Португалия
0 : 0
Франция
23.06.2021 22:00   ТВ-трансляция: 

Португалия – Франция. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 3 тура чемпионата Европы

  • 22.06.2021 16:26
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Португалия – Франция. Текстовая трансляция матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 23 июня, состоится поединок третьего тура чемпионата Европы, в котором встретятся действующие чемпионы Европы и чемпионы мира – сборные Португалии и Франции. Матч пройдет в Будапеште (Венгрия) на «Пушкаш Арене» и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Главные фавориты Евро-2020 французы пока забили всего один гол на турнире. Впрочем, этого команде Дидье Дешама хватило, чтобы уже обеспечить себе выход в 1/8 финала. Во втором туре континентального первенства произошла, пожалуй, главная на данный момент сенсация: сборная Венгрии сумела сыграть вничью с «гальскими петухами». Португалия имеет в своем активе три очка и также находится в шаге от выхода в плей-офф. Напомним, именно эти соперники встречались в финале Евро-2016, и тогда португальцы в овертайме вырвали победу.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Португалия – Франция.

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Источник — Sport.ua

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