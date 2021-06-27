Чемпион сложил полномочия. Сборная Бельгии удержала победу над Португалией

Отчет о матче ожидайте позже.
Чемпионат Европы. 1/8 финала.
Бельгия – Португалия – 1:0
Т.Азар (42)
Вермален (72), Алдервейрелд (81) – Пальинья (45), Далот (51), Пепе (77)
Бельгия: Куртуа, Вермален, Вертонген, Алдервейрелд, Т.Азар (Дендонкер, 90+5), Витсель, Тилеманс, Менье, Э.Азар (Феррейра-Карраско, 87), Лукаку, де Брюйне (Мертенс, 48).
Португалия: Патрисиу, Геррейру, Пепе, Р.Диаш, Далот, Саншеш (С.Оливейра, 78), Пальинья (Данилу, 78), Моутинью (Фелиш, 55), Жота (А.Силва, 70), Роналду, Б.Силва (Б.Фернандеш, 55).
Арбитр: Феликс Брых (Германия)
Стадион «Ла-Картуха» (Севилья, Испания)
Александр Снитко, Sport.ua
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Бельгия точно не наиграла на победу.
Было бы справедливо, всё решить в овертайме.
Но в футболе нет ни логики ни справедливости зачастую...
В лодке кукла Аня.
Не волнуйся за неё –
Волны плещут в ванне.
Динамо Киев, что, по вашему, слабый соперник?
Динамо Киев, что, по вашему, слабый соперник?
Динамо Киев, что, по вашему, слабый соперник?
Лукаку до них не дотягивает
Но без де Брюйне и Азара туговато будет против Италии.
Респект португальцам - очень классно играли.
Даже лучше, чем бельгийцы.
Такое ощущение, что дайте им ещё 10 минут, и они сравняли бы счёт.
Но, тот сумашедший удар Азара младшего, получается, решил всё в этом матче.
Европу ждёт новый Чемпион!
Респект португальцам - очень классно играли.
Даже лучше, чем бельгийцы.
Такое ощущение, что дайте им ещё 10 минут, и они сравняли бы счёт.
Но, тот сумашедший удар Азара младшего, получается, решил всё в этом матче.
Европу ждёт новый Чемпион!
Кевину здоровья и ждём в основе на Италию!
О Голландии помолчу)) Италия на волоске от поражения была, вот сейчас Бельгия выглядела тоже так себе... В общем, пока мой фаворит - Дания
Лукаку до них не дотягивает
Но без де Брюйне и Азара туговато будет против Италии.
Бельгия точно не наиграла на победу.
Было бы справедливо, всё решить в овертайме.
Но в футболе нет ни логики ни справедливости зачастую...
А перед голом то Лукаку двома руками відштовхнув Пепе,куди Брих дивився?
Динамо Киев, что, по вашему, слабый соперник?
Динамо Киев, что, по вашему, слабый соперник?
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