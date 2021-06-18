В субботу, 19-го июня, состоится поединок 2-го тура группового этапа чемпионата Европы-2020 в рамках группы F, в котором сразятся Венгрия и Франция. Матч пройдет в Будапеште (Венгрия), на поле стадиона «Пушкаш Арена», начало в 16:00.

В первой своей игре на Евро-2020 сборная Венгрии скорее запомнилась своими болельщиками, которые наводнили «Пушкаш Арену» в матче против Португалии (0:3). При этом, сама команда Марко Росси показала достаточно сдержанный футбол, но в конечном итоге все равно сложила оружие перед более именитым соперником. Нет сомнений, что и в предстоящей игре трибуны главного стадиона Венгрии будут переполнены, а сами «волшебные мадьяры» попытаются сдержать натиск Франции, которая уже обыграла Германию (1:0), поэтому вторая победа даст ей возможность завоевать путевку в следующий раунд.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Венгрия – Франция.