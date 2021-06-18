Де Брюйне не праздновал гол в ворота Дании из уважения к Эриксену

Вчера гол Кевина Де Брюйне принес сборной Бельгии волевую победу в матче второго тура Евро-2020 против Дании в Копенгагене. В прошлую субботу на этом же стадионе остановку сердца пережил лидер датчан Кристиан Эриксен.

Де Брюйне после матча объяснил, что не праздновал свой забитый гол именно из уважения к Эриксену:

«Я был счастлив, конечно же, но с достаточным уважением отношусь к чувствам пришедших людей. Я подошел к той части поля, где в субботу упал Эриксен, и сдержал радостные эмоции».