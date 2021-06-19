Дидье Дешам о ничьей с Венгрией: «Я доволен результатом»

В матче группового этапа Евро-2020 Франция неожиданно сыграла вничью 1:1 с Венгрией, хотя ожидалось, что команда Дидье Дешама спокойно добудет три очка.
«Я доволен результатом. Я не слишком ему рад, но он меня устраивает. Мы не проиграли, мы взяли очко и добавили его к тем трем, которые уже были в нашей копилке».
«Я думаю, что это дает нам возможность без лишнего напряжения подходить к третьей игре», - сказал Дешам.
В последнем туре Франция сыграет с Португалией.
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Источник — УЕФА
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