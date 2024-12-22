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  4. Даже не в топ-3. Известна оценка Довбика за матч чемпионата Италии
Италия
22 декабря 2024, 16:42 |
1713
1

Даже не в топ-3. Известна оценка Довбика за матч чемпионата Италии

У Артема гол и результативная передача

22 декабря 2024, 16:42 |
1713
1
Даже не в топ-3. Известна оценка Довбика за матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Рома в матче чемпионата Италии обыграла Парму со счетом 5:0. Форвард Артем Довбик оформил гол и результативную передачу, получив четвертую лучшую оценку в команде – 8,4 от WhoScored.

Больше Артема получили Паулу Дибала (9,5), Алексис Селемакерс (9,1) и Паредес (8,6).

В Серии A у Довбика в сезоне пять голов, а во всех турнирах – девять точных ударов и два ассиста.

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Парма Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу Артем Довбик
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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vazazh
Закономірна реакція на відсутність ініціативних дій та пасивніст, фактичну при атаці.
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