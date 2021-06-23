24 июня в матче третьего тура Евро-2020 сошлись сборные Швеции и Польши.
Поединок проходит в Санкт-Петербурге и начался в 19:00 по киевскому времени.
В прямом эфире поединок показывает телеканал «Футбол 2», а также видеосервис OLL.TV.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Швеция – Польша. Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Форсберг, 2 мин.
Видеообзор первого тайма.
ГОЛ! 2:0. Форсберг, 59 мин.
ГОЛ! 2:1. Левандовски, 61 мин.
ГОЛ! 2:2. Левандовски, 84 мин.
ГОЛ! 3:2. Клаэссон, 90+4 мин
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Виктор Клаэссон (Швеция).
|84'
|ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Польша).
|61'
|ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Польша).
|59'
|ГОЛ ! Мяч забил Эмиль Форсберг (Швеция).
|2'
|ГОЛ ! Мяч забил Эмиль Форсберг (Швеция).
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Источник — Sport.ua
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