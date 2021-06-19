Магия Пушкаш Арены. Венгрия отобрала очки у Франции

К встрече второго тура в группе F (которую все уже окрестили «группой смерти») сборные Венгрии и Франции подошли с разным настроением. В первой игре на Евро-2020 венгры успешно противостояли команде Португалии вплоть до 84-й минуты, после чего пропустили три гола. Французы же, хотя и не забили сами, минимально обыграли сборную Германии (автоголом отличился Хуммельс).

Так что фаворитом противостояния небезосновательно считалась команда Франции. За венгров были только переполненные трибуны будапештской «Пушкаш Арены». А еще – статистика! Как ни странно, сборная Венгрии – самый неудобный соперник для Франции! До сегодня 55% очных поединков остались за венграми. Французы провели в Венгрии 8 поединков и одержали тут лишь одну победу – еще в марте 1990 г. Зато проиграли аж 6 раз.

Игра, несмотря на 30-градусную жару, началась на приличных скоростях. И, разумеется, подопечные Дидье Дешама сразу же обозначили своё преимущество. Французы шли вперед большими силами и не стеснялись бить с разных позиций. Но, как позже выяснилось, за весь первый тайм только раз попали в створ. Бензема пробил низом, вратарь отразил мяч перед собой. Гризманн добивал из офсайда, но тоже не смог переиграть голкипера!

Всё остальное было иногда очень опасно – и удары Мбаппе головой, и выстрел Бензема после паса пяткой с лёта в исполнении того же Мбаппе. Пауза, объявленная арбитром для того, чтобы игроки попили воды, казалось, должна была пойти на руку венграм. Но случился неприятный эпизод. Сразу после водопоя упал на газон капитан сборной Венгрии Адам Салаи. Похоже, случился тепловой удар или резко скакнуло давление из-за большого объема выпитой холодной воды. Как бы то ни было, Марко Росси вынужден был делать первую замену уже в середине первой половины игры.

Французы продолжали владеть мячом (67:33% по итогам первого тайма) и атаковать. Но открыть счет так и не сумели. А в компенсированное время нарвались на контратаку. Шоллои запустил по левому флангу Фиоло, тот убежал от Павара, вышел один на один и пробил точно в ближний угол – 1:0. Что интересно, для 31-летнего защитника это второй гол за национальную команду. Первый он забил не так давно – в марте открыл счет в поединке против сборной Андорры. И случилось это, как ни странно, также на 45+2 минуте!

Второй тайм начался в похожем ключе. Французы давили, атаковали – и мазали. Вышедший на замену Дембеле проверил на прочность каркас ворот «Пушкаш Арены». А венгры всей командой отошли на свою половину поля и уверенно оборонялись. Но в итоге подопечные Дешама забили, причем в результате контратаки. Льорис вынес мяч далеко на половину поля соперника, отрезав пол-команды. Мяч подхватил Мбаппе, ворвался в штрафную и прострелил. Орбан, падая, не сумел выбить мяч, и набежавший Гризманн в касание расстрелял ворота – 1:1. Отметим, что Антуан вышел в старте в 47-й подряд игре за сборную! Теперь на его счету 38 мячей в 93-х поединках за «трехцветных».

Вскоре после забитого гола Дешам решил усилить атаку, выпустив свежих Жиру и Толиссо. Но и Мбаппе, и Гризманн, казалось, не чувствуют усталости. В течение минуты Гулачи дважды выручил команды – сперва отразил мощный удар Мбаппе под перекладину, а затем накрыл мяч после выстрела Толиссо в углу ворот. Хозяева отбивались: французские болельщики, расположившиеся за воротами Гулачи, забрасывали голкипера пустыми стаканами за задержку времени. Но в итоге венгры выстояли и заработали свой первый балл на Евро-2020! В третьем туре венгры сыграют против Германии. Французы пока лидеры с четырьмя очками, но провели на матч больше Португалии, с которой и встретятся в заключительном туре.

Чемпионат Европы-2020. Групповой этап. Группа F. 2-й тур.

Венгрия – Франция - 1:1



Фиоло, 45+2 – Гризманн, 66

Ботка, 52 – Павар, 10

Венгрия: Гулачи – О. Солои, Орбан, Ботка – Фиоло, Шефер (Чери, 76), Надь, Кляйнхайслер (Ловренчич, 84), Него – Шоллои, А. Салаи (Николич, 27).

Франция: Льорис – Динь, Кимпембе, Варан, Павар – Канте – Рабио (Дембеле, 57, Лемар, 87), Погба (Толиссо, 76) – Гризманн – Мбаппе, Бензема (Жиру, 76).

Арбитр: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия).

Стадион: «Пушкаш Арена» (Будапешт, Венгрия).



Удары (в створ): 5 (3) – 15 (4)

Угловые: 1 – 3

Оффсайды: 0 – 1.

ВЕНГРИЯ-ФРАНЦИЯ.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 29°C