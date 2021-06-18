Главный тренер сборной Швеции: «В этом году мы пропустили всего один гол»

Ян Андерссон – о результатах своей команды на Евро-2020

  • 18.06.2021 20:46
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Главный тренер сборной Швеции: «В этом году мы пропустили всего один гол»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ян Андерссон

Главный тренер сборной Швеции Ян Андерссон поделился эмоциями после победы над командой Словакии (1:0). 

«Очень хорошо, что мы набрали четыре очка в двух турах. В этом году мы сыграли семь матчей и пропустили всего один раз. Наша атака сегодня заслужила большего, временами они действовали просто фантастически.

Очень приятно смотреть, как играет Александер Исак, он очень талантливый футболист. Он молод, и ему еще есть куда расти. Он постоянно угрожал воротам соперника и не давал защите Словакии вздохнуть спокойно. Я думаю, он многого добьется. Сегодня он очень хорошо сыграл. 

В первом тайме мы сыграли не так, как хотели. Словацкие игроки очень хорошо перемещались и не давали нам ничего сделать. Во втором тайме мы сразу задали высокий темп. Бывает, что соперник упорно сопротивляется, но очень хорошо, что нам удалось взять игру под контроль.

Почему Форсберг бил пенальти? Он много лет бил пенальти. У нас периодически происходит ротация, но сейчас Эмиль очень уверен в себе... Я испытал большое облегчение, когда он забил. Мы и раньше хорошо играли на этом стадионе. Думаю, мы заслужили этот гол», – сказал Андерссон.

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Источник — УЕФА

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