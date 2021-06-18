Чемпионат Европы-2020. Групповой этап. Группа E. 2-й тур.

Швеция – Словакия - 1:0



Форсберг, 77 (пен.)

Ольссон, 23 – Дубравка, 75, Дуда, 81, Вайсс, 87

Швеция: Ольсен – Аугустинссон (Бенгтссон, 88), Даниэльсон, Линделеф, Люстиг – Форсберг (Крафт, 90+3), Экдаль (Свенссон, 88), Ольссон (Классон, 64), Ларссон – Исак, Берг (Квайсон, 64).

Запасные: Юнссон, Нордфельдт, Хеландер, Сема, Янссон, Кулусевски, Каюсте.

Словакия: Дубравка – Губочан (Ганцко, 84), Шкриниар, Шатка, Пекарик (Гараслин, 64) – Грошовски (Дюриш, 84), Куцка – Мак, Гамшик (Бенеш, 80), Косцелник – Дуда.

Запасные: Куцяк, Родак, Вальент, Грегуш, Вайсс, Боженик, Лоботка, Громада.

Арбитр: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия).

Стадион: «Газпром Арена» (Санкт-Петербург, Российская Федерация).



МАТЧ ОКОНЧЕН!



90+5 мин. Защитник Швеции коснулся мяча рукой в центре своей штрафной. VAR дал играть.



90+3 мин. ЗАМЕНА У ШВЕЦИИ. Вместо Форсберга вышел Крафт.



90+2 мин. Фол от Куцки, после подачи углового с правого фланга от Дуды.



90 мин. Текущий тайм продлится еще, как минимум, пять минут.



88 мин. ЗАМЕНЫ У ШВЕЦИИ. Свенссон выщел вместо Экдаля, а Бенгтссон заменил Аугустинссона.



87 мин. Вайсс на чужой половине врезал по ногам Классону во время контратаки.



86 мин. Даниэльсон на ближней штанге перехватил прострел Косцелника с правого фланга.



84 мин. ЗАМЕНЫ У СЛОВАКИИ. Грошовски заменен на Дюриша, а Ганцко заменил Губочана.



82 мин. МОМЕНТ! Исак вновь прорвался в чужую штрафную через центр, после чего сбросил на Классона, под удар которого бросился Губочан.



81 мин. Дуда сбил соперника в центре поля во время контратаки.



80 мин. ЗАМЕНА У СЛОВАКИИ. Бенеш вышел вместо Гамшика.



79 мин. Косцелник с правого фланга подал прямиком на сетку ворот сверху.



77 мин. ГГГГГГГГГГГГГОООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Форсберг с пенальти пробил точно в правый угол!



76 мин. ЗАМЕНА У СЛОВАКИИ. Вместо Мака вышел Вайсс.



75 мин. ПЕНАЛЬТИ! Дубравка бросился в ноги Квайсону, который получил заброс в центр штрафной!



73 мин. Шведы заметно добавили в атаке в данные минуты.



71 мин. МОМЕНТ! Исак в левом фланге атаки накрутил четырех, но Дубравку в ближний пробить не смог!



67 мин. МОМЕНТ! Исак пробил над дальней девяткой, замкнув подачу с правого фланга!



66 мин. Косцелник в правом фланге обороны сбил Аугустинссона.



64 мин. ЗАМЕНЫ У ОБЕИХ КОМАНД. Классон вышел вместо Ольссона, Квайсон заменил Берга, Гараслин заменил Пекарика.



62 мин. МОМЕНТ! От корпуса Шкриниара мяч чуть не зашел под левую штангу, после дальнего удара Исака!



61 мин. МОМЕНТ! Даниэльсон пробил над воротами, завершая скидку головой от Исака, после подачи углового с правого фланга.



60 мин. МОМЕНТ! Аугустинссон замыкал подачу Ларссона с правого фланга ударом головой, но Дубравка парировал!



58 мин. ОФФСАЙД! Куцка завершал подачу с левого фланга на дальнюю штангу ударом головой уже из оффсайда, но Ольссен все равно сумел потащить!



56 мин. Прочитали передачу Форсберга в центр штрафной.



54 мин. Мака искали забросом в левый фланг атаки, но Линделеф укрыл мяч от него корпусом.

