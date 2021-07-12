Италия
1 : 1
(3:2)
Англия
11.07.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Италия – чемпион Европы-2020!

Судьбу матча пришлось решать в серии послематчевых пенальти

  • 12.07.2021 00:56
  • 4796 просмотров
  • 84 комментария
Италия – чемпион Европы-2020!
© Getty Images/Global Images Ukraine

Финальные матчи крупных футбольных турниров, как правило, стоят особняком от других. Они запоминаются надолго, их постоянно вспоминают и о них говорят не только нынешние, а следующие поколения болельщиков и любителей этой игры. Так вот у Англии, при всем том, что она считается одной из ведущих футбольных стран планеты, в активе есть только один-единственный финал на чемпионате мира уже в далеком-далеком 1966 году. И с тех пор так высоко англичане не забиралась ни в мировом первенстве, ни в европейском. У Италии, конечно же, таких решающих поединков за титул было побольше. Но опять-таки, в основном это касается чемпионатов мира, где итальянцы четырежды становились победителями и два раза покидали поле побежденными. Что же касается чемпионатов Европы, то здесь футболисты с Апеннинского полуострова имеют один триумф в 1968 году, при двух неудачах в 2000 и 2012 годах. 

И вот сегодня новую историю финалов должны были писать сборные Англии и Италии, а также их тренеры Гарет Саутгейт и Роберто Манчини. Многое в этом противостоянии зависело именно от них, от выбора состава и плана на игру до непосредственного руководства действиями команды в процессе самого матча. 

Сперва о составах. Наставник итальянцев не стал ничего менять и выставил тех же 11 футболистов, которые начинали победный полуфинал с Испанией. У англичан по сравнению с предыдущей встречей Саутгейт произвел одну замену, выпустив на поле с первых минут вместо нападающего Сака, правого защитника Триппьера. Тем самым, он сразу дал понять, что защита собственных ворот для него гораздо важнее, чем атака. 

Начало финальной игры чемпионата Европы получилось неожиданным. Уже на исходе второй минуты многотысячная армия английских болельщиков на стадионе «Уэмбли» вскочила со своих мест, приветствуя гол своей сборной. Правый защитник Триппьер (тот самый, который должен был укрепить оборону) выполнил отличную передачу со своего фланга на противоположный угол вратарской площади соперников, где оказался совершенно забытый итальянцами левый защитник хозяев поля Шоу. Удар последнего в ближний от себя угол ворот впритирку со штангой получился точный и Англия на старте поединка повела в счете.

Getty Images/Global Images Ukraine

Конечно, же гости оказались в небольшом нокдауне от такого развития событий, однако вскоре они сумели собраться и на 8-й минуте сами создали первый опасный момент у ворот Пикфорда. Инсинье с перспективного штрафного пробил над стенкой, но чуть выше ворот. 

Далее игра проходила с переменным успехом. Хотя итальянцы больше владели мячом, опасных моментов они никак создать не могли. Англичане больше старались действовать на контратаках, надеясь на скоростные качества Стерлинга. Однако и у них до поры до времени немного получалось впереди. 

В середине тайма небольшое повреждение получил Жоржиньо. Учитывая то, какую роль на этом турнире он играет для сборной Италии, было тревожно тем, кто переживал именно за эту команду. Некоторое время врачи оказывали помощь итальянцу с бразильскими корнями и тот все же сумел продолжить матч.

Гости владели небольшим игровым преимуществом. И если удар издали от Инсиньо на 28-й минуте, честно говоря, не представлял никакой угрозы для ворот англичан, то на 35-й минуте Италия вполне могла отыграться. Все для этого сделал Кьеза. Он подобрал мяч в центре поля, затем обыграл нескольких оппонентов и примерно с линии штрафной левой ногой сильно пробил в правый от себя угол. Мяч пролетел рядом со штангой в каких-то сантиметрах. 

Getty Images/Global Images Ukraine

К основному времени первого тайма арбитр матча Бьорн Кейперс из Нидерландов компенсировал 4 минуты и на второй из них неплохой удар из пределов штрафной площади выполнил Верати. Однако Пикфорд выбрал правильную позицию, забрав мяч в руки.    

Сразу после перерыва на 48-й минуте Стерлинг упал в штрафной площади соперников примерно так, как и в полуфинальном матче с Данией. Но на этот раз арбитр не поставил пенальти, а решил продолжить игру. Зато уже вскоре за фол все того же Стерлинга на Инсинье возле ворот сборной Англии судья Кейперс усмотрел нарушение правил и назначил штрафной удар. Сам же пострадавший пробил неплохо, однако в цель не попал. 

На 56-й минуте англичане разыграли стандарт у ворот Доннаруммы. После навеса с левого фланга Магуайр бил головой, но мяч полетел выше перекладины. Спустя минуту на другой половине поля пришлось выручать партнеров Пикфорду - с острого угла опасно бил Инсинье. Еще раз сыграл надежно вратарь английской сборной на 62-й минуте, когда с близкого расстояния пробил Кьеза. Пикфорд в прыжке парировал мяч, летевший низом в ворота. 

И все же на 67-й минуте Италия сравняла счет. После подачи углового с правого фланга Верати головой пробил по мячу, который от рук Пикфорда попал в штангу, и первым на добивание успел Бонуччи.   

Getty Images/Global Images Ukraine

Воодушевленные забитым голом, гости продолжали играть активно в атаке и на 73-й минуте Берарди удачно выскочил на передачу из глубины поля и, опередив Пикфорда, пробил по воротам. Мяч пролетел над перекладиной. 

Концовка основного времени второго тайма уже прошла с преимуществом англичан. Саутгейт решил изменить схему игры и выпустил на поле Сака вместо Триппьера. Хозяева поля стали более агрессивно действовать в атаке, но даже 6 компенсированных минут не хватило им, чтобы вырвать победу и избежать дополнительного времени.

В первой половине овертайма ближе к успеху были футболисты сборной Англии. Так, на 95-й минуте Стерлинг ворвался в штрафную площадь соперников, но Бонуччи в последний момент помешал ему пробить либо сделать передачу и сумел выбить мяч из-под ног форварда на угловой. Тут же Филлипс неплохо пробил, но мяч пролетел рядом со штангой. Впрочем на 103-й минуте пришлось выручать команду и Пикфорду после того, как Эмерсон слева делал очень опасный прострел вдоль ворот. 

А вот в начале второго тайма дополнительного времени уже Италия получила право на перспективный штрафной удар. Бил по воротам Бернардески, но прямо в руки Пикфорду. Далее обе команды пытались изменить счет на табло, но так и не смогли. Так что чемпион Европы должен был определиться в серии пенальти.    
 
В начале обзора я писал о том, что многое будет зависеть от того, какие решения примут наставники команд. Так вот обе замены, которые сделал Гарет Саугейт на 120-й минуте не сработали. Рэшфорд и Санчо не забили пенальти. Как, впрочем, и Сака, тоже вышедший на замену. У сборной Италии цель не поразили только двое Белоти и Жоржиньо. Поэтому подопечные Роберто Манчини и вышли победителями в этой серии. 

Getty Images/Global Images Ukraine

Итак, спустя 53 года итальянцы снова завоевали титул чемпионов континента. 

Чемпионат Европы-2020. Финал.

Италия – Англия - 1:1 (3:2 – пен.)

Бонуччи, 67 – Шоу, 2

 Барелла, 47, Бонуччи, 55, Инсинье, 84, Кьеллини, 90+6, Жоржиньо, 114 – Магуайр, 106

Италия: Доннарумма – Эмерсон (Флоренци, 117), Кьеллини, Бонуччи, Ди Лоренцо – Верратти (Локателли, 96), Жоржиньо, Барелла (Кристанте, 55) – Инсинье (Белотти, 91), Иммобиле (Берарди, 55), Кьеза (Бернардески, 85).

Англия: Пикфорд – Магуайр, Стоунз, Уокер (Санчо, 120) – Шоу, Райс (Хендерсон, 74, Рашфорд, 120), Филлипс, Триппьер (Сака, 70) – Стерлинг, Маунт (Грилиш, 99) – Кейн.

Арбитр: Бьорн Кейперс (Олдензал, Нидерланды).

