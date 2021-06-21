Швейцария
3 : 1
Турция
20.06.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Все кантоны в ожидании. Швейцария жаждет узнать, вышла в плей-офф или нет

Звездой матча против Турции назван Джердан Шакири, который забил два гола

  • 21.06.2021 00:37
  • 802 просмотра
  • 2 комментария
Все кантоны в ожидании. Швейцария жаждет узнать, вышла в плей-офф или нет
© УЕФА. Джердан Шакири

Швейцария после уверенной победы над Турцией (3:1) оказалась на третьей позиции и теперь будет ждать итогов других групп (дальше пройдут 4 из 6 команд, финишировавших на третьих местах).

Звездой матча назван полузащитник сборной Швейцарии Джердан Шакири, который забил два гола:

«Нам нужно было побеждать, и мы хорошо провели матч. Конечно, мы не использовали пару моментов, и, возможно, могли забить на один-два мяча больше, но главное, что мы показали хорошую игру. Мы довольны результатом. Первый гол был особенно хорош, учитывая, что я забил его нерабочей правой ногой. Конечно, я очень рад обоим мячам.  Я доволен тем, как сыграл, и тем, что смог помочь команде. Мы сыграли против хорошей команды так, как должны были. Теперь надо ждать, что будет дальше».

Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович: 

«Я очень доволен. Команда сделала то, что от нее требовалось. На мой взгляд, мы хорошо играли на протяжении 90 минут. Нашей целью остается выход в плей-офф. Думаю, команда показала, на что способна. Мы создали много моментов. Могли бы немного лучше отработать в защите, когда Турция забила гол, но я доволен игроками. Конечно, мы немного расстроены третьим местом в группе, но мы знали, что нам нужно делать, и успешно сделали это. Теперь остается только ждать».

Полузащитник сборной Швейцарии Гранит Джака: 

«Я считаю, мы показали, на что способны. Теперь нам придется ждать, но мы надеемся на лучшее. Нужно просто посмотреть, как сложатся события в других матчах. Я думаю, мы провели хороший матч. Мы отлично сыграли и заслуженно выиграли».

Главный тренер сборной Турции Шенол Гюнеш: 

«Мы понимаем, что сыграли недостаточно хорошо. Первый матч очень плохо сказался на моих игроках. Это бывает. Но эти футболисты будут еще много лет играть за Турцию и добьются таких же успехов, как и раньше».

Полузащитник сборной Турции Хакан Чалханоглу: 

«Этот турнир принес нам одно разочарование. Но на ошибках учатся, и мы не опускаем руки. У нас очень молодая команда, она обязательно будет прогрессировать».

Нападающий сборной Турции Бурак Йылмаз

«С первым пропущенным голом нам не повезло. Игра могла бы пойти по-другому. Но нам нужно прибавлять, и даже просто признать это – уже шаг вперед. Должен признать, что мы не смогли сыграть на уровне, соответствующем такому крупному турниру. Мы вышли на Евро, мы хорошо выступаем в отборочном турнире чемпионата мира, но я вижу, что нам еще нужно учиться играть на таких турнирах. Нам нужно усвоить этот урок».

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Источник — УЕФА

(1 голос)

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Комментарии
    /south/
    online
      /south/, 21.06.2021 01:08
    +1
    Заодне і переконаємось чи є карма в футболі🙃
    Ссылка
    Vsegda_Za_Metall (Finland)
    online
      Vsegda_Za_Metall (Finland), 21.06.2021 00:48
    +5
    За заголовок ркспект! Поржал
    Ссылка
    Vsegda_Za_Metall (Finland)
    online
      Vsegda_Za_Metall (Finland), 21.06.2021 00:48
    +5
    За заголовок ркспект! Поржал
    Ссылка
    /south/
    online
      /south/, 21.06.2021 01:08
    +1
    Заодне і переконаємось чи є карма в футболі🙃
    Ссылка
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