Getty Images/Global Images Ukraine

52 мин. Подача с левого фланга от Аугустинссон пришлась на ногу Шатке.



50 мин. МОМЕНТ! Дуда зашел на дриблинге в правый фланг штрафной, но запустил мяч над перекладиной!



48 мин. Губочан не дал Ларссону прострелить с правого фланга.



48 мин. Словакия пережила активность соперников, и теперь контролирует мяч.



46 мин. Шкриниар постелился под удар Исака со входа в правый фланг штрафной.



ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!



ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!



43 мин. ОПАСНО! Гамшик решил пробивать в касание, после передачи Дуды с правого фланга на подход к штрафной, но слишком сильно поднял мяч.



42 мин. Подача от Губочана с левого фланга была перехвачена.



40 мин. Фол со стороны Форсберга против Пекарика в левом фланге атаки.



38 мин. Удар Куцки с отскока от подачи с левого фланга пришелся в Люстига.

Getty Images/Global Images Ukraine

37 мин. Мак заработал угловой в левом фланге своим дриблингом.



34 мин. ОПАСНО! Гамшик упустил мяч за лицевую, получив у ближнего угла вратарской передачу от Косцелника с правого фланга.



34 мин. Словаки разыгрывают позиционные атаки на чужой половине.



31 мин. Слишком сильная подача от Гамшика со штрафного в правом фланге атаки.



29 мин. Куцка с левого фланга подал на дальнюю сторону штрафной, Пекарик сбросил, но Грошовски решил искать дальше пасом, вместо удара.



27 мин. Ларссон блокировал Дубравку в левом фланге чужой вратарской, но Берг со второго этажа так и не смог пробить.



25 мин. Ларссон не смог замкнуть высокую подачу с левого фланга на дальнюю штангу.

Getty Images/Global Images Ukraine



23 мин. Ольссон сбил Куцку при переходе соперника через центр поля.



22 мин. Косцелник на чужой половине сфолил против Даниэльсона.



20 мин. Перехвачена передача Ольссона обострение в центр штрафной.



17 мин. Словаки удерживают мяч на своей половине.



15 мин. Исак перед чужой штрафной неудачно сбросил на партнера подачу с правого фланга.



13 мин. ОПАСНО! Люстиг головой завершал подачу со штрафного на правом фланге, но пробил выше.



12 мин. Фол со стороны Губочана против Берга в левом фланге обороны.



10 мин. Прострел с правого фланга от Пекарика пришелся в руки Ольсену.



9 мин. Швеция удерживает мяч в центре поля.



7 мин. Прострел от Исака с левого фланга штрафной был переведен на угловой Шаткой.

Getty Images/Global Images Ukraine

5 мин. ОПАСНО! Куцка замыкал подачу от Гамшика с левого фланга ударом головой, но отправил мяч в сторону от дальней штанги.



4 мин. Линделеф на угловой срезал подачу Гамшика с правого фланга.



3 мин. МОМЕНТ! Дальний удар Ларссона пришелся в корпус Шкриниару, после чего Дубравка забрал отскок.



3 мин. Оффсайд у Куцки при подаче с правого фланга.



2 мин. А теперь и Ольссон налетел на Шкриниара на правом фланге атаки.



1 мин. Фол от Берга у центральной линии против Куцки.



МАТЧ НАЧАЛСЯ!

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine







В пятницу, 18-го июня, состоится поединок 2-го тура группового этапа чемпионата Европы-2020 в рамках группы E, в котором сразятся Швеция и Словакия. Матч пройдет в Санкт-Петербурге (Российская Федерация), на поле стадиона «Газпром Арена», начало в 16:00.

Благодаря героической игре в обороне в матче против Испании (0:0), национальная команда Швеции сумела обеспечить себе неплохие стартовые позиции перед вторым туром, в котором ей предстоит сыграть против сборной Словакии – одной из первых сенсаций текущего международного форума. Именно на арене в Санкт-Петербурге команда Стефана Тарковича сумела несколькими днями ранее обыграть Польшу (2:1), и теперь очень даже уверенно смотрит в сторону выхода в следующий раунд. Если «словацким соколам» удастся победить, то у них уже будет крайне сложно отобрать путевку в следующий раунд.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Швеция – Словакия.