Звезда матча. Назван лучший игрок поединка Италии против Испании

Автор гола сборной Италии Федерико Кьеза признан Звездой матча

  • 07.07.2021 01:59
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Звезда матча. Назван лучший игрок поединка Италии против Испании
© УЕФА. Федерико Кьеза

Сборная Италии стала первым финалистом Евро-2020, обыграв Испанию по пенальти (1:1, пен – 4:2).

Автор гола сборной Италии Федерико Кьеза признан Звездой матча.

Технический наблюдатель УЕФА Айтор Каранка о вручении приза Федерико Кьезе сказал: «Сборной Испании было сложно сдерживать его по ходу встречи».

Звезда матча Федерико Кьеза отметил: «Не могу передать свои эмоции словами. Это был тяжелый матч. Сборная Испании была сегодня великолепна, но мы в финале. Вернемся сюда 11 июля и посмотрим.

В сборной Испании на каждой позиции – звезды, но мы до конца боролись, желая пройти дальше, и сделали это. Даже когда Мануэль Локателли не реализовал первый пенальти, все оставались спокойны, каждый говорил, что все по-прежнему в наших силах».

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Источник — УЕФА

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