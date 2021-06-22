Португалия
0 : 0
Франция
23.06.2021 22:00   ТВ-трансляция: 

Португалия – Франция. Прогноз и анонс на матч Евро-2020

Ключевой матч в «группе смерти»

  • 22.06.2021 15:46
  • 533 просмотра
  • 0 комментариев
Португалия – Франция. Прогноз и анонс на матч Евро-2020
© Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 23 июня, состоится матч третьего тура группового этапа Евро-2020. Португалия встретится с Францией. Поединок в Будапеште начнется в 22:00 по Киеву.

Развязка в группе F, где в последнем туре встречаются действующие чемпион Европы против чемпиона мира. Интересное противостояние, где соперники сражаются за первое место в группе, но каждую из команд устроит и ничья.

Португалия

Несмотря на статус чемпионов Европы, португальцы пока не очень уверенно играют на этом турнире. В первом туре подопечные Фернанду Сантуша обыграли Венгрию. По счету 3:0 кажется, что это была уверенная победа, но по качеству игры было много вопросов. Лишь в концовке португальцы смогли дожать соперника и забить много мячей. Во второй игре с Германией Португалия начала неплохо и повела в счете, но затем была фактически уничтожена и уступила со счетом 2:4. Сейчас в матче с Францией команда Португалии не является фаворитом.

Франция

Чемпионы мира стартовали на турнире с уверенной победы над сборной Германии. Хотя по счету было всего 1:0, но Килиан Мбаппе и компания полностью доминировали над соперником и могли побеждать с более крупным счетом. Казалось, с каждым туром французы будут набирать ход, но уже в игре с Венгрией случился неожиданный результат. Подопечные Дидье Дешама уступали в счете и лишь во втором тайме смогли отыграться. Такой результат немного озадачил болельщиков этой сборной и экспертов.

Прогноз

Согласно котировкам букмекеров, именно Франция является фаворитом этого противостояния. Не совсем удачную игру с Венгрией можно списать на недооценку соперника. Сейчас же статус оппонентов обязывает выложиться на все 100. Французы подходят к игре в хорошей форме. Отлично чемпионат проводит Поль Погба, который стал ключевым игроком сборной. Ну и не стоит забывать Килиана Мбаппе, он хоть и не забивал голов, но выполняет много работы. У Португалии не такой серьезный состав да и тренеру команды Сантушу явно не хватает тактической гибкости. С Францией будет очень сложно.  

Ориентировочные составы:

Португалия: Патрисиу - Семеду, Диаш, Пепе, Герреро, Перейра, Санчеш, Фернандеш, Б.Силва, Роналду, Жота.

Франция: Льорис - Павар, Варан, Кимпембе, Эрнандес, Канте, Погба, Толиссо, Гризманн, Мбаппе, Бензема.

 

Сделать ставку Зробити ставку
Сделать ставку Зробити ставку
Сделать ставку Зробити ставку

23 июня, среда

Португалия – Франция
Будапешт. Начало в 22:00
ТВ-трансляция на телеканале Украина и сервисе OLL.TV
ПОРТУГАЛИЯ - ФРАНЦИЯ. ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ
Прогноз Sport.ua — 0:2
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности