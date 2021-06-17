Дания
1 : 2
Бельгия
17.06.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Дания – Бельгия - 1:2. Видео голов и обзор матча

Обзор матча второго тура Евро-2020

  • 17.06.2021 21:43
  • 11419 просмотров
  • 2 комментария
Дания – Бельгия - 1:2. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 17 июня Дания во втором туре Евро-2020 в Копенгагене принимала Бельгию. Начало матча – в 19:00 по Киеву.

Составы команд:

Дания: Шмейхель, Васс, Кьер, Кристенсен, Мехле, Дилейни, Хёйбьерг, Вестергор, Дамсгор, Поульсен, Брейтуэйт.

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Денайер, Вертонген, Тилеманс, Т. Азар, Дендонкер, Менье, Карраско, Мертенс, Лукаку.

Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:

1:0 - Поульсен, 2-я минута:

Обзор первого тайма:

1:1 - Торган Азар, 55-я минута:

1:2 - Де Брюйне, 70-я минута:

Обзор матча:

События матча
71' ГОЛ ! Мяч забил Кевин де Брюйне (Бельгия).
55' ГОЛ ! Мяч забил Торган Азар (Бельгия).
2' ГОЛ ! Мяч забил Юссуф Поульсен (Дания).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    zzg77
    online
      zzg77, 17.06.2021 21:11
    +3
    Теперь у Дании задача вжарить кацапов по полной, а финнам сыграть вничью с Бельгией!!! И будет на просторах Рашки большой праздник!
    Ссылка
    Андрей Петров
    online
      Андрей Петров, 17.06.2021 20:20
    0
    Бельгия -- вперед!
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 17.06.2021 21:11
    +3
    Теперь у Дании задача вжарить кацапов по полной, а финнам сыграть вничью с Бельгией!!! И будет на просторах Рашки большой праздник!
    Ссылка
    Андрей Петров
    online
      Андрей Петров, 17.06.2021 20:20
    0
    Бельгия -- вперед!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности