Бельгия
1 : 0
Португалия
27.06.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Чемпион сложил полномочия. Сборная Бельгии удержала победу над Португалией

«Красные дьяволы» вышли в 1/4 финала чемпионата Европы

  • 27.06.2021 23:55
  • 2136 просмотров
  • 27 комментариев
Чемпион сложил полномочия. Сборная Бельгии удержала победу над Португалией
© Getty Images/Global Images Ukraine

Отчет о матче ожидайте позже.

Чемпионат Европы. 1/8 финала.

Бельгия – Португалия – 1:0

Т.Азар (42)

Вермален (72), Алдервейрелд (81) – Пальинья (45), Далот (51), Пепе (77)

Бельгия: Куртуа, Вермален, Вертонген, Алдервейрелд, Т.Азар (Дендонкер, 90+5), Витсель, Тилеманс, Менье, Э.Азар (Феррейра-Карраско, 87), Лукаку, де Брюйне (Мертенс, 48).

Португалия: Патрисиу, Геррейру, Пепе, Р.Диаш, Далот, Саншеш (С.Оливейра, 78), Пальинья (Данилу, 78), Моутинью (Фелиш, 55), Жота (А.Силва, 70), Роналду, Б.Силва (Б.Фернандеш, 55).

Арбитр: Феликс Брых (Германия)

Стадион «Ла-Картуха» (Севилья, Испания)

БЕЛЬГИЯ - ПОРТУГАЛИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко, Sport.ua

(13 голосов)

