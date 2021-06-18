Швеция
1 : 0
Словакия
18.06.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Битва «пенсионеров». Швеция дожала Словакию и обострила ситуацию в группе

Средний возраст стартовых составов обеих команды превышал 30 лет

  • 18.06.2021 17:53
  • 3673 просмотра
  • 4 комментария
Битва «пенсионеров». Швеция дожала Словакию и обострила ситуацию в группе
© Getty Images/Global Images Ukraine

В Санкт-Петербурге состоялся матч второго тура группового раунда Евро-2020, в котором сыграли национальные сборные Швеции и Словакии. Шведов по понятным причинам считали фаворитами, однако у словаков был весомый плюс. Они благодаря победе над Польшей (2:1) после первого тура возглавили турнирную таблицу квартета E, поэтому их вполне устраивала ничья.

При нынешнем формате чемпионата Европы четыре очка – почти наверняка достаточно для того, чтобы выйти в плей-офф. А если учесть, что в последнем туре Словакии будет противостоять грозная Испания, то очевидно, что добирать одно очко нужно было уже во втором туре. Однако Швеция, естественно, была мотивирована играть исключительно на победу. Интересен и тот факт, что средний возраст стартовых составов обеих команды превышал 30 лет.

В первом тайме была достаточно скучная игра. За первые 45 минут не было создано ни одного момента, который можно даже с натяжкой назвать голевым. Как доказательство, по системе xG (ожидаемые голы) обе команды едва набрали по одной десятой. А потому логично, что во время перерыва на табло были зафиксированы скучные 0:0.

Во втором тайме шведы сходу включили высокий прессинг, демонстрируя тем самым, что прежний ход поединка их не устраивает и они намерены наконец-то забить первый гол на Евро-2020. Они были настроены переломить игру на свою пользу.

Getty Images/Global Images Ukraine

По атакующему потенциалу Швеция на бумаге значительно превосходит Словацию, поэтому неудивительно, что количество голевых моментов после перерыва зашкаливало. Однако в одних эпизодах был на высоте голкипер словаков Дубравка, в других не хватало банально точности или везения. Тем не менее, на 75 минуте натиск принес свои плоды: Дубравка на выходе сфолил против Квайсона, за что рефери назначил пенальти.

К точке подошел Эмиль Форсберг, который сумел переиграть Дубравку, хоть голкипер словаков и был близок к тому, чтобы спасти свою команду. На этом шансы Словакии взять очки были сведены к минимуму. Скорее шведы могли забивать второй мяч.

В компенсированное время Словакия пошла ва-банк и всеми силами побежала забивать, но попытка отыграться не увенчалась успехом. Швеция взяла важные три очка и поднимается на первое место в турнирной таблице, де-факто гарантировав себе место в плей-офф турнира.

Чемпионат Европы-2020. Групповой этап. Группа E. 2-й тур.

Швеция – Словакия - 1:0

Форсберг, 77 (пен.)

 Ольссон, 23 – Дубравка, 75, Дуда, 81, Вайсс, 87

Швеция: Ольсен – Аугустинссон (Бенгтссон, 88), Даниэльсон, Линделеф, Люстиг – Форсберг (Крафт, 90+3), Экдаль (Свенссон, 88), Ольссон (Классон, 64), Ларссон – Исак, Берг (Квайсон, 64).

Словакия: Дубравка – Губочан (Ганцко, 84), Шкриниар, Шатка, Пекарик (Гараслин, 64) – Грошовски (Дюриш, 84), Куцка – Мак, Гамшик (Бенеш, 80), Косцелник – Дуда.

Арбитр: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия).

Стадион: «Газпром Арена» (Санкт-Петербург, Российская Федерация).

Удары (в створ): 13 (4) – 10 (0)
Угловые: 7 – 6
Оффсайды: 1 – 3.

ШВЕЦИЯ-СЛОВАКИЯ.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Денис Шаховец, Sport.ua

(10 голосов)

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Комментарии
    Сергей Чёрный
    online
      Сергей Чёрный, 18.06.2021 18:59
    0
    Тот случай когда в перерыве уснул и ничего не потерял
    Ссылка
    var
    online
      var, 18.06.2021 18:56
    0
    Тут в кавычках должно быть слово "битва". Самый нудный матч Евро...
    Ссылка
    xxxxxxxxxxxxххх
    online
      xxxxxxxxxxxxххх, 18.06.2021 18:07
    0
    В первом тайме смотреть было нечего, можно считать его не было. Во втором все же шведы решили не откладывать на последний матч свой выход из группы, почувствовали ,что могут выиграть, добавили, играли лучше. И несмотря на то что только один гол и тот с пенальти, выиграли заслуженно.
    Шведы пока самая прагматичная команда на Евро.
    Ссылка
    garik_trinity
    online
      garik_trinity, 18.06.2021 17:54
    0
    Вторая нулевка с участием шведов не состоялась. Но на ноль отстояли
    Ссылка
    Сергей Чёрный
    online
      Сергей Чёрный, 18.06.2021 18:59
    0
    Тот случай когда в перерыве уснул и ничего не потерял
    Ссылка
    var
    online
      var, 18.06.2021 18:56
    0
    Тут в кавычках должно быть слово "битва". Самый нудный матч Евро...
    Ссылка
    xxxxxxxxxxxxххх
    online
      xxxxxxxxxxxxххх, 18.06.2021 18:07
    0
    В первом тайме смотреть было нечего, можно считать его не было. Во втором все же шведы решили не откладывать на последний матч свой выход из группы, почувствовали ,что могут выиграть, добавили, играли лучше. И несмотря на то что только один гол и тот с пенальти, выиграли заслуженно.
    Шведы пока самая прагматичная команда на Евро.
    Ссылка
    garik_trinity
    online
      garik_trinity, 18.06.2021 17:54
    0
    Вторая нулевка с участием шведов не состоялась. Но на ноль отстояли
    Ссылка
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