Стадион: «Уэмбли» (Лондон, Англия).

Удары (в створ): 20 (6) – 6 (1)
Угловые: 3 – 5
Оффсайды: 5 – 1.

ИТАЛИЯ-АНГЛИЯ.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Игорь Заржицкий, Sport.ua

(17 голосов)

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Комментарии
    Stelios Komnin
    online
      Stelios Komnin, 12.07.2021 01:33
    0
    pike1, 12.07.2021 01:29
    Почти весь турнир, матч с нами исключение, хотя при 1-0 они тоже не играли до конца тайма
    С кем, с вами? Вы за кого играли?
    Ссылка
    Stelios Komnin
    online
      Stelios Komnin, 12.07.2021 01:32
    0
    Дмитрий Чёрный, 12.07.2021 01:31
    Вива Италия! Лучший Евро! Украина в 1/4, Италия - чемпион! Это почти предел мечтаний, когда с детства болеешь за Италию!
    Лучший? Какие ж тогда худшие?)
    Ссылка
    Дмитрий Чёрный
    online
      Дмитрий Чёрный, 12.07.2021 01:31
    -1
    Вива Италия! Лучший Евро! Украина в 1/4, Италия - чемпион! Это почти предел мечтаний, когда с детства болеешь за Италию!
    Ссылка
    pike1
    online
      pike1, 12.07.2021 01:29
    0
    Yura Юрий, 12.07.2021 01:03
    Англия почти весь матч играла в антифутбол, без мяча на своей половине, пижоны
    Почти весь турнир, матч с нами исключение, хотя при 1-0 они тоже не играли до конца тайма
    Ссылка
    SuperleagueUkraine
    online
      SuperleagueUkraine, 12.07.2021 01:28
    +1
    YEEEEEAH! Были опасения что судья и сегодня испортит игру, тем более в спорных моментах не давал карточки англичанам, а Италии давал. Но видимо мрази из уефа и так уже подзаработали и решили не рисковать чтобы не было огромного скандала. Но втихоря тащил. И Стерлинг падла снова нырял. И даже болельщики свистели когда мяч был у Италии, ну не мрази? Поэтому вдвойне хотелось победы Италии и как хорошо что они смогли!
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 12.07.2021 01:27
    0
    Очень хороший чемпион очень хорошего турнира!
    Ссылка
    pike1
    online
      pike1, 12.07.2021 01:24
    +3
    Евгений Глиненко, 12.07.2021 01:13
    позорный чемпион европы по пробитию пенальти
    Позорный вице-чемпион Англия, имея у себя в составе топ форвардов Решфорда и Санчо не дали им шанса не в одной игре, Саутгейт дно, играли как сборная Греции когда стали чемпионами, только греки все же ими стали, а Англия облажалась
    Ссылка
    KutenneSegaem
    online
      KutenneSegaem, 12.07.2021 01:24
    +3
    Больше англичане не встанут на колени. Ни один нигер на забил пенальти
    Ссылка
    Stelios Komnin
    online
      Stelios Komnin, 12.07.2021 01:23
    -3
    Леха Аксютенко, 12.07.2021 01:16
    Игру с Испанией к сожалению не видел. А Бельгию Италия выиграла по игре и по делу. Бельгийцы на победу против итальянцев не наиграли точно.
    Ваше мнение. В любом случае турнир закончился, ничем он ярким не запомнился. После 2014 г ярких турниров не было.
    Ссылка
    XBanat
    online
      XBanat, 12.07.2021 01:23
    +2
    Урааа Италия чемпион перед евро писал что Италия всех сделает
    Ссылка
    Сергей Чёрный
    online
      Сергей Чёрный, 12.07.2021 01:23
    0
    Обезьянам нельзя давать бить пенальти ,им только бананы на дереве собирать , неудачники .
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    pike1
    online
      pike1, 12.07.2021 01:21
    +2
    Viva Italia!!!
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    Леха Аксютенко
    online
      Леха Аксютенко, 12.07.2021 01:19
    0
    Saar, 12.07.2021 01:15
    Не случайнл. В той чам букмекериїй віддавали друге місце після Німеччини. А Каннаваро був претендентом на Золотий м'яч, який згодом і получив. Пара захисників Мальдігі-Неста уже був найкращий в світі, і тому Італія була основним фаворитом.
