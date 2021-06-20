Швейцария
3 : 1
Турция
20.06.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Первый гол на Евро оказался последним. Турция в Баку уступила Швейцарии

Подопечные Гюнеша бесславно завершили чемпионат

  • 20.06.2021 20:50
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  • 4 комментария
Первый гол на Евро оказался последним. Турция в Баку уступила Швейцарии
© Getty Images/Global Images Ukraine

В Баку встречались команды, для которых лобовая игра была решающей. Перед началом матча в швейцарцев был один зачетный пункт, турки же не набрали ничего. Поэтому победа для Швейцарии практически гарантировала выход в 1/8 финала (мы помним, что в этой схеме розыгрыша четырех очков практически всегда хватает для выхода из группы), победа Турции оставляла надежду, что найдутся две команды с худшей разницей голов. За ничью же в этом матче болели все команды, набравшие или те, которые могли набрать три очка после окончания группового этапа, ведь в таком случае третье место этой группы точно пролетало бы мимо плей-офф.

Сборная Турции еще не забивала на этом Евро. С первых же минут подопечные Гюнеша побежали исправлять это досадное недоразумение, у ворот Соммера было жарко. Но швейцарцы сумели остудить горячие восточные голові неожиданным голом - Сеферович получил мяч у линии штрафной от Цубера, развернулся и положил круглого в правый нижний угол ворот.

Getty Images/Global Images Ukraine

Казалось, что турки были к такому не готовы. Подопечные Петковича перехватили инициативу, оно и неудивительно - если занимаешь третье место в группе, то нужно, чтобы разница мячей была наилучшей, иначе можно пролететь и мимо плей-офф. Даже были шансы на второе место, но для этого нужно было много забивать туркам и надеяться, что итальянцы победят Уэльс, желательно с как можно большим счетом.

Но было видно две крайности - «нати» или били издалека, или играли в очень мелкий пас, пытаясь разыграть до верного. Ни один из вариантов не давал результата. До поры до времени - к концу первого получаса игрового времени Шакири получил мяч от Цубера и практически с линии штрафной отправил круглого в правую девятку! Стоит отметить, что пробивал Джердан нерабочей правой ногой.

Getty Images/Global Images Ukraine

Турки стушевались. Это было видно и до перерыва, и после. Швейцарцы делали на поле, что хотели, турецкий вратарь имел много работы. Но на поле были из команды заметны только он и, возможно, Мюльдюр, который за матч трижды имел возможность забить - Соммер был против.

Бросалась в глаза отсутствие скорости в Турции. Это было видно и во время защиты, когда швейцарцы обходили оппонентов, как стоячих, и в нападении, когда туда бежали Йылмаз и компания, казалось, по инерции, будто просто отрабатывали не слишком интересную работу. Даже гол Кахведжи не улучшил ситуации. А он (гол) оказался очень хорошим - левой ногой, из-за пределов штрафной, в левую «девятку». Ничего не напоминает на этом Евро? Подсказка - первый тур, группа С.

Getty Images/Global Images Ukraine

Шввейцарци практически сразу восстановили разницу в два мяча. Цубер с левого фланга вырезал на Шакири, оформив тем хет-трик с ассистов, а Джердан, в свою очередь, оформил дубль.

Все на поле было ясно. Игра сбилась на бесконечные замены, которые прерывались желтыми карточками. Причем Джака окончательно мог унизить турок, сделав счет 4:1, но со штрафного попал в штангу. Этот момент уже ничего не решал.

Швейцарцы закончили групповой этап с четырьмя очками, разницей мячей 4-5, и теперь будут ждать, найдутся ли две команды на третьих местах, у которых показатели будут хуже. Турция же с позором поедет домой и, видимо, будет устраивать грандиозный разбор полетов.

Евро-2020. Группа А. 3 тур.

Швейцария - Турция - 3:1.

Сеферович, 6, Шакири, 26, 68 - Кахведжи, 62.

 Г. Джака, 78 - Чалханоглу, 70, Челик, 75, Сеюнджю, 76.

Швейцария: Соммер, Эльведи, Аканджи, Родригес, Видмер (Мбабу, 90+2), Фройлер, Г. Джака, Цубер (Бенито, 85), Шакири (Варгас, 75), Сеферович (Гавранович, 75), Эмболо (Мехмеди, 85).

Турция: Чакыр, Челик, Демирал, Сеюнджю, Мюльдюр, Айхан (Йокушлу, 64), Туфан (Языджы, 64), Кахведжи (Кекчю, 80), Ундер (Караман, 80), Чалханоглу (Торез, 85), Б. Йылмаз.

Арбитр: Славко Винчич (Словения).

Стадион: «Олимпийский» (Баку, Азербайджан) 

ШВЕЙЦАРИЯ - ТУРЦИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
    Sashamar
    online
      Sashamar, 20.06.2021 21:40
    0
    Краще була б нічия. Тоді б у швейцарців залишилося б два очка і вже завтра після програшу Мордора можна було б спати спокійно взагалі не зважаючи на гру з Австрією.
    Ссылка
    norma_zap
    online
      norma_zap, 20.06.2021 21:19
    +2
    var, 20.06.2021 20:56
    У наших в 2016 было лучше. 3 поражения и 0-5. А тут аж 1-8!)
    У наших после второго матча уже не было шансов, да ноль забитых выглядел весьма удручающе. Плюс выход Толика.
    Ссылка
    pl2012ua
    online
      pl2012ua, 20.06.2021 21:04
    +1
    неожиданный итог выступления
    Ссылка
    var
    online
      var, 20.06.2021 20:56
    0
    У наших в 2016 было лучше. 3 поражения и 0-5. А тут аж 1-8!)
    Ссылка
    norma_zap
    online
      norma_zap, 20.06.2021 21:19
    +2
    var, 20.06.2021 20:56
    У наших в 2016 было лучше. 3 поражения и 0-5. А тут аж 1-8!)
    У наших после второго матча уже не было шансов, да ноль забитых выглядел весьма удручающе. Плюс выход Толика.
    Ссылка
    pl2012ua
    online
      pl2012ua, 20.06.2021 21:04
    +1
    неожиданный итог выступления
    Ссылка
    Sashamar
    online
      Sashamar, 20.06.2021 21:40
    0
    Краще була б нічия. Тоді б у швейцарців залишилося б два очка і вже завтра після програшу Мордора можна було б спати спокійно взагалі не зважаючи на гру з Австрією.
    Ссылка
    var
    online
      var, 20.06.2021 20:56
    0
    У наших в 2016 было лучше. 3 поражения и 0-5. А тут аж 1-8!)
    Ссылка
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