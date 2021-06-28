Как серьезны травмы де Брюйне и Эдена Азара? Реакция Бельгии и Португалии

Эффектный гол Торгана Азара в первом тайме решил в пользу сборной Бельгии судьбу матча 1/8 финала Евро-2020 против Португалии (1:0). Полузащитник сборной Бельгии и автор победного гола Торган Азар был признан Звездой матча.

Действующие обладателя трофея покидают турнир, а вместе с ними выбывает и лучший бомбардир в истории чемпионатов Европы. В этот день Кришитану Роналду не суждено было отличиться.

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес:

«Мы показали потрясающую концентрацию и очень хорошо защищались. Наша команда контролировала игру и отлично оборонялась, когда это было необходимо. Мы забили очень красивый гол, а во втором тайме, как и следовало ожидать, инициатива перешла к Португалии. Нам нужно было показать свой несгибаемый характер. Наш план так или иначе был основан на двух аспектах – тактическая дисциплина и холодный расчет. Если бы мы лучше распоряжались мячом в контратаках и больше владели им, то, возможно, могли бы извлечь большего из рискованной игры сборной Португалии во втором тайме.

Почему я так долго ждал с заменами? Я не хотел, чтобы команда потеряла концентрацию, к тому же нельзя было исключать дополнительное время. Я больше думал о том, чтобы ничего не сломать в нашей игре. Я видел, что игроки справляются. Выходя на замену, иногда трудно сразу войти в игру, поэтому я не считал нужным выпускать других футболистов.

Травмы Кевина де Брюйне и Эдена Азара? Пока рано говорить о том, насколько серьезны их травмы. У Кевина не все в порядке с голеностопом. У Эдена мышечные проблемы. Чтобы сказать точнее, мы должны сначала дождаться диагноза».

Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа:

«У меня было мало работы в предыдущих трех матчах, но я знал, что с Португалией все будет по-другому. Я горжусь своими товарищами – они очень хорошо защищались. Италия – тоже сложный соперник, но мы доказали сегодня, что готовы играть с кем угодно».

Защитник сборной Бельгии Томас Вермален:

«В первом тайме мы играли высоко и оказывали давление на Португалию, но если посмотреть на второй тайм, то нам повезло, что мы выиграли. Португалия очень усложнила нам задачу. Мы не могли позволить себе расслабиться на протяжении всего матча. Это отняло у нас много сил, но у нас будет время на восстановление. Теперь мы с нетерпением ждем игры против Италии.

Португалия могла забить во втором тайме, так как на голову превосходила Бельгию. Это была игра между двумя топовыми командами, исход которой решил потрясающий удар Торгана Азара. Тренер Португалии Фернанду Сантуш сделал несколько замен в надежде сравнять счет, и португальцы явно наиграли на ничью. У Португалии было все, чтобы выиграть этот матч, но Бельгия практически не допускала ошибок.

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш:

«Сегодня удача отвернулась от нас. А как сказать по-другому, когда противник за весь матч наносит один удар в створ, и ты пропускаешь. Но игроки сделали все возможное, чтобы уйти от поражения. Они отдали все силы, и мы не должны винить их в чем-то. У нас было меньше времени на отдых, но мы нашли в себе силы, чтобы на равных играть с более свежим соперником.

Мы разочарованы и очень расстроены. Кто-то даже плачет в раздевалке. Ребята отдали все силы. Бельгия нанесла шесть ударов по воротам и забила гол. У нас было 29 ударов по воротам, мы дважды попали в штангу. Поражение есть поражение. Честно говоря, у меня просто нет слов. Мы все хотели победить и верили, что у нас все получится. Мы верили, мы были убеждены, что можем выйти в финал и победить. Тут дело не в справедливости: мы пропустили гол и не смогли забить в ответ».

Полузащитник сборной Португалии Жоау Пальинья:

«Мы создали больше моментов, чем Бельгия. В первом тайме нам удавалось хорошо контролировать игру. Я не помню ни одного момента у Бельгии, кроме гола. Мы возвращаемся в Португалию с чувством огромного разочарования, потому что этот результат не то, чего мы хотели. Нам нужно было сравнивать счет, и мы настойчиво пытались переломить ситуацию на протяжении всего второго тайма. У нас было несколько отличных моментов, но мы не забили. Бельгии сегодня повезло. Мы хотели большего. Мы всегда стремимся к победе на любом турнире. Несмотря на то, что мы маленькая страна, нам удалось выиграть Евро и Лигу наций. Это говорит об уровне нашей команды. Нам надо смотреть вперед».