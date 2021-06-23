Швеция
3 : 2
Польша
23.06.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Швеция – Польша – 3:2. Большой триллер! Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча третьего тура Евро-2020

  • 23.06.2021 21:30
  • 12515 просмотров
  • 3 комментария
Швеция – Польша – 3:2. Большой триллер! Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

24 июня в матче третьего тура Евро-2020 сошлись сборные Швеции и Польши.

Поединок проходит в Санкт-Петербурге и начался в 19:00 по киевскому времени.

В прямом эфире поединок показывает телеканал «Футбол 2», а также видеосервис OLL.TV.

Швеция – Польша. Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Форсберг, 2 мин.

Видеообзор первого тайма.

ГОЛ! 2:0. Форсберг, 59 мин.

ГОЛ! 2:1. Левандовски, 61 мин.

ГОЛ! 2:2. Левандовски, 84 мин.

ГОЛ! 3:2. Клаэссон, 90+4 мин

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Виктор Клаэссон (Швеция).
84' ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Польша).
61' ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Польша).
59' ГОЛ ! Мяч забил Эмиль Форсберг (Швеция).
2' ГОЛ ! Мяч забил Эмиль Форсберг (Швеция).
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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    avtv5555
    online
      avtv5555, 23.06.2021 21:56
    0
    НУ теперь у Шевы не будет отмазки, что игроки устали. Мы на два дня больше отдыхали.
    Ссылка
    andreypoltava234
    online
      andreypoltava234, 23.06.2021 21:54
    0
    vovadocent, 23.06.2021 21:50
    Нта.. Якшо по грі то краще поляки пройшли далі ніж наші немічні
    В них бажання хоч відбирай
    в них бажання на все хоч відбирай.....можуть і креси всходні відібрати....питань нема...але ж це не значить, що так повинно бути, бо наші немічні і дурні)) нехай розумнішають та одужують))
    Ссылка
    vovadocent
    online
      vovadocent, 23.06.2021 21:50
    0
    Нта.. Якшо по грі то краще поляки пройшли далі ніж наші немічні
    В них бажання хоч відбирай
    Ссылка
    avtv5555
    online
      avtv5555, 23.06.2021 21:56
    0
    НУ теперь у Шевы не будет отмазки, что игроки устали. Мы на два дня больше отдыхали.
    Ссылка
    andreypoltava234
    online
      andreypoltava234, 23.06.2021 21:54
    0
    vovadocent, 23.06.2021 21:50
    Нта.. Якшо по грі то краще поляки пройшли далі ніж наші немічні
    В них бажання хоч відбирай
    в них бажання на все хоч відбирай.....можуть і креси всходні відібрати....питань нема...але ж це не значить, що так повинно бути, бо наші немічні і дурні)) нехай розумнішають та одужують))
    Ссылка
    vovadocent
    online
      vovadocent, 23.06.2021 21:50
    0
    Нта.. Якшо по грі то краще поляки пройшли далі ніж наші немічні
    В них бажання хоч відбирай
    Ссылка
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