Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «Нам не повезло на этом Евро»

Нападающий национальной сборной Польши Роберт Левандовски прокомментировал поражение от Швеции (2:3), из-за которого его команда вылетела из Евро-2020.
«То, что это мой лучший Евро, потому что я забил три мяча, меня совсем не утешает. Все эти голы я обменял бы на выход из группы. Считаю, что эта команда заслуживала большего. Аплодисменты за наши старания здесь - слишком маленькая награда.
Нам не повезло на этом турнире. У нас было много моментов, но мы не реализовали их. А у наших соперников иногда был лишь полушанс, и они забивали. Я тоже упустил несколько моментов - дважды попал головой в перекладину», - сказал Левандовски.
Источник — УЕФА
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