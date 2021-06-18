В субботу, 19 июня, в Будапеште на «Пушкаш Арене» состоится матч второго тура группового раунда чемпионата Европы по футболу, в котором сыграют национальные сборные Венгрии и Франции. Стартовый свисток английского рефери Майкла Оливера прозвучит в 16:00 по киевскому времени.

Сборная Венгрии

В своем стартовом поединке на текущем международном форуме коллектив Марко Росси с большим трудом противостоял действующим обладателям трофея и победителям первого в истории розыгрыша Лиги наций УЕФА, португальцам, однако даже переполненная «Пушкаш Арена» не смогла помочь Венгрии набрать первые очки (0:3). Ударило ли это по амбициям команды, которую жребий отправил в заведомо «группу смерти»? Абсолютно нет.

В такой ситуации, в которую попали «волшебные мадьяры» на Евро-2020, да еще и с травмой ключевого исполнителя, Доменика Собослаи, незадолго до начала турнира, остается только получать удовольствие от футбола на радость местной публике. Вот только с исключительно оборонительным построением тренерскому штабу не стоит заигрываться – могут остаться и без забитых голов.

Сборная Франции

Мало кто будет ожидать, что в противостоянии против действующих чемпионов мира хозяева смогут зацепиться за результат. Франция нынче очень сильна, впрочем, как последние несколько циклов, что уже сумела доказать на примере игры против Германии в стартовом туре (1:0). Да, победа в Мюнхене была добыта с помощью автогола со стороны Матса Хуммельса, однако это нисколько не преуменьшает тот факт, что подопечные Дидье Дешаша находятся в шаге от выхода в плей-офф.

Учитывая, что данная пара команд будет находиться в полном неведении того, как завершиться игра прямых конкурентов позднее в их игровой день, можно ожидать, что «Les Bleus» захотят избавить себя от необходимости поглядывать в сторону оппонентов, и снимут все вопросы уже в матче в Будапеште. Для этого у Франции есть просто космический кадровый потенциал.

Ориентировочные составы

Венгрия: Гулачи – О. Салаи, Орбан, Ботка – Надь – Фиоло, Шефер, Кляйнхайслер, Ловренчич – Шаллаи, А. Салаи.

Франция: Льорис – Эрнандес, Кимпембе, Варан, Павар – Канте – Рабио, Погба – Гризманн – Мбаппе, Бензема.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что Франция в данном матче одержит уверенную победу. Нашей ставкой будет позиция – П2 и ТБ 2.5 с коэффициентом 2.11 по линии Parimatch.

19 июня, суббота