Сине-желтая солидарность! Швеция победила в непростой игре Польшу

На дубль Форсберга Левандовски ответил тоже дважды, но Классон принес победу шведам

  • 23.06.2021 20:56
  • 1589 просмотров
  • 4 комментария
Сине-желтая солидарность! Швеция победила в непростой игре Польшу
© Getty Images/Global Images Ukraine

Отчет о матче ожидайте на нашем сайте позже.

Евро-2020. Группа Е. 3 тур.

Швеция - Польша - 3:2.

Форсберг, 2, 59, Классон, 90+4 мин - Левандовски, 61, 84.

 Даниэльсон, 10 - Крыховяк, 74, Глик, 83.

Швеция: Ульсен, Лустиг (Крафт, 68)г, Линделеф, Даниэльсон, Аугустинссон, Экдаль, К. Ульссен, С. Ларссон, Форсберг (Классон, 77), Квайсон (Кулусевски, 56), Исак (Берг, 68).

Польша: Щенсны, Берешинськи, Глик, Беднарек, Крыховяк (Плахета, 79), Клих (Козловски, 73), Южвяк (Шверчок, 61), Свидерски, Зелиньски, Пухач (Франковски, 46), Левандовски.

Арбитр: Майкл Оливер (Англия).

Стадион: «Санкт-Петербург» (Санкт-Петербург, Россия).

ШВЕЦИЯ - ПОЛЬША. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
    SlowlyMan
    online
      SlowlyMan, 23.06.2021 21:00
    0
    Полякам респект за гру ...от де справжня боротьба за кожен шматок поля
    Ссылка
    Kapitoshka
    online
      Kapitoshka, 23.06.2021 21:00
    0
    Як би Богдан Хмельницький "мав змогу" переглянути цей матч, то без сумніву уболівав би за шведів!)
    А ляхи молодці, показали як треба боротися до останного, є з кого брати приклад!!!!
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 23.06.2021 20:59
    0
    Можно поздравить шведов с выходом в 1/4.
    Ладно, это была шутка, наши должны использовать свой шанс!
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 23.06.2021 20:57
    +4
    Да-да, желания совпали с возможностями!
    Жёлто-синее безумие в 1/8 !!!
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 23.06.2021 20:57
    +4
    Да-да, желания совпали с возможностями!
    Жёлто-синее безумие в 1/8 !!!
    Ссылка
    SlowlyMan
    online
      SlowlyMan, 23.06.2021 21:00
    0
    Полякам респект за гру ...от де справжня боротьба за кожен шматок поля
    Ссылка
    Kapitoshka
    online
      Kapitoshka, 23.06.2021 21:00
    0
    Як би Богдан Хмельницький "мав змогу" переглянути цей матч, то без сумніву уболівав би за шведів!)
    А ляхи молодці, показали як треба боротися до останного, є з кого брати приклад!!!!
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 23.06.2021 20:59
    0
    Можно поздравить шведов с выходом в 1/4.
    Ладно, это была шутка, наши должны использовать свой шанс!
    Ссылка
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