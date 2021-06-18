Венгрия
0 : 0
Франция
19.06.2021 16:00   ТВ-трансляция: 

Венгрия – Франция. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 2-го тура группового этапа чемпионата Европы-2020

  • 18.06.2021 12:39
  • 88 просмотров
  • 0 комментариев
Венгрия – Франция. Текстовая трансляция матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 19-го июня, состоится поединок 2-го тура группового этапа чемпионата Европы-2020 в рамках группы F, в котором сразятся Венгрия и Франция. Матч пройдет в Будапеште (Венгрия), на поле стадиона «Пушкаш Арена», начало в 16:00.

В первой своей игре на Евро-2020 сборная Венгрии скорее запомнилась своими болельщиками, которые наводнили «Пушкаш Арену» в матче против Португалии (0:3). При этом, сама команда Марко Росси показала достаточно сдержанный футбол, но в конечном итоге все равно сложила оружие перед более именитым соперником. Нет сомнений, что и в предстоящей игре трибуны главного стадиона Венгрии будут переполнены, а сами «волшебные мадьяры» попытаются сдержать натиск Франции, которая уже обыграла Германию (1:0), поэтому вторая победа даст ей возможность завоевать путевку в следующий раунд.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Венгрия – Франция.

Сделать ставку Зробити ставку
Сделать ставку Зробити ставку
Сделать ставку Зробити ставку
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности