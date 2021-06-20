20 июня в матче третьего тура Евро-2020 сошлись сборные Швейцарии и Турции.
Поединок проходит в Баку, игра началась в 19:00 по киевскому времени.
В прямом эфире поединок показывает телеканал «Футбол 2», а также видеосервис OLL.TV.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Швейцария – Турция. Видео голов и обзор матча.
ГОЛ! 1:0. Харис Сеферович, 6 мин.
ГОЛ! 2:0. Джердан Шакири, 26 мин.
Видеообзор первого тайма.
ГОЛ! 2:1. Ирфан Кахведжи, 62 мин.
ГОЛ! 3:1. Джердан Шакири, 68 мин.
События матча
|68'
|ГОЛ ! Мяч забил Джердан Шакири (Швейцария).
|62'
|ГОЛ ! Мяч забил Ирфан Кавечи (Турция).
|26'
|ГОЛ ! Мяч забил Джердан Шакири (Швейцария).
|6'
|ГОЛ ! Мяч забил Харис Сеферович (Швейцария).
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Источник — Sport.ua
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