Италия22 декабря 2024, 16:42 |
1713
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Даже не в топ-3. Известна оценка Довбика за матч чемпионата Италии
У Артема гол и результативная передача
22 декабря 2024, 16:42 |
1713
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Рома в матче чемпионата Италии обыграла Парму со счетом 5:0. Форвард Артем Довбик оформил гол и результативную передачу, получив четвертую лучшую оценку в команде – 8,4 от WhoScored.
Больше Артема получили Паулу Дибала (9,5), Алексис Селемакерс (9,1) и Паредес (8,6).
В Серии A у Довбика в сезоне пять голов, а во всех турнирах – девять точных ударов и два ассиста.
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