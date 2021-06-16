В пятницу, 18 июня, в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» состоится матч второго тура группового раунда чемпионата Европы по футболу, в котором сыграют национальные сборные Швеции и Словакии. Стартовый свисток немецкого рефери Даниэля Зиберта прозвучит в 16:00 по киевскому времени.

Сборная Швеции

Команда Янне Андерссона в стартовом туре играла с Испанией, которая является фаворитом не только группы E, но и одним из главных претендентов на победу в турнире в целом. Испанцы доминировали на протяжении всего поединка и просто обязаны были побеждать, однако шведы благодаря успешной игре в обороне и ярким сейвам голкипера выстояли.

Тот поединок завершился безголевой ничьей, и важность очка на старте Евро-2020 сложно переоценить. Однако впереди еще два поединка, от которых зависит, выйдет ли Швеция в плей-офф. Именно такая задача стоит перед этой командой, которой на последних трех чемпионатах Европы не удавалось выйти из группы.

Сборная Словакии

Команду Штефана Тарковича считали аутсайдером квартета, однако ей неожиданно удалось стать лидером после первого тура. Победа над Польшей (2:1) позволяет словакам с оптимизмом смотреть в будущее, ведь шансы выйти в 1/8 финала резко выросли. По сути в матче со Швецией их должна устроить даже ничья.

Этот поединок однозначно будет ключевым для Словакии, ведь взять очки в игре с Испанией будет крайне сложно. Швеция, конечно же, будет невероятно мотивирована, но матч с Польшей доказал, что подопечных Тарковича зря недооценивали. Они вполне могут удивить.

Ориентировочные составы

Швеция: Ульсен – Лустиг, Линделеф, Даниэльсон, Аугустинссон, С. Ларссон, ﻿Ульссон, Экдаль, Форсберг, ﻿Берг, Исак.

Словакия: Дубравка – Пекарик, Шатка, Шкриниар, Губочан, Гараслин, Куцка, Громада, Мак, Дуда, Гамшик.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что Словакия в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 4.92 по линии Parimatch.

16 июня, среда