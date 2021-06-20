В воскресенье, 20 июня, состоится поединок 3 тура группы А, в котором сразятся сборные Швейцарии и Турции. Матч Евро-2020 пройдет в Баку на поле стадиона «Олимпийский», начало в 19:00.

Достаточно непонятна ситуация в группе данных соперников. С одной стороны, явный фаворит, Италия, который уже набрал шесть очков и гарантировал выход из группы. Уэльс, видимо, также уже в плей-офф. А дальше - непонятно. Если в воскресном матче выиграет Швейцария, в нее будут четыре очка и большие шансы на выход из группы. Если выиграет Турция, то будет иметь три очка, а при таком раскладе есть нюансы. Чтобы претендовать на выход из группы, нужно, заняв третье место, надеяться, что в двух команд на аналогичной позиции будет хуже разница забитых и пропущенных. Напомним, что в Турции она сейчас минус пять. А если швейцарцы и турки сыграют вничью, их поблагодарят все третьи команды из оставшихся групп, потому что в таком случае никто никуда не выйдет.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Швейцария – Турция.