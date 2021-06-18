В воскресенье, 20 июня, в Баку на Олимпийском стадионе состоится матч третьего тура группового раунда чемпионата Европы по футболу, в котором сыграют национальные сборные Швейцарии и Турции. Стартовый свисток словенского рефери Славко Винчича прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Сборная Швейцарии

Перед стартом последнего тура, сборная Швейцарии попала в двоякую ситуацию, так как ее возможное продвижение вверх по турнирной таблице зависит исключительно от желания итальянцев завершить групповой этап с максимальным количеством набранных очков. А вот с вопрос участия «Нати» в плей-офф все еще стоит достаточно остро. Лишь один набранный балл – для команды, которая подходит с таким количеством очков к последнему туру, это далеко не повод для того, чтобы чувствовать себя более уверенно.

Швейцария начала текущую кампанию с ничьей против Уэльса (1:1) в Баку, после чего имела тяжелый перелет в Рим, где проиграла Италии (0:3), а теперь вновь вынуждена возвращаться в наиболее восточную точку Евро-2020 для проведения столь важной игры. Владимир Петкович негодовал по поводу календаря еще до начала турнира, а сейчас ему еще и не приходится рассчитывать на своего основного голкипера – Яна Зоммера. К счастью, повод для этого очень даже позитивный – супруга стража ворот должна в скором времени подарить ему ребенка. Но готовы ли подарки для новорожденного и его родителей у партнеров Зоммера по команде?

Сборная Турции

Что же касается команды Шенола Гюнеша, то тут ситуация однозначна – Турция просто завалила старт Евро-2020, и мы так и не узнали, заходил ли президент страны в раздевалку ко своим футболистам после поражения от Уэльса (0:2). При том, что в первом матче против Италии (0:3) «лунные звезды» вообще ничего не показали в плане содержательной игры, от их матча при фактически «домашних» трибунах в Баку ждали некоего пробуждения характера. А на деле получился пшик от прекрасно игравшей в мартовской части отбора на чемпионат мира-2022 команды.

С круглым «нулем» в графе «Набранные очки» у Турции крайне мало шансов пробиться в плей-офф. Даже в случае возможной победы над Швейцарией, это будут всего три набранных очка. При том, что уже две сборные из четырех имеют такое количество пунктов, возможностей добиться успеха, отталкиваясь от таких исходных данных, у коллектива Гюнеша не так уж и много.

Ориентировочные составы

Швейцария: Мвого – Аканжи, Шер, Эльведи – Родригес, Джака, Фройлер, Мбабу – Шакири – Эмболо, Сеферович.

Турция: Чакыр – Мулдур, Сеюнжю, Айхан, Челик – Йокушлу – Ундер, Туфан, Чалханоглу, Караман – Йылмаз.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что Швейцария в данном матче сумеет одержать победу, однако при этом Турция постарается создать как можно больше проблем соперникам напоследок. Нашей ставкой будет позиция – П2 и Обе забьют с коэффициентом 3.50 по линии Parimatch.

20 июня, воскресенье