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Комментарии
    S&L
    online
      S&L, 28.06.2021 00:27
    0
    Жаль, очень жаль. Португалия смотрелась мощно, интересно, бились на каждом сантиметре поля при чем очень грамотно, Но, это футбол, это жизнь. Дальше идёт Бельгия. Криштиану как всегда мододец, неймоверный игрок, при жизни уже легенда и остальные звезды футбола его боготворят, а встреча его с Мбапе, искренне общение, эмоции, лишний раз подтверждает не на камеру, что это человек с большой буквы!!!!! Браво Португалия, Браво Криштиану!!!
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 28.06.2021 00:24
    +2
    Очень жаль Португалию.
    Бельгия точно не наиграла на победу.
    Было бы справедливо, всё решить в овертайме.
    Но в футболе нет ни логики ни справедливости зачастую...
    Ссылка
    rasta13
    online
      rasta13, 28.06.2021 00:23
    +1
    К судьи много вопросов в этом матче, ну а так Португалия была лучше но не смогла забить, слабое звено Португалии это защита и вратарь.
    Ссылка
    Maks__7777.
    online
      Maks__7777., 28.06.2021 00:20
    0
    Brian, 28.06.2021 00:17
    Разве что получить бутсой по макитре, ибо требовать невозможного от этого антифутболиста, талисмана сборной, невозможно.
    это точно
    Ссылка
    smart__Forever
    online
      smart__Forever, 28.06.2021 00:20
    -1
    Lion, 28.06.2021 00:15
    Теперь Роналдо может отдохнуть на лодке..
    Лодка по волнам плывёт,
    В лодке кукла Аня.
    Не волнуйся за неё –
    Волны плещут в ванне.
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 28.06.2021 00:19
    +1
    Леха Аксютенко, 28.06.2021 00:15
    Если брать европейский уровень команд. Даже тех годов. То да, не сильная
    Но, Динамо прошло тогда Эвертон с Лукаку...
    Ссылка
    Maks__7777.
    online
      Maks__7777., 28.06.2021 00:17
    -2
    smart__Forever, 28.06.2021 00:14
    Не знаю, как золотую бутсу, но чугунный унитаз может запросто получить
    💯%
    Ссылка
    Brian
    online
      Brian, 28.06.2021 00:17
    -1
    Maks__7777., 28.06.2021 00:10
    Португалии уже на Евро с Роналдо нет,у БесединА ещё остаются шанссы стать лучшим бомбардиром Евро и получить золотую бутсу
    Разве что получить бутсой по макитре, ибо требовать невозможного от этого антифутболиста, талисмана сборной, невозможно.
    Ссылка
    Lion
    online
      Lion, 28.06.2021 00:16
    -1
    Поручик Ржевский, 28.06.2021 00:14
    Он Динамо Киев в составе Эвертона забивал.
    Динамо Киев, что, по вашему, слабый соперник?
    А что сильный?
    Ссылка
    Леха Аксютенко
    online
      Леха Аксютенко, 28.06.2021 00:15
    0
    Поручик Ржевский, 28.06.2021 00:14
    Он Динамо Киев в составе Эвертона забивал.
    Динамо Киев, что, по вашему, слабый соперник?
    Если брать европейский уровень команд. Даже тех годов. То да, не сильная
    Ссылка
    Lion
    online
      Lion, 28.06.2021 00:15
    0
    Теперь Роналдо может отдохнуть на лодке..
    Ссылка
    smart__Forever
    online
      smart__Forever, 28.06.2021 00:14
    -1
    Maks__7777., 28.06.2021 00:10
    Португалии уже на Евро с Роналдо нет,у БесединА ещё остаются шанссы стать лучшим бомбардиром Евро и получить золотую бутсу
    Не знаю, как золотую бутсу, но чугунный унитаз может запросто получить
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 28.06.2021 00:14
    0
    Леха Аксютенко, 28.06.2021 00:05
    Против сильных соперников слишком ЧАСТО уходит Лукаку с поля без забитого мяча
    Он Динамо Киев в составе Эвертона забивал.
    Динамо Киев, что, по вашему, слабый соперник?
    Ссылка
    Igorok Киев
    online
      Igorok Киев, 28.06.2021 00:13
    +2
    Португалии не повезло сегодня, но сколько моментов за последние 10мин, поздно раздуплились
    Ссылка
    Артур Отаманчук
    online
      Артур Отаманчук, 28.06.2021 00:11
    -10
    Шкода тойго Криштиану Рівалду такий гарний грок був і нічо ніде не виграв.
    Ссылка
    Maks__7777.
    online
      Maks__7777., 28.06.2021 00:10
    -1
    Португалии уже на Евро с Роналдо нет,у БесединА ещё остаются шанссы стать лучшим бомбардиром Евро и получить золотую бутсу
    Ссылка
    Леха Аксютенко
    online
      Леха Аксютенко, 28.06.2021 00:10
    +3
    sv_2000, 28.06.2021 00:05
    Да ладно!)))) У вас, батенька, явно очень высокие требования к термину "хороший нападающий"
    Ну, ок. Говоря про хорошего нападающего - я имел ввиду нападающего пускай не топого уровня, типа Кейна, Левандовского, но хотя бы того, который умеет забивать сильным командам, типа Мораты, Бензема.
    Лукаку до них не дотягивает
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 28.06.2021 00:07
    +3
    Игра забудется, счёт останется.
    Но без де Брюйне и Азара туговато будет против Италии.
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 28.06.2021 00:05
    +6
    Леха Аксютенко, 28.06.2021 00:04
    Проблема этой сборной Бельгии - отсутствие хорошего нападающего
    Да ладно!)))) У вас, батенька, явно очень высокие требования к термину "хороший нападающий"
    Ссылка
    Леха Аксютенко
    online
      Леха Аксютенко, 28.06.2021 00:05
