Дания
0 : 0
Бельгия
17.06.2021 19:00   ТВ-трансляция: 

Дания – Бельгия. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 2-го тура группового этапа чемпионата Европы-2020

  • 17.06.2021 06:55
  • 142 просмотра
  • 0 комментариев
Дания – Бельгия. Текстовая трансляция матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 17-го июня, состоится поединок 2-го тура группового этапа чемпионата Европы-2020 в рамках группы B, в котором сразятся Дания и Бельгия. Матч пройдет в Копенгагене (Дания), на поле стадиона «Паркен», начало в 19:00.

Стартовый поединок на Евро-2020 для сборной Дании и всего футбольного мира был преисполнен психологически тяжелыми событиями, связанными с ухудшением здоровья полузащитника Кристиана Эриксена непосредственно на футбольном поле. О поражении Финляндии (0:1) в тот вечер думалось в последнюю очередь, однако его последствия уже сейчас будет необходимо исправлять в игре против явного фаворита группы – Бельгии. «Красные дьяволы» свой первый матч на турнире дежурно выиграли у России (3:0), поэтому уже после второго тура команда Роберто Мартинеса вполне может застолбить за собой место в плей-офф.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Дания – Бельгия.

Сделать ставку Зробити ставку
Сделать ставку Зробити ставку
Сделать ставку Зробити ставку
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности