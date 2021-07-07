Луис ЭНРИКЕ: «У Мораты болела мышца, но он все равно хотел бить пенальти»

Ольмо и Мората не забили пенальти, и Испания проиграла полуфинал Италии

  • 07.07.2021 04:38
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  • 1 комментарий
Луис ЭНРИКЕ: «У Мораты болела мышца, но он все равно хотел бить пенальти»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Альваро Мората и Луис Энрике

Сборная Италии стала первым финалистом Евро-2020, обыграв Испанию по пенальти (1:1, пен – 4:2).

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике: 

«В профессиональном спорте мы все должны научиться побеждать и достойно проигрывать. Потому я хочу поздравить Италию. Мы вернемся в Испанию с четким пониманием того, что были в числе лучших на этом турнире.

Дани Ольмо – очень важный игрок для нашей команды. Мне кажется, это игрок особенного таланта. Он сегодня провел выдающийся матч. Я хотел убрать игрока от центральных защитников сборной Италии, и Ольмо это сделал. Он очень умен,  показывает чрезвычайно интеллектуальный футбол. Чего нам не хватило – так это реализации, когда у нас были прекрасные моменты. Игроки прекрасно выполняли то, о чем мы их просили.

У Мораты болела приводящая мышца, но он все равно хотел бить пенальти, и это так много говорит о нем в человеческом плане. Он имел для нас огромное значение на этом турнире.

Педри? Все обратили внимание на то, чего добился 18-летний парень на этом Евро? Никому такого раньше не удавалось – даже Андресу Иньесте. Мы будем внимательно следить за этим юношей.

Было бы лучше или хуже с игроками, которых у нас не было? Сложно сказать. В моей команде будут игроки, которые пребывают на пике формы, так будет всегда. Я бы хотел поехать на чемпионат мира с такой же сильной командой, но кто знает, что будет дальше.

Если бы мне вздумалось ставить своим игрокам оценки, полагаю, мы заслужили отлично. Думаю, что все сыграли великолепно. Претензий нет – только похвала. Пора им отдохнуть».

Капитан сборной Испании Серхио Бускетс:

«Тут все сделали из сборной Италии безусловного фаворита, однако мы продемонстрировали, что превосходим ее. В нашей команде много молодых футболистов, и этот опыт пойдет ей на пользу – она еще вернется.

Мы навязали то, что хотели: контроль мяча, его возврат сразу после потерь. В целом в этом матче, я считаю, доминировали мы. Но таков футбол, и все, что нам остается, – это поздравить Италию.

Сейчас не время думать о себе. Время грусти и, одновременно, гордости. Я думаю сейчас только об общем благе, а не о себе. Есть полтора года до ближайшего чемпионата мира, но мы точно на правильном пути. Это отличная национальная сборная, и единственное, чего не хватило, – это выхода в финал, к чему мы стремились».

Новичок «Барселоны» Эрик Гарсия: 

«У нас есть основания верить, что это начало чего-то великого. И хочу поблагодарить наших болельщиков, они обеспечили нам страстную поддержку. Спасибо им всем».

Защитник «Манчестер Сити» Эмерик Ляпорт: 

«Мы пробились так далеко, хотя на бумаге многие команды, по мнению болельщиков, были сильнее. Понимали, что Италия – серьезный соперник, и отдали все силы, бились до конца. Я многим обязан Луису Энрике. Он доказал, что является великим тренером. В этой команде много новичков и свежих идей, и мы показали очень высокий уровень».

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Источник — УЕФА

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Комментарии
    Saar
    online
      Saar, 07.07.2021 04:56
    0
    Бускетс взагалі не вміє програвати! Кому потрібен ваш контроль, коли клас грока поквзує реалізація. Італія показа як це треба робити. В овертаймі навіть другий забили, правда не зарахували. А вони "домінували".....
    Ссылка
    Saar
    online
      Saar, 07.07.2021 04:56
    0
    Бускетс взагалі не вміє програвати! Кому потрібен ваш контроль, коли клас грока поквзує реалізація. Італія показа як це треба робити. В овертаймі навіть другий забили, правда не зарахували. А вони "домінували".....
    Ссылка
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