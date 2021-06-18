Де Брюйне не праздновал гол в ворота Дании из уважения к Эриксену

Красивый жест от лидера сборной Бельгии

  • 18.06.2021 15:43
  • 811 просмотров
  • 1 комментарий
Де Брюйне не праздновал гол в ворота Дании из уважения к Эриксену
© Getty Images/Global Images Ukraine

Вчера гол Кевина Де Брюйне принес сборной Бельгии волевую победу в матче второго тура Евро-2020 против Дании в Копенгагене. В прошлую субботу на этом же стадионе остановку сердца пережил лидер датчан Кристиан Эриксен.

Де Брюйне после матча объяснил, что не праздновал свой забитый гол именно из уважения к Эриксену:

«Я был счастлив, конечно же, но с достаточным уважением отношусь к чувствам пришедших людей. Я подошел к той части поля, где в субботу упал Эриксен, и сдержал радостные эмоции».

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Источник — УЕФА

(3 голоса)

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Комментарии
    vok_vok
    online
      vok_vok, 18.06.2021 16:26
    0
    Спалив кумові хату, з повагою. Десь так.
    Ссылка
    vok_vok
    online
      vok_vok, 18.06.2021 16:26
    0
    Спалив кумові хату, з повагою. Десь так.
    Ссылка
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