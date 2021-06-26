В воскресенье, 27 июня, состоится поединок 1/8 финала чемпионата Европы, в котором встретятся сборные Бельгии и Португалии. Матч пройдет в Севилье (Испания) на стадионе «Ла-Картуха» и начнется в 22:00 по киевскому времени.

«Красные дьяволы» уверенно преодолели групповой турнир, одержав три победы. Бельгийцы поочередно обыграли Россию (3:0), Данию (2:1) и Финляндию (2:0). Действующие чемпионы Европы в своем стартовом матче разгромили Венгрию (3:0), а затем проиграли Германии (2:4) и сыграли вничью с Францией (2:2). Предстоящая встреча интересна также в контексте противостояния Ромелу Лукаку и Криштиану Роналду. Бельгиец забил уже три гола на турнире, а Роналду нанес пять результативных ударов, возглавив список лучших бомбардиров Евро-2020. Ранее соперники провели 18 очных дуэлей: 6 раз португальцы обыгрывали Бельгию, 5 побед одержали «красные дьяволы» и еще 7 матчей завершились вничью.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Бельгия – Португалия.