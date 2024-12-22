В воскресенье, 22 декабря, проходит матч 17-го тура Английской Премьер-лиги между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем».

Матч проходит на Тоттенхэм Хотспур Стэдиум в Лондоне.

На 23-й минуте матча Луис Диас открыл счет в матче, забив с голевой передачи Трента Александера-Арнольда. Данный гол стал уже шестым для колумбийца в текущем сезоне АПЛ.

❗️ ВИДЕО. Невероятный Луис Диас. Ливерпуль открыл счет в матче с Тоттенхэмом