В среду, 23 июня, состоится матч третьего тура группового этапа Евро-2020. Португалия встретится с Францией. Поединок в Будапеште начнется в 22:00 по Киеву.

Развязка в группе F, где в последнем туре встречаются действующие чемпион Европы против чемпиона мира. Интересное противостояние, где соперники сражаются за первое место в группе, но каждую из команд устроит и ничья.

Португалия

Несмотря на статус чемпионов Европы, португальцы пока не очень уверенно играют на этом турнире. В первом туре подопечные Фернанду Сантуша обыграли Венгрию. По счету 3:0 кажется, что это была уверенная победа, но по качеству игры было много вопросов. Лишь в концовке португальцы смогли дожать соперника и забить много мячей. Во второй игре с Германией Португалия начала неплохо и повела в счете, но затем была фактически уничтожена и уступила со счетом 2:4. Сейчас в матче с Францией команда Португалии не является фаворитом.

Франция

Чемпионы мира стартовали на турнире с уверенной победы над сборной Германии. Хотя по счету было всего 1:0, но Килиан Мбаппе и компания полностью доминировали над соперником и могли побеждать с более крупным счетом. Казалось, с каждым туром французы будут набирать ход, но уже в игре с Венгрией случился неожиданный результат. Подопечные Дидье Дешама уступали в счете и лишь во втором тайме смогли отыграться. Такой результат немного озадачил болельщиков этой сборной и экспертов.

Прогноз

Согласно котировкам букмекеров, именно Франция является фаворитом этого противостояния. Не совсем удачную игру с Венгрией можно списать на недооценку соперника. Сейчас же статус оппонентов обязывает выложиться на все 100. Французы подходят к игре в хорошей форме. Отлично чемпионат проводит Поль Погба, который стал ключевым игроком сборной. Ну и не стоит забывать Килиана Мбаппе, он хоть и не забивал голов, но выполняет много работы. У Португалии не такой серьезный состав да и тренеру команды Сантушу явно не хватает тактической гибкости. С Францией будет очень сложно.

Ориентировочные составы:

Португалия: Патрисиу - Семеду, Диаш, Пепе, Герреро, Перейра, Санчеш, Фернандеш, Б.Силва, Роналду, Жота.

Франция: Льорис - Павар, Варан, Кимпембе, Эрнандес, Канте, Погба, Толиссо, Гризманн, Мбаппе, Бензема.

23 июня, среда