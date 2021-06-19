Венгрия
1 : 1
Франция
19.06.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Венгрия – Франция - 1:1. Видео голов и обзор матча

Обзор матча второго тура Евро-2020

  • 19.06.2021 18:35
  • 8993 просмотра
  • 3 комментария
Венгрия – Франция - 1:1. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 19 июня в Будапеште прошел матч второго тура Евро-2020 в группе F – Венгрия принимала Францию

Составы команд:

Венгрия: Гулачи – Аттила Шолой, Орбан, Ботка – Фиола, Кляйнхайслер, Надь, Шефер, Него – Адам Шолой, Саллай

Франция: Льорис – Павар, Кимпембе, Варан, Динь – Погба, Канте, Рабьо – Гризманн, Мбаппе, Бензема

Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:

1:0 - Фиола, 45+2-я минута:

Обзор первого тайма:

1:1 - Гризманн, 66-я минута:

Обзор матча:

События матча
66' ГОЛ ! Мяч забил Антуан Гризманн (Франция).
45' ГОЛ ! Мяч забил Аттила Фиола (Венгрия).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    stalker digga
    online
      stalker digga, 19.06.2021 18:39
    0
    Помог 12 игрок- болельщики
    Ссылка
    slavko4
    online
      slavko4, 19.06.2021 18:30
    +1
    Молодці мадяри, гідний бій дали збірній Африки. Заслуговує на повагу.
    Ссылка
    Георгий Иванов
    online
      Георгий Иванов, 19.06.2021 18:05
    +1
    Киздец! Нашим бы такой матч сыграть на ЧЕ! Даже необязательно против чемпиона мира, а против немцев, англичан, португальцев, да и тех же французов, черт возьми!
    Ссылка
    slavko4
    online
      slavko4, 19.06.2021 18:30
    +1
    Молодці мадяри, гідний бій дали збірній Африки. Заслуговує на повагу.
    Ссылка
    Георгий Иванов
    online
      Георгий Иванов, 19.06.2021 18:05
    +1
    Киздец! Нашим бы такой матч сыграть на ЧЕ! Даже необязательно против чемпиона мира, а против немцев, англичан, португальцев, да и тех же французов, черт возьми!
    Ссылка
    stalker digga
    online
      stalker digga, 19.06.2021 18:39
    0
    Помог 12 игрок- болельщики
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности