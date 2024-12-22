Даже не в топ-3. Известна оценка Довбика за матч чемпионата Италии

Рома в матче чемпионата Италии обыграла Парму со счетом 5:0. Форвард Артем Довбик оформил гол и результативную передачу, получив четвертую лучшую оценку в команде – 8,4 от WhoScored.

Больше Артема получили Паулу Дибала (9,5), Алексис Селемакерс (9,1) и Паредес (8,6).

В Серии A у Довбика в сезоне пять голов, а во всех турнирах – девять точных ударов и два ассиста.