Венгрия
1 : 1
Франция
19.06.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Магия Пушкаш Арены. Венгрия отобрала очки у Франции

Действующие чемпионы мира были вынуждены отыгрываться по ходу второго тайма

  • 19.06.2021 17:57
  • 2297 просмотров
  • 7 комментариев
Магия Пушкаш Арены. Венгрия отобрала очки у Франции
© Getty Images/Global Images Ukraine

К встрече второго тура в группе F (которую все уже окрестили «группой смерти») сборные Венгрии и Франции подошли с разным настроением. В первой игре на Евро-2020 венгры успешно противостояли команде Португалии вплоть до 84-й минуты, после чего пропустили три гола. Французы же, хотя и не забили сами, минимально обыграли сборную Германии (автоголом отличился Хуммельс). 

Так что фаворитом противостояния небезосновательно считалась команда Франции. За венгров были только переполненные трибуны будапештской «Пушкаш Арены». А еще – статистика! Как ни странно, сборная Венгрии – самый неудобный соперник для Франции! До сегодня 55% очных поединков остались за венграми. Французы провели в Венгрии 8 поединков и одержали тут лишь одну победу – еще в марте 1990 г. Зато проиграли аж 6 раз.

Игра, несмотря на 30-градусную жару, началась на приличных скоростях. И, разумеется, подопечные Дидье Дешама сразу же обозначили своё преимущество. Французы шли вперед большими силами и не стеснялись бить с разных позиций. Но, как позже выяснилось, за весь первый тайм только раз попали в створ. Бензема пробил низом, вратарь отразил мяч перед собой. Гризманн добивал из офсайда, но тоже не смог переиграть голкипера!

Всё остальное было иногда очень опасно – и удары Мбаппе головой, и выстрел Бензема после паса пяткой с лёта в исполнении того же Мбаппе. Пауза, объявленная арбитром для того, чтобы игроки попили воды, казалось, должна была пойти на руку венграм. Но случился неприятный эпизод. Сразу после водопоя упал на газон капитан сборной Венгрии Адам Салаи. Похоже, случился тепловой удар или резко скакнуло давление из-за большого объема выпитой холодной воды. Как бы то ни было, Марко Росси вынужден был делать первую замену уже в середине первой половины игры.

Французы продолжали владеть мячом (67:33% по итогам первого тайма) и атаковать. Но открыть счет так и не сумели. А в компенсированное время нарвались на контратаку. Шоллои запустил по левому флангу Фиоло, тот убежал от Павара, вышел один на один и пробил точно в ближний угол – 1:0. Что интересно, для 31-летнего защитника это второй гол за национальную команду. Первый он забил не так давно – в марте открыл счет в поединке против сборной Андорры. И случилось это, как ни странно, также на 45+2 минуте!

Второй тайм начался в похожем ключе. Французы давили, атаковали – и мазали. Вышедший на замену Дембеле проверил на прочность каркас ворот «Пушкаш Арены». А венгры всей командой отошли на свою половину поля и уверенно оборонялись. Но в итоге подопечные Дешама забили, причем в результате контратаки. Льорис вынес мяч далеко на половину поля соперника, отрезав пол-команды. Мяч подхватил Мбаппе, ворвался в штрафную и прострелил. Орбан, падая, не сумел выбить мяч, и набежавший Гризманн в касание расстрелял ворота – 1:1. Отметим, что Антуан вышел в старте в 47-й подряд игре за сборную! Теперь на его счету 38 мячей в 93-х поединках за «трехцветных».

Вскоре после забитого гола Дешам решил усилить атаку, выпустив свежих Жиру и Толиссо. Но и Мбаппе, и Гризманн, казалось, не чувствуют усталости. В течение минуты Гулачи дважды выручил команды – сперва отразил мощный удар Мбаппе под перекладину, а затем накрыл мяч после выстрела Толиссо в углу ворот. Хозяева отбивались: французские болельщики, расположившиеся за воротами Гулачи, забрасывали голкипера пустыми стаканами за задержку времени. Но в итоге венгры выстояли и заработали свой первый балл на Евро-2020! В третьем туре венгры сыграют против Германии. Французы пока лидеры с четырьмя очками, но провели на матч больше Португалии, с которой и встретятся в заключительном туре.

