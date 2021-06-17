Дания
1 : 2
Бельгия
17.06.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Все решила одна замена. Бельгия сумела перевернуть игру против Дании

Кевин де Брюйне за тайм оформил гол и голевую передачу

  • 17.06.2021 20:57
  • 1586 просмотров
  • 10 комментариев
Все решила одна замена. Бельгия сумела перевернуть игру против Дании
© Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 17 июня, состоялся очередной поединок группового этапа Евро-2020, в котором встретились национальный команды Дании и Бельгии.

Что и говорить, для Дании этот турнир начался не слишком удачно. Первый же поединок против Финляндии едва не завершился трагедией, когда на 43-й минуте матча датский полузащитник Кристиан Эриксен без сознания рухнул на газон. К счастью, футболисту удалось оказать своевременную медицинскую помощь, но шок для датчан был настолько силен, что Финляндии они проиграли со счетом 0:1. Создали массу моментов, могли забить три-четыре мяча, но…

Сборная Бельгии, которая занимает первое место в рейтинге ФИФА, в своем первом матче без малейших проблем разгромила сборную России со счетом 3:0.

Конечно, в поединке с датчанами бельгийцы выглядели явными фаворитами, но сборная Дании, обозленная неудачным стартом, вышла на поле очень мотивированной и по-спортивному злой.

И уже на 2-й минуте датчане открыли счет! Хойбьерг перехватил неудачный пас Денайера и четко поразил цель. Гол стал настоящим холодным душем для сборной Бельгии, которая явно не ожидала от соперника подобной прыти.

А Дания не унималась! На 5-й минуте только самоотверженная игра голкипера Тибо Куртуа спасла ворота бельгийцев после удара Мехеле в упор. Тут же Васс неплохо головой сбрасывал мяч, но тот стал добычей Куртуа.

В первые минуты возникло ощущение, что сборная Бельгии попросту забыла выйти из раздевалки. На поле безраздельно царила Дания, которая раз за разом обрушивала волны своих атак на оборонительные редуты соперников.

Более-менее успокоить игру бельгийцы смогли только к середине первого тайма, но Дания все равно играла опаснее и острее. Васс неплохо бил с дальней дистанции, а в концовке тайма Брайтвейт немного не попал в дальний угол.

Бельгия? А что Бельгия? К 53-й минуте поединка в активе бельгийцев было всего два удара по воротам, только один из которых пришелся в створ. У Дании ударов было одиннадцать (!), три из которых в створ.

Ситуацию нужно было спасать, и главный тренер сборной Бельгии выпустил на поле Кевина де Брюйне вместо Мертенса. Как оказалось, это было идеальным решением.

Уже на 55-й минуте де Брюйне отдал гениальный пас на Торгана Азара, которому просто осталось замкнуть прострел с близкой дистанции. Может, Бельгия и не наиграла на этот гол, но все решил класс и игровой интеллект де Брюйне.

Дания провела несколько неплохих атак, заставив потрудиться Куртуа, который справился с ударом Мехеле. А на 70-й минуте де Брюйне в который раз доказал, что способен «делать разницу» практически в любой ситуации. Кевин ударом с левой прицельно пробил под ближнюю штангу после скидки от Эдена Азара, сделав счет 2:1 в пользу своей команды.

Дания не сдалась, и только голкипер спас свою команду на 75-й минуте после мощного удара Брайтвейта. Но казалось, что настроение у датчан не самое лучшее. Они играли ярче, но своего де Брюйне у них не оказалось. А тот, который был на поле, носил футболку сборной Бельгии.

На 79-й минуте Куртуа получил травму в столкновении с Кьяером, но мужественно остался на своем посту, не став просить замену.

Дания искала в себе силы на финальный штурм, ведь счет команду категорически не устраивал. Бельгия всеми силами старалась не дать соперникам взвинтить темп игры — команда Мартинеса просто держала мяч без особенного продвижения вперед. У датчан было несколько полумоментов, но они никак не могли довести дело до акцентированного удара.

На 87-й минуте Брайтвейт головой ударил после навеса с правого фланга — только перекладина спасла ворота бельгийцев от верного гола! Удача сегодня была явно не на стороне датчан. Две минуты спустя Йенсен мощно пробил издали — немного выше.

На последней минуте в штрафную бельгийцев отправился даже вратарь Каспер Шмейхель. Бельгийцы мяч перехватили и едва не забили в пустые ворота, но защитник в подкате сумел помешать.

Финальный свисток зафиксировал победу сборной Бельгии со счетом 2:1. Очень обидное поражение для Дании, которая хорошо играла и создала массу моментов… Но все решил выход Кевина де Брюйне, который и отметился результативной передачей, и забил сам.

Бельгия обеспечила себе место в плей-офф турнира, но и для Дании еще не все потеряно.

Михаил ШАПОВАЛОВ

Чемпионат Европы-2020. Групповой этап. Группа B. 2-й тур.

Дания – Бельгия - 1:2

Поульсен, 2 – Т. Азар, 55, де Брюйне, 70

 Васс, 59, Йенсен, 81 – Т. Азар, 90+4

Дания: Шмайхель – Мехле, Вестергор (Сков-Ольсен, 84), Кьер, Кристенсен – Дилейни (М. Йенсен, 72), Хойбьерг, Васс (Стрюгер-Ларсен, 62) – Брайтвейт, Дамсгор (Корнелиус, 72), Поульсен (Нергор, 62).

Бельгия: Куртуа – Вертонген, Денайер, Альдервейрельд – Т. Азар (Вермален, 90+5), Дендонкер (Витсель, 59), Тилеманс, Менье – Карраско (Э. Азар, 59), Лукаку, Мертенс (де Брюйне, 46).

