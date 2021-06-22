В среду, 23 июня, состоится поединок третьего тура чемпионата Европы, в котором встретятся действующие чемпионы Европы и чемпионы мира – сборные Португалии и Франции. Матч пройдет в Будапеште (Венгрия) на «Пушкаш Арене» и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Главные фавориты Евро-2020 французы пока забили всего один гол на турнире. Впрочем, этого команде Дидье Дешама хватило, чтобы уже обеспечить себе выход в 1/8 финала. Во втором туре континентального первенства произошла, пожалуй, главная на данный момент сенсация: сборная Венгрии сумела сыграть вничью с «гальскими петухами». Португалия имеет в своем активе три очка и также находится в шаге от выхода в плей-офф. Напомним, именно эти соперники встречались в финале Евро-2016, и тогда португальцы в овертайме вырвали победу.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Португалия – Франция.