Чемпионат Европы-2020. Групповой этап. Группа F. 2-й тур.

Венгрия – Франция - 1:1

Фиоло, 45+2 – Гризманн, 66

 Ботка, 52 – Павар, 10

Венгрия: Гулачи – О. Солои, Орбан, Ботка – Фиоло, Шефер (Чери, 76), Надь, Кляйнхайслер (Ловренчич, 84), Него – Шоллои, А. Салаи (Николич, 27).

Франция: Льорис – Динь, Кимпембе, Варан, Павар – Канте – Рабио (Дембеле, 57, Лемар, 87), Погба (Толиссо, 76) – Гризманн – Мбаппе, Бензема (Жиру, 76).

Арбитр: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия).

Стадион: «Пушкаш Арена» (Будапешт, Венгрия).

Удары (в створ): 5 (3) – 15 (4)
Угловые: 1 – 3
Оффсайды: 0 – 1.

ВЕНГРИЯ-ФРАНЦИЯ.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 19.06.2021 18:20
    +1
    Хорошо начинается футбольный вечер.
    Ссылка
    u6464u
    online
      u6464u, 19.06.2021 18:13
    +2
    Венгры красавцы, с этим трудно не согласиться и стоит поздравить соседей с этой ничьей,молодцы.
    Ссылка
    pl2012ua
    online
      pl2012ua, 19.06.2021 18:09
    +7
    Венгры очень хорошо играли и против Португалии, но посыпались в самом конце матча. До 85й минуты казалось, что венгры могут даже победить.
    Ссылка
    olshody
    online
      olshody, 19.06.2021 18:05
    -1
    Какого то победителя группы ждёт западло))) В смысле выхода на Францию.
    Ну а ровно 11 лет назад ЮАР - Франция 2:1 на ЧМ.
    Ссылка
    Igorok Киев
    online
      Igorok Киев, 19.06.2021 18:04
    +3
    Франция отскочила фу И это чемпионы??!! та ну нах Венгры молодцы, надо было не просидать и дальше ловить лягушат на контрах
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 19.06.2021 18:02
    +4
    Молодцы,благодаря таким неожиданным и непредсказуемым результатм футбол является самой популярной игрой в мире
    Ссылка
    Аа Бб
    online
      Аа Бб, 19.06.2021 17:58
    +1
    Венгры молодцы! Мне их игра понравилась намного больше, чем наша с французами в отборе к ЧМ.
    Ссылка
    pl2012ua
    online
      pl2012ua, 19.06.2021 18:09
    +7
    Венгры очень хорошо играли и против Португалии, но посыпались в самом конце матча. До 85й минуты казалось, что венгры могут даже победить.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 19.06.2021 18:02
    +4
    Молодцы,благодаря таким неожиданным и непредсказуемым результатм футбол является самой популярной игрой в мире
    Ссылка
    Igorok Киев
    online
      Igorok Киев, 19.06.2021 18:04
    +3
    Франция отскочила фу И это чемпионы??!! та ну нах Венгры молодцы, надо было не просидать и дальше ловить лягушат на контрах
    Ссылка
    u6464u
    online
      u6464u, 19.06.2021 18:13
    +2
    Венгры красавцы, с этим трудно не согласиться и стоит поздравить соседей с этой ничьей,молодцы.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 19.06.2021 18:20
    +1
    Хорошо начинается футбольный вечер.
    Ссылка
    Аа Бб
    online
      Аа Бб, 19.06.2021 17:58
    +1
    Венгры молодцы! Мне их игра понравилась намного больше, чем наша с французами в отборе к ЧМ.
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