Арбитр: Бьорн Кейперс (Олдензал, Нидерланды).

Стадион: «Паркен» (Копенгаген, Дания).

Удары (в створ): 22 (6) – 6 (4)
Угловые: 2 – 4
Оффсайды: 2 – 2.

ДАНИЯ-БЕЛЬГИЯ.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник — Sport.ua

(10 голосов)

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Комментарии
    dnepryanin
    online
      dnepryanin, 17.06.2021 21:15
    0
    ну шо я могу сказать,такая Дания разберет 404 на органы просто
    Ссылка
    garik_trinity
    online
      garik_trinity, 17.06.2021 21:14
    0
    Везет РФ пока что...
    Ссылка
    grig
    online
      grig, 17.06.2021 21:12
    +1
    Хорошая команда у Дании. Если будут так играть и в следующем матче, то сборную Мородора вынесут в одни ворота.
    Ссылка
    Oleha1987
      Oleha1987, 17.06.2021 21:08
    +2
    Якщо виграє Данія і фіни програють, то у всіх по к очки. Рахуються матчі і м'ячі без участі Бельгії. В кого краща різниця, Якщо данці виграють 1:0, тоді рахують різницю у всіх матчах. Якщо Данія виграє з іншою різницею, тоді росія 4 місце бере, а Данія 2.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 17.06.2021 21:07
    +2
    нестор, 17.06.2021 21:03
    Они проиграли финнам! И если по 3, то Суоми будет выше .
    Если Дания выиграет 0:1, то у всей троицы будет разница 1-1. Тогда в дело пойдут мячи с другими командами. С Бельгией. А с Бельгией Россия пропустила 3 безответных мяча. Теперь ясно?
    Ссылка
    Sunrise
    online
      Sunrise, 17.06.2021 21:05
    0
    нестор, 17.06.2021 21:03
    Они проиграли финнам! И если по 3, то Суоми будет выше .
    Там три команды по три может быть. Будут разницу считать.
    Ссылка
    нестор
    online
      нестор, 17.06.2021 21:03
    0
    Sunrise, 17.06.2021 21:00
    Дания - достойна плей-офф. И всё в их руках, просто выиграть в последнем туре и скорее всего это второе место. А лучше в 2-3 мяча, но думаю и одного хватит.
    Они проиграли финнам! И если по 3, то Суоми будет выше .
    Ссылка
    нестор
    online
      нестор, 17.06.2021 21:02
    +1
    Обалденный игрок. Всегда спокоен и сосредоточен.
    Ссылка
    Sunrise
    online
      Sunrise, 17.06.2021 21:00
    +4
    Дания - достойна плей-офф. И всё в их руках, просто выиграть в последнем туре и скорее всего это второе место. А лучше в 2-3 мяча, но думаю и одного хватит.
    Ссылка
    Mishak
    online
      Mishak, 17.06.2021 21:00
    +4
    Красава, де Брюйне и сб. Бельгии!
    Ссылка
    Sunrise
    online
      Sunrise, 17.06.2021 21:00
    +4
    Дания - достойна плей-офф. И всё в их руках, просто выиграть в последнем туре и скорее всего это второе место. А лучше в 2-3 мяча, но думаю и одного хватит.
    Ссылка
    Mishak
    online
      Mishak, 17.06.2021 21:00
    +4
    Красава, де Брюйне и сб. Бельгии!
    Ссылка
    Oleha1987
      Oleha1987, 17.06.2021 21:08
    +2
    Якщо виграє Данія і фіни програють, то у всіх по к очки. Рахуються матчі і м'ячі без участі Бельгії. В кого краща різниця, Якщо данці виграють 1:0, тоді рахують різницю у всіх матчах. Якщо Данія виграє з іншою різницею, тоді росія 4 місце бере, а Данія 2.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 17.06.2021 21:07
    +2
    нестор, 17.06.2021 21:03
    Они проиграли финнам! И если по 3, то Суоми будет выше .
    Если Дания выиграет 0:1, то у всей троицы будет разница 1-1. Тогда в дело пойдут мячи с другими командами. С Бельгией. А с Бельгией Россия пропустила 3 безответных мяча. Теперь ясно?
    Ссылка
    grig
    online
      grig, 17.06.2021 21:12
    +1
    Хорошая команда у Дании. Если будут так играть и в следующем матче, то сборную Мородора вынесут в одни ворота.
    Ссылка
    нестор
    online
      нестор, 17.06.2021 21:02
    +1
    Обалденный игрок. Всегда спокоен и сосредоточен.
    Ссылка
    dnepryanin
    online
      dnepryanin, 17.06.2021 21:15
    0
    ну шо я могу сказать,такая Дания разберет 404 на органы просто
    Ссылка
    garik_trinity
    online
      garik_trinity, 17.06.2021 21:14
    0
    Везет РФ пока что...
    Ссылка
    Sunrise
    online
      Sunrise, 17.06.2021 21:05
    0
    нестор, 17.06.2021 21:03
    Они проиграли финнам! И если по 3, то Суоми будет выше .
    Там три команды по три может быть. Будут разницу считать.
    Ссылка
    нестор
    online
      нестор, 17.06.2021 21:03
    0
    Sunrise, 17.06.2021 21:00
    Дания - достойна плей-офф. И всё в их руках, просто выиграть в последнем туре и скорее всего это второе место. А лучше в 2-3 мяча, но думаю и одного хватит.
    Они проиграли финнам! И если по 3, то Суоми будет выше .
    Ссылка
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