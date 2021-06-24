Дидье ДЕШАМ: «Подарили Португалии два гола»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал ничью с Португалией (2:2) в поединке группового этапа Евро-2020.
«Эта была схватка, и пришлось нелегко. Мы подарили два гола своими ошибками. Пытались победить. В итоге мы на первом месте, и эта позиция — наилучшая. Теперь мы будем восстанавливаться к началу следующего раунда.
Больше всего беспокоит Люка Динь: у него травма мышц задней поверхности бедра. Теперь сложно рассчитывать на то, что он еще сможет сыграть на этом турнире. У Лукаса Эрнандеса были небольшие проблемы с коленом, и я не хотел рисковать», — отметил Дешам.
Источник — УЕФА
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