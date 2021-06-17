Дания - Бельгия. Прогноз и анонс на матч Евро-2020

Победа нужна бельгийцам, чтобы выйти в плей-офф, а датчанам, чтобы не приблизиться к вылету

  • 17.06.2021 06:40
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Дания - Бельгия. Прогноз и анонс на матч Евро-2020
© Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 17 июня, в Копенгагене на стадионе «Паркен» состоится поединок Евро-2020 в группе В, в котором сборная Дании выяснит отношения с командой Бельгии.

Сборная Дании

Команда Каспера Хьюлманна на 43-й минуте своего выступления на чемпионате Европы 2020 года в матче против Финляндии лишились своего лидера – Эриксена, на 60-й – пропустила гол, а на 74-й минуте усилиями Хейбьерга отметилась нереализованным 11-метровым в ворота финской дружины. В итоге стартовали датчане на Евро с поражения – 0:1. На что скандинавам теперь рассчитывать, когда по курсу у них поединок с командой Бельгии, которая взяла старт на турнире с крупной победы 3:0 над Россией?

Для датчан очень желательно в предстоящем матче не проиграть. Да, они будут вынуждены играть без Эриксена, для которого уже завершен как минимум нынешний турнир (о дальнейших перспективах игрок сейчас говорить сложно). Других кадровых потерь в стане сборной Дании нет, но и эта одна является очень существенной для дружины.

Стоит вспомнить, что до поражения от финнов подопечные Хьюлманна шли на серии из пяти матчей без неудач. Они выиграли три поединка в начале квалификации ЧМ-2022, которая взяла старт в марте этого года (Израиль – 2:0 на выезде, Молдова – 8:0 дома, Австрия – 4:0 на выезде) и удачно сыграли в спаррингах перед Евро-2020 (Германия – 1:1,Босния и Герцеговина – 2:0).

Сборная Бельгии

Подопечные Роберто Мартинеса на почин континентального чемпионата убедительно разобрались со сборной России. Дубль Лукаку и гол Менье принесли им победу со счетом 3:0. Единственным черным пятном для команды стала в победном матче травма Кастаня в середине первого тайма, которого затем заменил Менье, отметившийся голом через семь минут после появления на поле.

Если Кастань в матче против датчан точно не сыграет (для него Евро, похоже, уже завершен), то в отношении Вертонгена имеются еще предпосылки для его участия в игре. У него есть проблемы с лодыжкой, но насколько они существенные доподлинно неизвестно.

К матчу с Данией бельгийцы подходят, имея серию из 10 матчей без поражений. В последний раз они проигрывали 11 октября 2020 года – 1:2 от Англии в матче Лиги наций УЕФА. С той поры команда Мартинеса добилась 8 побед при двух ничьих.

История встреч

Команды провели между собой в различных турнирах восемь матчей, включая один товарищеский поединок. На счету у датчан три победы, у бельгийцев – четыре, одна игра принесла ничью.

В последний раз они встречались между собой в 2020 году в Дивизионе А розыгрыша Лиги наций УЕФА. Оба матча завершились победами сборной Бельгии: 2:0 в Дании и 4:2 на ее поле.

Ориентировочные составы:

Дания: Шмейхель, Васс, Кьер, Кристенсен, Махле, Хейбьерг, Дилэйни, Поульсен, Йенсен, Брэйтуэйт, Дольберг.

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Денайер, Вермален, Менье, ﻿Тилеманс, Дендонкер, Т. Азар, Мертенс, Лукаку, Карраско﻿.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в этом матче победят гости, а потому нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 2.07 по линии Parimatch.

17 июня, четверг

Дания - Бельгия
Копенгаген. Стадион «Паркен». 19:00
Прямая ТВ-трансляция – «Футбол 1», «Футбол 2», видеосервис OLL.TV
ДАНИЯ - БЕЛЬГИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Бьорн Кейперс (Нидерланды)
Прогноз Sport.ua – 0:2

 

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Источник — Sport.ua

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