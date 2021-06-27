Бельгия
1 : 0
Португалия
27.06.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Бельгия – Португалия – 1:0. Видео гола Торгана Азара и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Евро-2020

  • 27.06.2021 23:57
  • 4525 просмотров
  • 2 комментария
Бельгия – Португалия – 1:0. Видео гола Торгана Азара и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

27 июня в матче 1/8 финала Евро-2020 сойдутся сборные Бельгии и Португалии.

Поединок пройдет в Севилье и начнется в 22:00 по киевскому времени.

В прямом эфире поединок покажет телеканал ТРК «Украина», а также видеосервисы OLL.TV и MEGOGO.

Бельгия – Португалия. Видео голов и обзор матча.

ГОЛ! 1:0. Торган Азар, 42 мин.

Видеообзор первого тайма.

События матча
42' ГОЛ ! Мяч забил Торган Азар (Бельгия).
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Ектерина Хамула
      Ектерина Хамула, 28.06.2021 00:16
    0
    Италия уже в 1/4
    Ссылка
    Eagle
    online
      Eagle, 28.06.2021 00:07
    +1
    Бельгия выстояла.Не повезло Португальцы во втором тайме могли сравнять счёт,бельгийцев спасла штанга(боковая стойка).
    Из сильных команд остались,Италия,Франция,Германия,Испания
    ,Англия.Ждём следующих матчей.
    Ссылка
    Eagle
    online
      Eagle, 28.06.2021 00:07
    +1
    Бельгия выстояла.Не повезло Португальцы во втором тайме могли сравнять счёт,бельгийцев спасла штанга(боковая стойка).
    Из сильных команд остались,Италия,Франция,Германия,Испания
    ,Англия.Ждём следующих матчей.
    Ссылка
    Ектерина Хамула
      Ектерина Хамула, 28.06.2021 00:16
    0
    Италия уже в 1/4
    Ссылка
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