    Основными фаритами того турнира считали немцев и французов. Италия была заштатным фаворитом, только лишь за имя. Команда не блистала не игрой не результатами накануне.
    Ссылка
    dnepryanin
    online
      dnepryanin, 12.07.2021 01:19
    +5
    Счет не по игре, Италия была лучшей, справедливость все таки есть)
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    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 12.07.2021 01:17
    +10
    Я очень рад. Просто нечестно было бы если бы Англия выиграла Евро играя почти все матчи дома. Ни у одной другой сборной такого удобного календаря не было. К тому же Англия после забитого гола банально закрылась в свою "ракушку", Италия гораздо больше хотела победить.
    Игрок матча - Кьеза,ИМХО.
    Ссылка
    Леха Аксютенко
    online
      Леха Аксютенко, 12.07.2021 01:16
    +4
    Stelios Komnin, 12.07.2021 01:13
    Да ну, случайно. Уверенные 1/4 и полуфинал...Что тут закономерного...Даже непонятная Испания должна была высаживать, с Бельгией еле отбились.
    Игру с Испанией к сожалению не видел. А Бельгию Италия выиграла по игре и по делу. Бельгийцы на победу против итальянцев не наиграли точно.
    Ссылка
    Saar
    online
      Saar, 12.07.2021 01:15
    0
    Леха Аксютенко, 12.07.2021 01:11
    Серьезно. В 2006 Италия скорее случайно выграла ЧМ. Никто в них не верил до самой победы(кроме из болельщиков). Этот ЧЕ вполне закономерно.
    Не случайнл. В той чам букмекериїй віддавали друге місце після Німеччини. А Каннаваро був претендентом на Золотий м'яч, який згодом і получив. Пара захисників Мальдігі-Неста уже був найкращий в світі, і тому Італія була основним фаворитом.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 12.07.2021 01:14
    +3
    Італія не потрапила на ЧС-2018 взагалі. Італійці зробили висновки і виграли Евро-2020. Браво.
    Ссылка
    Misha-101
    online
      Misha-101, 12.07.2021 01:14
    +5
    Следует поздравить Италию! За весь турнир они показали самый зрелищный футбол и прошли сильные команды и заслуженно стали чемпионами
    Ссылка
    Brian
    online
      Brian, 12.07.2021 01:13
    +3
    Кстати поздравляя Италию все забыли о главном виновнике торжества - Манчини ТОП!!!
    Ссылка
    Evgeny_Boykinyuk
      Evgeny_Boykinyuk, 12.07.2021 00:57
    +15
    все шоколадные не забили пенальти
    Ссылка
    Nordenus
    online
      Nordenus, 12.07.2021 01:02
    +12
    Слава Богу что Англия не победила со своей убогой игрой!!!
    Forza Italia!!!
    Ссылка
    Алексей Ильин
    online
      Алексей Ильин, 12.07.2021 01:06
    +11
    На своём поле с таким составом играть в такой трусливый и жалкий футбол, как играла Англия, нельзя. Италия выиграла Евро заслуженно!
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    Alex Wel
    online
      Alex Wel, 12.07.2021 00:59
    +11
    БРАВО ИТАЛИЯ !!!
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 12.07.2021 01:17
    +10
    Я очень рад. Просто нечестно было бы если бы Англия выиграла Евро играя почти все матчи дома. Ни у одной другой сборной такого удобного календаря не было. К тому же Англия после забитого гола банально закрылась в свою "ракушку", Италия гораздо больше хотела победить.
    Игрок матча - Кьеза,ИМХО.
    Ссылка
    Eagle
    online
      Eagle, 12.07.2021 01:02
    +8
    И своё поле и зрители не помогли Англии победить.Браво Италия!!!
    Ссылка
    cooper
    online
      cooper, 12.07.2021 01:00
    +8
    Резюме: бити пенальті потрібно, як, у свій час, бив Александр Чівадзе - сильно і під дев'ятку. Так, як вдарив Магвайр. Учитися потрібно, бо Панєнка - то понти.
    Ссылка
    Леха Аксютенко
    online
