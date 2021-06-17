Все решила одна замена. Бельгия сумела перевернуть игру против Дании

В четверг, 17 июня, состоялся очередной поединок группового этапа Евро-2020, в котором встретились национальный команды Дании и Бельгии.

Что и говорить, для Дании этот турнир начался не слишком удачно. Первый же поединок против Финляндии едва не завершился трагедией, когда на 43-й минуте матча датский полузащитник Кристиан Эриксен без сознания рухнул на газон. К счастью, футболисту удалось оказать своевременную медицинскую помощь, но шок для датчан был настолько силен, что Финляндии они проиграли со счетом 0:1. Создали массу моментов, могли забить три-четыре мяча, но…

Сборная Бельгии, которая занимает первое место в рейтинге ФИФА, в своем первом матче без малейших проблем разгромила сборную России со счетом 3:0.

Конечно, в поединке с датчанами бельгийцы выглядели явными фаворитами, но сборная Дании, обозленная неудачным стартом, вышла на поле очень мотивированной и по-спортивному злой.

И уже на 2-й минуте датчане открыли счет! Хойбьерг перехватил неудачный пас Денайера и четко поразил цель. Гол стал настоящим холодным душем для сборной Бельгии, которая явно не ожидала от соперника подобной прыти.

А Дания не унималась! На 5-й минуте только самоотверженная игра голкипера Тибо Куртуа спасла ворота бельгийцев после удара Мехеле в упор. Тут же Васс неплохо головой сбрасывал мяч, но тот стал добычей Куртуа.

В первые минуты возникло ощущение, что сборная Бельгии попросту забыла выйти из раздевалки. На поле безраздельно царила Дания, которая раз за разом обрушивала волны своих атак на оборонительные редуты соперников.

Более-менее успокоить игру бельгийцы смогли только к середине первого тайма, но Дания все равно играла опаснее и острее. Васс неплохо бил с дальней дистанции, а в концовке тайма Брайтвейт немного не попал в дальний угол.

Бельгия? А что Бельгия? К 53-й минуте поединка в активе бельгийцев было всего два удара по воротам, только один из которых пришелся в створ. У Дании ударов было одиннадцать (!), три из которых в створ.

Ситуацию нужно было спасать, и главный тренер сборной Бельгии выпустил на поле Кевина де Брюйне вместо Мертенса. Как оказалось, это было идеальным решением.

Уже на 55-й минуте де Брюйне отдал гениальный пас на Торгана Азара, которому просто осталось замкнуть прострел с близкой дистанции. Может, Бельгия и не наиграла на этот гол, но все решил класс и игровой интеллект де Брюйне.

Дания провела несколько неплохих атак, заставив потрудиться Куртуа, который справился с ударом Мехеле. А на 70-й минуте де Брюйне в который раз доказал, что способен «делать разницу» практически в любой ситуации. Кевин ударом с левой прицельно пробил под ближнюю штангу после скидки от Эдена Азара, сделав счет 2:1 в пользу своей команды.

Дания не сдалась, и только голкипер спас свою команду на 75-й минуте после мощного удара Брайтвейта. Но казалось, что настроение у датчан не самое лучшее. Они играли ярче, но своего де Брюйне у них не оказалось. А тот, который был на поле, носил футболку сборной Бельгии.

На 79-й минуте Куртуа получил травму в столкновении с Кьяером, но мужественно остался на своем посту, не став просить замену.

Дания искала в себе силы на финальный штурм, ведь счет команду категорически не устраивал. Бельгия всеми силами старалась не дать соперникам взвинтить темп игры — команда Мартинеса просто держала мяч без особенного продвижения вперед. У датчан было несколько полумоментов, но они никак не могли довести дело до акцентированного удара.

На 87-й минуте Брайтвейт головой ударил после навеса с правого фланга — только перекладина спасла ворота бельгийцев от верного гола! Удача сегодня была явно не на стороне датчан. Две минуты спустя Йенсен мощно пробил издали — немного выше.

На последней минуте в штрафную бельгийцев отправился даже вратарь Каспер Шмейхель. Бельгийцы мяч перехватили и едва не забили в пустые ворота, но защитник в подкате сумел помешать.

Финальный свисток зафиксировал победу сборной Бельгии со счетом 2:1. Очень обидное поражение для Дании, которая хорошо играла и создала массу моментов… Но все решил выход Кевина де Брюйне, который и отметился результативной передачей, и забил сам.

Бельгия обеспечила себе место в плей-офф турнира, но и для Дании еще не все потеряно.

Михаил ШАПОВАЛОВ

Чемпионат Европы-2020. Групповой этап. Группа B. 2-й тур.

Дания – Бельгия - 1:2



Поульсен, 2 – Т. Азар, 55, де Брюйне, 70



Васс, 59, Йенсен, 81 – Т. Азар, 90+4

Дания: Шмайхель – Мехле, Вестергор (Сков-Ольсен, 84), Кьер, Кристенсен – Дилейни (М. Йенсен, 72), Хойбьерг, Васс (Стрюгер-Ларсен, 62) – Брайтвейт, Дамсгор (Корнелиус, 72), Поульсен (Нергор, 62).

Бельгия: Куртуа – Вертонген, Денайер, Альдервейрельд – Т. Азар (Вермален, 90+5), Дендонкер (Витсель, 59), Тилеманс, Менье – Карраско (Э. Азар, 59), Лукаку, Мертенс (де Брюйне, 46).

Арбитр: Бьорн Кейперс (Олдензал, Нидерланды).

Стадион: «Паркен» (Копенгаген, Дания).



Удары (в створ): 22 (6) – 6 (4)

Угловые: 2 – 4

Оффсайды: 2 – 2.

ДАНИЯ-БЕЛЬГИЯ.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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