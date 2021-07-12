Италия – чемпион Европы-2020!

Финальные матчи крупных футбольных турниров, как правило, стоят особняком от других. Они запоминаются надолго, их постоянно вспоминают и о них говорят не только нынешние, а следующие поколения болельщиков и любителей этой игры. Так вот у Англии, при всем том, что она считается одной из ведущих футбольных стран планеты, в активе есть только один-единственный финал на чемпионате мира уже в далеком-далеком 1966 году. И с тех пор так высоко англичане не забиралась ни в мировом первенстве, ни в европейском. У Италии, конечно же, таких решающих поединков за титул было побольше. Но опять-таки, в основном это касается чемпионатов мира, где итальянцы четырежды становились победителями и два раза покидали поле побежденными. Что же касается чемпионатов Европы, то здесь футболисты с Апеннинского полуострова имеют один триумф в 1968 году, при двух неудачах в 2000 и 2012 годах.

И вот сегодня новую историю финалов должны были писать сборные Англии и Италии, а также их тренеры Гарет Саутгейт и Роберто Манчини. Многое в этом противостоянии зависело именно от них, от выбора состава и плана на игру до непосредственного руководства действиями команды в процессе самого матча.

Сперва о составах. Наставник итальянцев не стал ничего менять и выставил тех же 11 футболистов, которые начинали победный полуфинал с Испанией. У англичан по сравнению с предыдущей встречей Саутгейт произвел одну замену, выпустив на поле с первых минут вместо нападающего Сака, правого защитника Триппьера. Тем самым, он сразу дал понять, что защита собственных ворот для него гораздо важнее, чем атака.

Начало финальной игры чемпионата Европы получилось неожиданным. Уже на исходе второй минуты многотысячная армия английских болельщиков на стадионе «Уэмбли» вскочила со своих мест, приветствуя гол своей сборной. Правый защитник Триппьер (тот самый, который должен был укрепить оборону) выполнил отличную передачу со своего фланга на противоположный угол вратарской площади соперников, где оказался совершенно забытый итальянцами левый защитник хозяев поля Шоу. Удар последнего в ближний от себя угол ворот впритирку со штангой получился точный и Англия на старте поединка повела в счете.

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Конечно, же гости оказались в небольшом нокдауне от такого развития событий, однако вскоре они сумели собраться и на 8-й минуте сами создали первый опасный момент у ворот Пикфорда. Инсинье с перспективного штрафного пробил над стенкой, но чуть выше ворот.

Далее игра проходила с переменным успехом. Хотя итальянцы больше владели мячом, опасных моментов они никак создать не могли. Англичане больше старались действовать на контратаках, надеясь на скоростные качества Стерлинга. Однако и у них до поры до времени немного получалось впереди.

В середине тайма небольшое повреждение получил Жоржиньо. Учитывая то, какую роль на этом турнире он играет для сборной Италии, было тревожно тем, кто переживал именно за эту команду. Некоторое время врачи оказывали помощь итальянцу с бразильскими корнями и тот все же сумел продолжить матч.

Гости владели небольшим игровым преимуществом. И если удар издали от Инсиньо на 28-й минуте, честно говоря, не представлял никакой угрозы для ворот англичан, то на 35-й минуте Италия вполне могла отыграться. Все для этого сделал Кьеза. Он подобрал мяч в центре поля, затем обыграл нескольких оппонентов и примерно с линии штрафной левой ногой сильно пробил в правый от себя угол. Мяч пролетел рядом со штангой в каких-то сантиметрах.

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К основному времени первого тайма арбитр матча Бьорн Кейперс из Нидерландов компенсировал 4 минуты и на второй из них неплохой удар из пределов штрафной площади выполнил Верати. Однако Пикфорд выбрал правильную позицию, забрав мяч в руки.

Сразу после перерыва на 48-й минуте Стерлинг упал в штрафной площади соперников примерно так, как и в полуфинальном матче с Данией. Но на этот раз арбитр не поставил пенальти, а решил продолжить игру. Зато уже вскоре за фол все того же Стерлинга на Инсинье возле ворот сборной Англии судья Кейперс усмотрел нарушение правил и назначил штрафной удар. Сам же пострадавший пробил неплохо, однако в цель не попал.

