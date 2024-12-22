Англия22 декабря 2024, 19:12 | Обновлено 22 декабря 2024, 19:54
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3
ВИДЕО. Невероятный Луис Диас. Ливерпуль открыл счет в матче с Тоттенхэмом
Колумбиец отметился забитым мячом на 23 минуте матча
22 декабря 2024, 19:12 | Обновлено 22 декабря 2024, 19:54
227
3
В воскресенье, 22 декабря, проходит матч 17-го тура Английской Премьер-лиги между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем».
Матч проходит на Тоттенхэм Хотспур Стэдиум в Лондоне.
На 23-й минуте матча Луис Диас открыл счет в матче, забив с голевой передачи Трента Александера-Арнольда. Данный гол стал уже шестым для колумбийца в текущем сезоне АПЛ.
❗️ ВИДЕО. Невероятный Луис Диас. Ливерпуль открыл счет в матче с Тоттенхэмом
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Комментарии 3
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Дивлюся в інтернеті матч, диктори коментують на український. Відверто вболівають проти Ліверпуля не приховуючи це. І несуть таку хню - просто ні на одні вуха не надінеш. Думаю, це ті що коментують матчі фк шльондра. Просто два го мі ка
Показать Скрыть 1 ответ
В мене *сетанта* в телеку на *агліцткій ніколи не слухаю(привик)тих балаболів,а спокійно спостерігаю за грою.
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