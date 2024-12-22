Англия22 декабря 2024, 19:21 | Обновлено 22 декабря 2024, 19:37
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ВИДЕО. Обмен голами. Ливерпуль и Тоттенхэм забили 3 гола за 10 минут
Алексис Макаллистер, Джеймс Мэддисон и Доминик Соболаи отличились взятиями ворот
22 декабря 2024, 19:21 | Обновлено 22 декабря 2024, 19:37
213
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В воскресенье, 22 декабря, проходит матч 17-го тура Английской Премьер-лиги между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем».
Матч проходит на Тоттенхэм Хотспур Стэдиум в Лондоне.
Команды обменялись тремя голами за 10 минут. На 36-й минуте Алексис Макалистер удвоил преимущество гостей, на что, спустя 5 минут, Джеймс Мэддисон ответил своим точным ударом. На первой компенсированной минуте Доминик Собослаи вновь сделал отрыв своей команды более серьезным. 1:3 к перерыву на табло.
❗️ ВИДЕО. Обмен голами. Ливерпуль и Тоттенхэм забили 3 гола за 10 минут
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