+3' ГОЛ ! С пенальти забил Леонардо Бонуччи (Италия).
120+2' ГОЛ ! С пенальти забил Херард Морено (Испания).
120+2' ГОЛ ! С пенальти забил Андреа Белотти (Италия).
80' ГОЛ ! Мяч забил Альваро Мората (Испания).
60' ГОЛ ! Мяч забил Федерико Кьеза (Италия).
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Андрей Трегубов
    online
      Андрей Трегубов, 07.07.2021 00:51
    0
    Вива Италия!!!!!!!!!!!
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    Андрей Трегубов
    online
      Андрей Трегубов, 07.07.2021 00:51
    0
    Вива Италия!!!!!!!!!!!
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