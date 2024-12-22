Лидер Барселоны нашел виновного в поражении каталонцев Атлетико в Ла Лиге

Бразильский вингер «Барселоны» Рафинья объяснил поражение каталонцев в матче против «Атлетико» в 18-м туре испанской Ла лиги (1:2).

Я думаю, что мы очень хорошо сыграли. Команда играла хорошо. У меня есть привычка говорить, что мы не контролировали результат, но мы контролировали самоотдачу на поле.

Я в частности беру на себя ответственность за сегодняшнее поражение. В конце концов, я не забил гол, и я думаю, что примерно через пять минут они сравняли счет, а затем я пропустил пас, приведший ко второму голу «Атлетико». Я принимаю на себя полную ответственность за поражение. Такова жизнь.

Мы верим в то, что мы делаем. Впереди еще половина чемпионата. Мы должны сосредоточиться на работе и стремиться к наилучшим результатам», - сказал Рафинья.

В нынешнем сезоне «Барселона» занимает третье место турнирной таблицы Ла Лиги, имея в своем активе 38 турнирных пунктов после 19 сыгранных матчей.