На 56-й минуте англичане разыграли стандарт у ворот Доннаруммы. После навеса с левого фланга Магуайр бил головой, но мяч полетел выше перекладины. Спустя минуту на другой половине поля пришлось выручать партнеров Пикфорду - с острого угла опасно бил Инсинье. Еще раз сыграл надежно вратарь английской сборной на 62-й минуте, когда с близкого расстояния пробил Кьеза. Пикфорд в прыжке парировал мяч, летевший низом в ворота.

И все же на 67-й минуте Италия сравняла счет. После подачи углового с правого фланга Верати головой пробил по мячу, который от рук Пикфорда попал в штангу, и первым на добивание успел Бонуччи.

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Воодушевленные забитым голом, гости продолжали играть активно в атаке и на 73-й минуте Берарди удачно выскочил на передачу из глубины поля и, опередив Пикфорда, пробил по воротам. Мяч пролетел над перекладиной.

Концовка основного времени второго тайма уже прошла с преимуществом англичан. Саутгейт решил изменить схему игры и выпустил на поле Сака вместо Триппьера. Хозяева поля стали более агрессивно действовать в атаке, но даже 6 компенсированных минут не хватило им, чтобы вырвать победу и избежать дополнительного времени.

В первой половине овертайма ближе к успеху были футболисты сборной Англии. Так, на 95-й минуте Стерлинг ворвался в штрафную площадь соперников, но Бонуччи в последний момент помешал ему пробить либо сделать передачу и сумел выбить мяч из-под ног форварда на угловой. Тут же Филлипс неплохо пробил, но мяч пролетел рядом со штангой. Впрочем на 103-й минуте пришлось выручать команду и Пикфорду после того, как Эмерсон слева делал очень опасный прострел вдоль ворот.

А вот в начале второго тайма дополнительного времени уже Италия получила право на перспективный штрафной удар. Бил по воротам Бернардески, но прямо в руки Пикфорду. Далее обе команды пытались изменить счет на табло, но так и не смогли. Так что чемпион Европы должен был определиться в серии пенальти.



В начале обзора я писал о том, что многое будет зависеть от того, какие решения примут наставники команд. Так вот обе замены, которые сделал Гарет Саугейт на 120-й минуте не сработали. Рэшфорд и Санчо не забили пенальти. Как, впрочем, и Сака, тоже вышедший на замену. У сборной Италии цель не поразили только двое Белоти и Жоржиньо. Поэтому подопечные Роберто Манчини и вышли победителями в этой серии.

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Итак, спустя 53 года итальянцы снова завоевали титул чемпионов континента.

Чемпионат Европы-2020. Финал.

Италия – Англия - 1:1 (3:2 – пен.)



Бонуччи, 67 – Шоу, 2



Барелла, 47, Бонуччи, 55, Инсинье, 84, Кьеллини, 90+6, Жоржиньо, 114 – Магуайр, 106

Италия: Доннарумма – Эмерсон (Флоренци, 117), Кьеллини, Бонуччи, Ди Лоренцо – Верратти (Локателли, 96), Жоржиньо, Барелла (Кристанте, 55) – Инсинье (Белотти, 91), Иммобиле (Берарди, 55), Кьеза (Бернардески, 85).

Англия: Пикфорд – Магуайр, Стоунз, Уокер (Санчо, 120) – Шоу, Райс (Хендерсон, 74, Рашфорд, 120), Филлипс, Триппьер (Сака, 70) – Стерлинг, Маунт (Грилиш, 99) – Кейн.

Арбитр: Бьорн Кейперс (Олдензал, Нидерланды).

Стадион: «Уэмбли» (Лондон, Англия).



Удары (в створ): 20 (6) – 6 (1)

Угловые: 3 – 5

Оффсайды: 5 – 1.

ИТАЛИЯ-АНГЛИЯ.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 17°C