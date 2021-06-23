Сине-желтая солидарность! Швеция победила в непростой игре Польшу

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Евро-2020. Группа Е. 3 тур.
Швеция - Польша - 3:2.
Форсберг, 2, 59, Классон, 90+4 мин - Левандовски, 61, 84.
Даниэльсон, 10 - Крыховяк, 74, Глик, 83.
Швеция: Ульсен, Лустиг (Крафт, 68)г, Линделеф, Даниэльсон, Аугустинссон, Экдаль, К. Ульссен, С. Ларссон, Форсберг (Классон, 77), Квайсон (Кулусевски, 56), Исак (Берг, 68).
Польша: Щенсны, Берешинськи, Глик, Беднарек, Крыховяк (Плахета, 79), Клих (Козловски, 73), Южвяк (Шверчок, 61), Свидерски, Зелиньски, Пухач (Франковски, 46), Левандовски.
Арбитр: Майкл Оливер (Англия).
Стадион: «Санкт-Петербург» (Санкт-Петербург, Россия).
Источник — Sport.ua
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А ляхи молодці, показали як треба боротися до останного, є з кого брати приклад!!!!
Ладно, это была шутка, наши должны использовать свой шанс!
Жёлто-синее безумие в 1/8 !!!
Жёлто-синее безумие в 1/8 !!!
А ляхи молодці, показали як треба боротися до останного, є з кого брати приклад!!!!
Ладно, это была шутка, наши должны использовать свой шанс!
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