Сегодня, 19 июня в Будапеште прошел матч второго тура Евро-2020 в группе F – Венгрия принимала Францию.
Составы команд:
Венгрия: Гулачи – Аттила Шолой, Орбан, Ботка – Фиола, Кляйнхайслер, Надь, Шефер, Него – Адам Шолой, Саллай
Франция: Льорис – Павар, Кимпембе, Варан, Динь – Погба, Канте, Рабьо – Гризманн, Мбаппе, Бензема
Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
1:0 - Фиола, 45+2-я минута:
Обзор первого тайма:
1:1 - Гризманн, 66-я минута:
Обзор матча:
События матча
|66'
|ГОЛ ! Мяч забил Антуан Гризманн (Франция).
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Аттила Фиола (Венгрия).
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Источник — Sport.ua
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