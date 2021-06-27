27 июня в матче 1/8 финала Евро-2020 сойдутся сборные Бельгии и Португалии.
Поединок пройдет в Севилье и начнется в 22:00 по киевскому времени.
В прямом эфире поединок покажет телеканал ТРК «Украина», а также видеосервисы OLL.TV и MEGOGO.
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Бельгия – Португалия. Видео голов и обзор матча.
ГОЛ! 1:0. Торган Азар, 42 мин.
Видеообзор первого тайма.
События матча
|42'
|ГОЛ ! Мяч забил Торган Азар (Бельгия).
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Источник — Sport.ua
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Из сильных команд остались,Италия,Франция,Германия,Испания
,Англия.Ждём следующих матчей.
Из сильных команд остались,Италия,Франция,Германия,Испания
,Англия.Ждём следующих матчей.
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