В среду, 23 июня, в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе состоится матч третьего тура группового раунда чемпионата Европы по футболу, в котором сыграют национальные сборные Швеции и Польши. Стартовый свисток английского рефери Майкла Оливера прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Сборная Швеции

Квартет под латинской буквой E также находится в поле пристального внимания со стороны болельщиков сборной Украины, так как победитель этой группы, если все для нас сложится удачно, может стать нашим соперником по 1/8 финала. Конкуренция – страшная, так как команды разделяет всего по одному очку, в зависимости от занимаемых позиций. А вот лидер мог бы многих удивить по завершению второго тура. Национальная команда Швеции еще не проигрывала в этой кампании, но при этом несколькими днями ранее добилась стратегически важного успеха в игре против Словакии (1:0).

Необходимо также отметить эволюцию команды Янне Андерссона от матча к матчу. Стартовая встреча против Испании (0:0) вряд ли понравилась фанатам скандинавской сборной, кроме как своим результатом. А вот в игре против словаков шведы выступали в куда более атакующей манере. Логичным шагом было бы, если бы они продолжили раскрываться в наступательном стиле. Тем более, нападающий туринского «Ювентуса» Деян Кулусевски как раз должен подоспеть с восстановлением к решающей игре.

Сборная Польши

У наших западных соседей дела в группе E обстоят крайне неважным образом. Коллектив Паулу Соузы в первой игре против Словакии (1:2) намеревался исполнить театр одного актера, но Роберт Левандовски отложил дебютный мяч на турнире до матча с Испанией (1:1), который последовал практически незамедлительно. В итоге, перед последним туром «бело-красные» имеют всего одно набранное очко, а их перспективы выхода в следующий раунд очень туманны. Польша банально не показывает футбола даже уровня того самого товарищеского матча против Украины (2:0) в недавнем прошлом.

Главной интригой в этом квартете для нас является то, кто же сумеет занять первую строчку, так как именно эта команда в перспективе может стать одним из наших соперников. И тут стоит заметить, что «кадра» не способна возглавить свой квартет, так как уступила Словакии, а вот Швеция смотрелась бы для команды Андрея Шевченко действительно подарком, если брать в учет то, что альтернативой может стать победитель «группы смерти». Победа Швеции и минимальная ничья (0:0) или поражение Испании в параллельной игре – это лишь наши мечты, но что-то с этим квартетом E все равно не так на этом форуме…

Ориентировочные составы

Швеция: Ольсен – Аугустинссон, Даниэльссон, Линделеф, Люстиг – Форсберг, Экдаль, Ларссон, Кулусевски – Исак, Берг.

Польша: Щесны – Рыбус, Глик, Давидович, Берешинский – Клих, Линетти, Крыховяк – Зьелински, Свидерски – Левандовски.

Прогноз на противостояние

Как преданные болельщики сборной Украины, мы в этом поединке будем болеть исключительно за выгодный для нашей команды результат, однако в упорстве Польши не приходится сомневаться. Нашей ставкой будет позиция – исход матча: Швеция победит и ТБ 2.5 с коэффициентом 5.00 по линии Parimatch.

23 июня, среда