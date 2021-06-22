Швеция
0 : 0
Польша
23.06.2021 19:00   ТВ-трансляция: 

Швеция – Польша. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 3 тура группового этапа Евро-2020

  • 22.06.2021 22:14
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Швеция – Польша. Текстовая трансляция матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 23 июня, состоится поединок 3 тура группы Е, в котором сразятся сборные Швеции и Польши. Матч Евро-2020 пройдет в Санкт-Петербурге на поле стадиона «Санкт-Петербург», начало в 19:00.

Как мы и предполагали, данная группа стала одной из самых запутанных. Перед третьим туром группового этапа лидер в ней совсем неожиданный - сборная Швеции, которая в первых двух турах сыграла вничью с испанцами (0:0) и победила словаков (1:0). Сборная Польши имеет только одно очко, набранное против той же Испании, поэтому все свои силы бросит на данный матч, чтобы не пролететь мимо плей-офф. Напомним, что, при определенных раскладах, победитель этой группы может стать соперником сборной Украины. Поэтому к матчу будет приковано наше болельщицкое внимание, а болеть будем явно не за географических соседей.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Швеция - Польша. 

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Источник — Sport.ua

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