    -1
    Поручик Ржевский, 27.06.2021 23:59
    Очень редко уходит с поля Лукаку без забитого гола.
    Респект португальцам - очень классно играли.
    Даже лучше, чем бельгийцы.
    Такое ощущение, что дайте им ещё 10 минут, и они сравняли бы счёт.
    Но, тот сумашедший удар Азара младшего, получается, решил всё в этом матче.
    Европу ждёт новый Чемпион!
    Против сильных соперников слишком ЧАСТО уходит Лукаку с поля без забитого мяча
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 27.06.2021 23:59
    +13
    Очень редко уходит с поля Лукаку без забитого гола.
    Респект португальцам - очень классно играли.
    Даже лучше, чем бельгийцы.
    Такое ощущение, что дайте им ещё 10 минут, и они сравняли бы счёт.
    Но, тот сумашедший удар Азара младшего, получается, решил всё в этом матче.
    Европу ждёт новый Чемпион!
    Ссылка
    Sunrise
    online
      Sunrise, 27.06.2021 23:59
    +9
    Хорошая заруба. Португалия наиграла на овертайм, сильная концовка. Но заслужили вылететь за своё костоломство.
    Кевину здоровья и ждём в основе на Италию!
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 28.06.2021 00:05
    +6
    Леха Аксютенко, 28.06.2021 00:04
    Проблема этой сборной Бельгии - отсутствие хорошего нападающего
    Да ладно!)))) У вас, батенька, явно очень высокие требования к термину "хороший нападающий"
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 28.06.2021 00:04
    +5
    Как-то не очень пока топы группового этапа выглядят.
    О Голландии помолчу)) Италия на волоске от поражения была, вот сейчас Бельгия выглядела тоже так себе... В общем, пока мой фаворит - Дания
    Ссылка
    Леха Аксютенко
    online
      Леха Аксютенко, 28.06.2021 00:10
    +3
    sv_2000, 28.06.2021 00:05
    Да ладно!)))) У вас, батенька, явно очень высокие требования к термину "хороший нападающий"
    Ну, ок. Говоря про хорошего нападающего - я имел ввиду нападающего пускай не топого уровня, типа Кейна, Левандовского, но хотя бы того, который умеет забивать сильным командам, типа Мораты, Бензема.
    Лукаку до них не дотягивает
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 28.06.2021 00:07
    +3
    Игра забудется, счёт останется.
    Но без де Брюйне и Азара туговато будет против Италии.
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 28.06.2021 00:24
    +2
    Очень жаль Португалию.
    Бельгия точно не наиграла на победу.
    Было бы справедливо, всё решить в овертайме.
    Но в футболе нет ни логики ни справедливости зачастую...
    Ссылка
    Igorok Киев
    online
      Igorok Киев, 28.06.2021 00:13
    +2
    Португалии не повезло сегодня, но сколько моментов за последние 10мин, поздно раздуплились
    Ссылка
    Pol Chopa
    online
      Pol Chopa, 28.06.2021 00:04
    +2
    Такій як сьогдні Бельгії і *золотиму поколінні*знову мало шо світить з золотом ЧЕ.
    А перед голом то Лукаку двома руками відштовхнув Пепе,куди Брих дивився?
    Ссылка
    KOLDUNBCEM
    online
      KOLDUNBCEM, 27.06.2021 23:58
    +2
    сложила в бою....
    Ссылка
    rasta13
    online
      rasta13, 28.06.2021 00:23
    +1
    К судьи много вопросов в этом матче, ну а так Португалия была лучше но не смогла забить, слабое звено Португалии это защита и вратарь.
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 28.06.2021 00:19
    +1
    Леха Аксютенко, 28.06.2021 00:15
    Если брать европейский уровень команд. Даже тех годов. То да, не сильная
    Но, Динамо прошло тогда Эвертон с Лукаку...
    Ссылка
    S&L
    online
      S&L, 28.06.2021 00:27
    0
    Жаль, очень жаль. Португалия смотрелась мощно, интересно, бились на каждом сантиметре поля при чем очень грамотно, Но, это футбол, это жизнь. Дальше идёт Бельгия. Криштиану как всегда мододец, неймоверный игрок, при жизни уже легенда и остальные звезды футбола его боготворят, а встреча его с Мбапе, искренне общение, эмоции, лишний раз подтверждает не на камеру, что это человек с большой буквы!!!!! Браво Португалия, Браво Криштиану!!!
    Ссылка
    Maks__7777.
    online
      Maks__7777., 28.06.2021 00:20
    0
    Brian, 28.06.2021 00:17
    Разве что получить бутсой по макитре, ибо требовать невозможного от этого антифутболиста, талисмана сборной, невозможно.
    это точно
    Ссылка
    Леха Аксютенко
    online
      Леха Аксютенко, 28.06.2021 00:15
    0
    Поручик Ржевский, 28.06.2021 00:14
    Он Динамо Киев в составе Эвертона забивал.
    Динамо Киев, что, по вашему, слабый соперник?
    Если брать европейский уровень команд. Даже тех годов. То да, не сильная
    Ссылка
    Lion
    online
      Lion, 28.06.2021 00:15
    0
    Теперь Роналдо может отдохнуть на лодке..
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 28.06.2021 00:14
    0
    Леха Аксютенко, 28.06.2021 00:05
    Против сильных соперников слишком ЧАСТО уходит Лукаку с поля без забитого мяча
    Он Динамо Киев в составе Эвертона забивал.
    Динамо Киев, что, по вашему, слабый соперник?
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 28.06.2021 00:03
    0
    браво дьяволы
    Ссылка
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