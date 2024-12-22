Жоау Фонсека – Лернер Тьен. Финал Next Gen ATP. Смотреть онлайн. LIVE
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22 декабря состоится финальный матч на Next Generation ATP Finals 2024 в Джидде, Саудовская Аравия.
В решающем поединке молодежного Итогового турнира сойдутся Жоау Фонсека (Бразилия, ATP 145) и Лернер Тьен (США, ATP 122).
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Это будет четвертая встреча соперников. Счет 2:1 в пользу Фонсеки.
Жоау и Лернер играли между собой на групповом этапе Next Gen. Тогда победу в четырех сетах одержал бразилец.
Фонсека и Тьен выйдут на корт ориентировочно в 19:00 по Киеву.
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