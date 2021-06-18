Битва «пенсионеров». Швеция дожала Словакию и обострила ситуацию в группе

В Санкт-Петербурге состоялся матч второго тура группового раунда Евро-2020, в котором сыграли национальные сборные Швеции и Словакии. Шведов по понятным причинам считали фаворитами, однако у словаков был весомый плюс. Они благодаря победе над Польшей (2:1) после первого тура возглавили турнирную таблицу квартета E, поэтому их вполне устраивала ничья.

При нынешнем формате чемпионата Европы четыре очка – почти наверняка достаточно для того, чтобы выйти в плей-офф. А если учесть, что в последнем туре Словакии будет противостоять грозная Испания, то очевидно, что добирать одно очко нужно было уже во втором туре. Однако Швеция, естественно, была мотивирована играть исключительно на победу. Интересен и тот факт, что средний возраст стартовых составов обеих команды превышал 30 лет.

В первом тайме была достаточно скучная игра. За первые 45 минут не было создано ни одного момента, который можно даже с натяжкой назвать голевым. Как доказательство, по системе xG (ожидаемые голы) обе команды едва набрали по одной десятой. А потому логично, что во время перерыва на табло были зафиксированы скучные 0:0.

Во втором тайме шведы сходу включили высокий прессинг, демонстрируя тем самым, что прежний ход поединка их не устраивает и они намерены наконец-то забить первый гол на Евро-2020. Они были настроены переломить игру на свою пользу.

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По атакующему потенциалу Швеция на бумаге значительно превосходит Словацию, поэтому неудивительно, что количество голевых моментов после перерыва зашкаливало. Однако в одних эпизодах был на высоте голкипер словаков Дубравка, в других не хватало банально точности или везения. Тем не менее, на 75 минуте натиск принес свои плоды: Дубравка на выходе сфолил против Квайсона, за что рефери назначил пенальти.

К точке подошел Эмиль Форсберг, который сумел переиграть Дубравку, хоть голкипер словаков и был близок к тому, чтобы спасти свою команду. На этом шансы Словакии взять очки были сведены к минимуму. Скорее шведы могли забивать второй мяч.

В компенсированное время Словакия пошла ва-банк и всеми силами побежала забивать, но попытка отыграться не увенчалась успехом. Швеция взяла важные три очка и поднимается на первое место в турнирной таблице, де-факто гарантировав себе место в плей-офф турнира.

Чемпионат Европы-2020. Групповой этап. Группа E. 2-й тур.

Швеция – Словакия - 1:0



Форсберг, 77 (пен.)

Ольссон, 23 – Дубравка, 75, Дуда, 81, Вайсс, 87

Швеция: Ольсен – Аугустинссон (Бенгтссон, 88), Даниэльсон, Линделеф, Люстиг – Форсберг (Крафт, 90+3), Экдаль (Свенссон, 88), Ольссон (Классон, 64), Ларссон – Исак, Берг (Квайсон, 64).

Словакия: Дубравка – Губочан (Ганцко, 84), Шкриниар, Шатка, Пекарик (Гараслин, 64) – Грошовски (Дюриш, 84), Куцка – Мак, Гамшик (Бенеш, 80), Косцелник – Дуда.

Арбитр: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия).

Стадион: «Газпром Арена» (Санкт-Петербург, Российская Федерация).



Удары (в створ): 13 (4) – 10 (0)

Угловые: 7 – 6

Оффсайды: 1 – 3.

ШВЕЦИЯ-СЛОВАКИЯ.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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