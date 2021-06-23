Битва чемпионов с тремя пенальти. Португалия и Франция сыграли вничью

Вывеска подобного матча, который проходил сегодня в Будапеште при переполненных трибунах, встречается довольно редко. Ведь друг другу противостояли действующие чемпионы мира и действующие чемпионы Европы. Прогнозов перед игрой было много, но вряд ли на них стоило обращать серьезное внимание, так как только на зеленом газоне две ведущие сборные планеты должны были доказать свою силу. Кроме того, турнирное положение команд в группе F вынуждало их играть на победу.

Сборные Франции и Португалии вышли на поле практически в своих сильнейших составах. Впрочем, у французов на скамейке запасных Дидье Дешам оставил Павара и Рабьо, выпустив вместо них с первых минут Конде и Толиссо. У португальцев понятно, что все внимание было уделено Криштиану Роналду, который на этом турнире уже обновил несколько рекордов.

Поединок начался в высоком темпе, причем быстро старались действовать и те, и другие. Достаточно сказать, что сразу же дважды пришлось вступить в игру вратарю французов Льорису, а у противоположных ворот старались активно действовать Мбапе и Погба.

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Именно эти два французских игрока на 16-й минуте создали первый по-настоящему голевой эпизод в матче. Погба из центрального круга сделал великолепную передачу на ход Мбапе и тот выбежал один на один с Патрисиу. Звездный нападающий трехцветных, не сближаясь с вратарем, сильно пробил, но голкипер среагировал на этот удар и отвел угрозу.

Португальцы ответили достаточно быстро на 20-й минуте. Криштиану Роналду оказался на ударной позиции вблизи ворот соперников и попытался пробить слету, однако удар у него, как следует, не получился и мяч полетел мимо ворот.

А затем на 27-й минуте произошел эпизод, который привел к пенальти в ворота чемпионов мира. После навеса со штрафного в борьбе за мяч сошлись Льорис и Данилу. Вратарь кулаком играл в мяч, но попал в голову сопернику. Арбитр матча Матеу Лаос из Испании, долго не раздумывая, указал на точку. Почти три минуты португальцы оспаривали это решение, а Данилу в это время медицинский персонал оказывал помощь. Но судья был неумолим и Криштиану Роналду четко реализовал одиннадцатиметровый. Это, кстати, был уже четвертый гол португальца на этом турнире, 13-й в финальной стадии чемпионатов Европы и первый, забитый им в ворота сборной Франции.

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Далее игра проходила без особых моментов, зато на последней минуте тайма арбитр снова назначил пенальти, теперь уже в ворота сборной Португалии. Матеу Лаос решил, что Самеду на линии штрафной пощади подтолкнул Мбапе в спину. Теперь уже подопечные Фернанду Сантуша, да и он сам, были недовольны такими действиями судьи. Но VAR подтвердил факт нарушения и на второй компенсированной минуте к мячу подошел Бензема, который до этого еще ни разу не забивал на Евро. Удар француза оказался точным и на перерыв команды ушли при ничейном результате.

В самом начале второго тайма на 47-й минуте тот же Бензема, после еще одной блестящей передачи Погба, оформил дубль и вывел сборную Франции вперед. Интересно, что боковой арбитр сперва зафиксировал офсайд у Карима, однако после просмотра VAR Матеу Лаосу сообщили, что положения вне игры не было. Почти тут же португальцы побежали отыгрываться и Криштиану Роналду, высоко выпрыгнув, опасно пробил головой, но мяч пролетел рядом со штангой.

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На 58-й минуте капитан сборной Португалии заработал еще один пенальти. После его передачи мяч попал в руку Конде, находившегося в своей штрафной площадке, и арбитр в третий раз в этом матче указал на одиннадцатиметровую отметку. Естественно, что пробивал сам Криштиану Роналду. Сделал он это снова мастерски и забил свой 109-й рекордный гол в составе своей национальной команды.

Вскоре на 68-й минуте у французов был сумасшедший момент, когда они снова могли выйти вперед. Сперва Погба нанес обводящий удар из-за пределов штрафной площади, но Патрисиу в прыжке достал мяч и тот, ударившись в крестовину вылетел в поле. На добивании первым был Гризманн, однако вратарь португальцев сумел подняться и отбил и этот удар.

И далее обе команды вовсе не собирались останавливаться на достигнутом и старались вырвать победу. Но голов зрители больше не увидели. В итоге ничья 2:2, которая вывела Францию и Португалию в 1/8 финала чемпионата Европы.

Чемпионат Европы. Группа F. Тур 3.

Португалия – Франция – 2:2

Роналду (31, пенальти; 60, пенальти) – Бензема (45+2, пенальти, 47)

Льорис (27), Эрнандес (36), Гризманн (39)

Португалия: Патрисиу, Семеду (Далот, 79), Диаш, Пепе, Геррейру, Моутинью (Невеш, 73), Данилу (Пальинья, 46), Саншеш (Сержиу Оливейра, 88), Бернарду Силва (Бруну Фернандеш, 73), Роналду, Жота.

Франция: Льорис, Кунде, Варан, Кимпембе, Эрнандес (Динь, 46; Рабьо, 52), Канте, Погба, Толиссо (Коман, 66), Мбаппе, Гризманн (Сиссоко, 87), Бензема.

Арбитр: Антонио Матеу Лаос (Испания)

«Пушкаш Арена» (Будапешт, Венгрия)

ПОРТУГАЛИЯ - ФРАНЦИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА