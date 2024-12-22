Раньери дал совет Довбику после матча с Пармой, в котором украинец забил

Главный тренер римской «Ромы» Клаудио Раньери высказал свое мнение по поводу игры украинского форварда «волков» Артема Довбика в матче против «Пармы» (5:0), где Артем отметился голом.

- Довольны ли вы Довбиком?

– Да, я доволен как его выступлением, так и его химией с партнерами по команде. Он должен научиться бить в осязание, как левой, так и правой ногой. Он не должен бояться ошибиться, потому что нападающий, даже если он ошибается, иногда забивает голы. Я ему об этом говорил.

– Дуэт Дибала-Довбик? Улучшилось ли их физическое состояние?

– Я убежден, что еще не все еще готовы на 100%, потому что по разным причинам никогда не могли тренироваться в полную силу. Однако они улучшают свои кондиции и больше ищут друг друга в поле. Остальные команды также лучше знакомятся с Артемом, и мне было приятно видеть, что все пытались отдать ему мяч для того, чтобы он мог забить. Это значит, что команда в хорошем состоянии, – рассказал Раньери.

После победы над «Пармой» римский коллектив занимает 11 строчку турнирной таблицы Серии А, имея в своем активе 19 турнирных пунктов после 17 сыгранных матчей.