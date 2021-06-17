В четверг, 17-го июня, состоится поединок 2-го тура группового этапа чемпионата Европы-2020 в рамках группы B, в котором сразятся Дания и Бельгия. Матч пройдет в Копенгагене (Дания), на поле стадиона «Паркен», начало в 19:00.
Стартовый поединок на Евро-2020 для сборной Дании и всего футбольного мира был преисполнен психологически тяжелыми событиями, связанными с ухудшением здоровья полузащитника Кристиана Эриксена непосредственно на футбольном поле. О поражении Финляндии (0:1) в тот вечер думалось в последнюю очередь, однако его последствия уже сейчас будет необходимо исправлять в игре против явного фаворита группы – Бельгии. «Красные дьяволы» свой первый матч на турнире дежурно выиграли у России (3:0), поэтому уже после второго тура команда Роберто Мартинеса вполне может застолбить за собой место в плей-офф.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Дания – Бельгия.
Источник — Sport.ua
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