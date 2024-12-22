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Англия
22 декабря 2024, 19:12 | Обновлено 22 декабря 2024, 19:54
227
3

ВИДЕО. Невероятный Луис Диас. Ливерпуль открыл счет в матче с Тоттенхэмом

Колумбиец отметился забитым мячом на 23 минуте матча

22 декабря 2024, 19:12 | Обновлено 22 декабря 2024, 19:54
227
3
ВИДЕО. Невероятный Луис Диас. Ливерпуль открыл счет в матче с Тоттенхэмом
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Диас

В воскресенье, 22 декабря, проходит матч 17-го тура Английской Премьер-лиги между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем».

Матч проходит на Тоттенхэм Хотспур Стэдиум в Лондоне.

На 23-й минуте матча Луис Диас открыл счет в матче, забив с голевой передачи Трента Александера-Арнольда. Данный гол стал уже шестым для колумбийца в текущем сезоне АПЛ.

❗️ ВИДЕО. Невероятный Луис Диас. Ливерпуль открыл счет в матче с Тоттенхэмом

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Луис Диас Ливерпуль Тоттенхэм Тоттенхэм - Ливерпуль Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу видео голов и обзор
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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Комментарии 3
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easterly
Дивлюся в інтернеті матч, диктори коментують на український. Відверто вболівають проти Ліверпуля не приховуючи це. І несуть таку хню - просто ні на одні вуха не надінеш. Думаю, це ті що коментують матчі фк шльондра. Просто два го мі ка
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+1
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pol-55
В мене *сетанта* в телеку на *агліцткій ніколи не слухаю(привик)тих балаболів,а спокійно спостерігаю за грою.
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0
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