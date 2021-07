Звезда матча. Назван лучший игрок поединка Италии против Испании

Сборная Италии стала первым финалистом Евро-2020, обыграв Испанию по пенальти (1:1, пен – 4:2).

Автор гола сборной Италии Федерико Кьеза признан Звездой матча.

Технический наблюдатель УЕФА Айтор Каранка о вручении приза Федерико Кьезе сказал: «Сборной Испании было сложно сдерживать его по ходу встречи».

Звезда матча Федерико Кьеза отметил: «Не могу передать свои эмоции словами. Это был тяжелый матч. Сборная Испании была сегодня великолепна, но мы в финале. Вернемся сюда 11 июля и посмотрим.

В сборной Испании на каждой позиции – звезды, но мы до конца боролись, желая пройти дальше, и сделали это. Даже когда Мануэль Локателли не реализовал первый пенальти, все оставались спокойны, каждый говорил, что все по-прежнему в наших силах».

✅ Goalscorer ✅ EURO 2020 finalist



🇮🇹 Well played, Federico Chiesa! 👏



🤔 Did you predict that? @Heineken | #EUROSOTM | #EURO2020 pic.twitter.com/RkaurUA5qF