Дидье ДЕШАМ: «Подарили Португалии два гола»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал ничью с Португалией (2:2) в поединке группового этапа Евро-2020.

«Эта была схватка, и пришлось нелегко. Мы подарили два гола своими ошибками. Пытались победить. В итоге мы на первом месте, и эта позиция — наилучшая. Теперь мы будем восстанавливаться к началу следующего раунда.

Больше всего беспокоит Люка Динь: у него травма мышц задней поверхности бедра. Теперь сложно рассчитывать на то, что он еще сможет сыграть на этом турнире. У Лукаса Эрнандеса были небольшие проблемы с коленом, и я не хотел рисковать», — отметил Дешам.