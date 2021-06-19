Венгрия
1 : 1
Франция
19.06.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Дидье Дешам о ничьей с Венгрией: «Я доволен результатом»

Тренер Франции не разочарован ничьей

  • 19.06.2021 21:11
  • 1327 просмотров
  • 3 комментария
Дидье Дешам о ничьей с Венгрией: «Я доволен результатом»
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче группового этапа Евро-2020 Франция неожиданно сыграла вничью 1:1 с Венгрией, хотя ожидалось, что команда Дидье Дешама спокойно добудет три очка.

«Я доволен результатом. Я не слишком ему рад, но он меня устраивает. Мы не проиграли, мы взяли очко и добавили его к тем трем, которые уже были в нашей копилке».

«Я думаю, что это дает нам возможность без лишнего напряжения подходить к третьей игре», - сказал Дешам.

В последнем туре Франция сыграет с Португалией.

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Источник — УЕФА

(5 голосов)

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Комментарии
    dudigo78
    online
      dudigo78, 19.06.2021 22:04
    +1
    Ну 4 очки набрали, в плей оф вийшли. А для такої збірної що з першого, що з третього місця виходити без різниці. В них одна задача це виграти трофей, тому їм байдуже з ким грати в 1/8
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 19.06.2021 21:52
    +1
    Face Control, 19.06.2021 21:13
    Доволен? Ммм...
    Не доволен, а задоволений. Слово задоволений в українській мові синонімічно удовлетворен в русском языке. Именно так. То есть по 5 бальной шкале - 3. Он же сказал, что не рад.
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 19.06.2021 21:13
    +3
    Доволен? Ммм...
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 19.06.2021 21:13
    +3
    Доволен? Ммм...
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 19.06.2021 22:04
    +1
    Ну 4 очки набрали, в плей оф вийшли. А для такої збірної що з першого, що з третього місця виходити без різниці. В них одна задача це виграти трофей, тому їм байдуже з ким грати в 1/8
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 19.06.2021 21:52
    +1
    Face Control, 19.06.2021 21:13
    Доволен? Ммм...
    Не доволен, а задоволений. Слово задоволений в українській мові синонімічно удовлетворен в русском языке. Именно так. То есть по 5 бальной шкале - 3. Он же сказал, что не рад.
    Ссылка
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