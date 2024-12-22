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  4. Жоау Фонсека – Лернер Тьен. Финал Next Gen ATP. Смотреть онлайн. LIVE
ATP
22 декабря 2024, 10:38 |
24
0

Жоау Фонсека – Лернер Тьен. Финал Next Gen ATP. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите видеотрансляцию финального поединка на молодежном Итоговом турнире

22 декабря 2024, 10:38 |
24
0
Жоау Фонсека – Лернер Тьен. Финал Next Gen ATP. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Фонсека

22 декабря состоится финальный матч на Next Generation ATP Finals 2024 в Джидде, Саудовская Аравия.

В решающем поединке молодежного Итогового турнира сойдутся Жоау Фонсека (Бразилия, ATP 145) и Лернер Тьен (США, ATP 122).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет четвертая встреча соперников. Счет 2:1 в пользу Фонсеки.

Жоау и Лернер играли между собой на групповом этапе Next Gen. Тогда победу в четырех сетах одержал бразилец.

Фонсека и Тьен выйдут на корт ориентировочно в 19:00 по Киеву.

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Next Generation ATP Finals Жоау Фонсека Лернер Тьен смотреть онлайн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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