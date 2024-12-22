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Испания
22 декабря 2024, 17:59 | Обновлено 22 декабря 2024, 18:14
228
0

Когда-то играл с Коноплянкой. Экс-игрок сборной Испании завершил карьеру

Витоло рассказал о своем решении в подкасте

22 декабря 2024, 17:59 | Обновлено 22 декабря 2024, 18:14
228
0
Когда-то играл с Коноплянкой. Экс-игрок сборной Испании завершил карьеру
IMAGO. Витоло

Бывший игрок сборной Испании Витоло объявил о завершении профессиональной футбольной карьеры. На момент принятия решения спортсмену было всего 35 лет.

Испанец в течение двух лет находился без команды. Последним коллективом вингера был клуб «Хетафе».

«Люди уже знали это, потому что я не выходил на футбольное поле уже два года», – сказал в подкасте Витоло.

Также вингер выступал за такие команды как: «Атлетико», «Севилья» и «Лас-Пальмас».

За все время на клубном уровне Витоло отыграл 417 матчей, в которых забил 66 мячей и отдал 61 голевую передачу.

Интересно, что когда-то испанец пересекался в «Севилье» с украинцем Евгением Коноплянкой. Вместе с представителем Украины Витоло провел на футбольном поле 36 поединков.

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Витоло сборная Испании по футболу Атлетико Мадрид Севилья завершение карьеры Лас-Пальмас Хетафе
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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