      Леха Аксютенко, 12.07.2021 01:05
    +7
    Победил тот, кто в течении всего турнира доказывал, что они лучшие. А Англия... А Англия как всегда, первый сильный соперник заканчивает из турнир...
    Ссылка
    Istvan Gerics
      Istvan Gerics, 12.07.2021 01:01
    +7
    Forza Italia!!!
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    Cruijff
    online
      Cruijff, 12.07.2021 01:00
    +7
    Прекрасний тріумф таких легенд як Кєліні-Бонуччі!
    Браво
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    Saar
    online
      Saar, 12.07.2021 00:58
    +7
    Браво! Італія неймовірна. К'єзі і Спінаццолі швидкого одужання! Італійський футбол -найсильніший!!!!!🇮🇹🇮🇹🏆🇮🇹🇮🇹🏆🏆
    Ссылка
    Saar
    online
      Saar, 12.07.2021 01:08
    +6
    Перед Євро прогноз був на Францію і Італію. Таку гру ,яку демонструвала Італія (причому майже двома різними складами-матч з Уельсом) не демонстоувала жодна команда. Тому Італія і виграла. А Автобус, імєнуємий Англія, должна була , мінімум зійтись по пенальті з Данієй, а не так, на шару прийти до фіналу! Поздоровляю свою улюблену Скуадру!
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    MaxUa
      MaxUa, 12.07.2021 01:07
    +6
    Я думаю, выпускать игроков специально под пенальти, это была ошибка. Они не вошли в игру, не прониклись ее накалом и тут на них такая ответственность свалилась. Вот эти игроки у англичан по сути и завалили серию пенальти.
    Хотя, Доннарума, разумеется, хорош. Как впрочем и Пикфорд - все-таки два мяча потащил, хотя накануне говорили, что он в одиннадцатиметровых не очень.
    Да, и еще. В некотором смысле символично, что аргентинцы победили на Маракане, а итальянцы победили на Уэмбли. Не каждый год такое совпадение происходит.
    Англичане играли здорово, мощно, рационально. Но в то же время уж слишком они рационально играли. Слишком сильно в их игре эта расчетливость ощущалась, которая смазывала общее впечатление.
    Италия победила справедливо. В ней нельзя никого выделить отдельно. Италия сильна именно командной, слаженной игрой, где каждый полностью отдает себя общему делу. В этом смысле победа полностью заслуженная. И это действительно сильнейшая команда на сегодняшний день. Поздравления Италии.
    Ссылка
    xxxxxxxxxxxxххх
    online
      xxxxxxxxxxxxххх, 12.07.2021 01:06
    +6
    Проклятие Англии продолжается. Родоначальники футбола, с самой стильной сборной в своей истории, самой дорогой в мире, при играх на своих стадионах , при очень лёгкой сетке турнира, при симпатии арбитров смогла только войти в финал ( впервые в истории) ,но выиграть так и не могут.
    Немцы -3 раза были чемпионами Европы.
    Испанцы - 3
    Франция и Италия по 2
    Родоначальники футбола - до сих пор 0!
    Ссылка
    dnepryanin
    online
      dnepryanin, 12.07.2021 01:19
    +5
    Счет не по игре, Италия была лучшей, справедливость все таки есть)
    Ссылка
    Misha-101
    online
      Misha-101, 12.07.2021 01:14
    +5
    Следует поздравить Италию! За весь турнир они показали самый зрелищный футбол и прошли сильные команды и заслуженно стали чемпионами
    Ссылка
    VITASS
    online
      VITASS, 12.07.2021 01:10
    +5
    проиграл АНТИфутбол. выйграл Футбол. брависсимо Скуадра Адзурра
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 12.07.2021 01:03
    +5
    Англия почти весь матч играла в антифутбол, без мяча на своей половине, пижоны
    Ссылка
    DSH88
    online
      DSH88, 12.07.2021 01:03
    +5
    Италия красавцы, и выходного в англии не будет.
    Ссылка
    R1d3r
      R1d3r, 12.07.2021 01:03
    +5
    Поздравляю Италию с заслуженной победой
    Ссылка
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