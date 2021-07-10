Целый месяц – как один день. Кажется, еще вчера Италия и Турция открывали Евро-2020, а уже предстоит закрывать чемпионат Европы. 11 июля, на лондонском стадионе «Уэмбли», состоится финальный поединок первенства континента. В нем, как и в матче-открытии, снова сыграет «Скуадра адзурра». Только вот в отличие от первого поединка, соперник у команды Манчини в этот раз будет намного серьезнее – сборная Англии.

Сборная Италии

Getty Images/Global Images Ukraine

Нынешняя сборная Италии еще до выхода в финал Евро-2020 получила столько комплиментов, сколько не получала «Скуадра адзурра» образца 2006 года, когда победила в финале Мундиаля. Так уж получалось, что какой бы успешной с точки зрения результата ни была доселе эта сборная, настоящего зрелища в ее исполнении было немного. Прагматизм, контригра, «бетон» в обороне, словом, катеначчо. Если повезет – с человеческим лицом. Но на чемпионате Европы-2020 мы все увидели совсем другую сборную Италии: зрелищную, играющую, атакующую, веселую. Увидели – и влюбились.

За счет мастерства, скорости, прессинга и коллективизма команда Манчини без проблем выиграла свою группу, поочередно победив Турцию, Швейцарию и Уэльс. В первом раунде плей-офф итальянцы впервые ощутили серьезнейшее сопротивление – высокий прессинг Австрии был действенным, но замены Манчини в овертайме перевернули игру.

В четвертьфинале «Скуадре» выпал еще более сильный оппонент – первый номер мирового рейтинга – Бельгия. Однако и в игре против этого соперника итальянцы не отказались от своего фирменного футбола – атакующего и размашистого. Лишь за шаг от главного поединка турнира Италии пришлось вспомнить о своем недалеком прошлом: второй тайм против Испании, да и все время до серии послематчевых пенальти – прошли под знаком «обороняться и терпеть». «Фурия» смотрелась получше «Скуадры», но в «лотерее» больше повезло команде Манчини.

Накануне финала у итальянцев одно кадровое повреждения: из-за серьезной травмы команде не сможет помочь левый защитник Спинаццола, которого наверняка заменит Эмерсон.

В случае победы в финале «Скуадра Адзурра» в качестве призовых от УЕФА получит 34 миллиона евро. Если проиграет, сумма уменьшится на три миллиона.

Роберто МАНЧИНИ, главный тренер сборной Италии:

- Мы многие годы работали ради этого и сейчас очень счастливы. Могу только поблагодарить футболистов за то, что мы уже добрались до финала. Пока мы ничего не выиграли. Чтобы турнир получился успешным, нам надо победить в воскресенье. За Англию будет болеть весь стадион. И нам придется оказать на соперника давление. Финал несколько отличается от обычных матчей. Конечно, нужно играть очень внимательно, но важно и получать удовольствие от процесса. Финал можно выиграть только в том случае, если выходишь на поле веселиться.

Сборная Англии

Getty Images/Global Images Ukraine

В отличие от итальянцев, англичане начали свой путь к финалу с критики. Ею же и закончили. Команду Саутгейта нещадно критиковали за прагматизм и излишнюю осторожность, хотя его подопечные без особых хлопот выиграли свою группу, победив хорватов и чехов и разделив очки с шотландцами. В двух первых раундах плей-офф Англия наконец-то получила заслуженные порции похвалы – за уверенные победы над Германией и Украиной. Но в полуфинале британцы столкнулись с настоящими проблемами в лице сборной Дании. Пикфорд впервые пропустил, Англии впервые пришлось отыгрываться. В принципе, с этой ситуации англичане вышли достойно. Но итоговую победу одержали с «душком» - за счет весьма неоднозначного пенальти на Стерлинге.

Тем не менее, эта победа позволила сборной Англии впервые в своей истории пробиться в финал чемпионата Европы. Доселе лучшим результатом команды «трех львов» на Евро был полуфинал, в то время так итальянцы уже выигрывали ЧЕ (1968 год) и еще дважды играли в финалах (2000 и 2012 годы).

Кадровых проблем накануне финала у команды Саутгейта нет.

Команда «трех львов» в случае триумфа в финале Евро-2020 получит чуть меньше, чем обойдется УЕФА победа итальянцев – 33.25 миллионов евро. Поражение англичан – тоже «дешевле» их соперника: 30,25 млн евро. В данном случае искать несправедливости не нужно: разница в доходах объясняется тем, что итальянцы выиграли все свои матчи на групповом этапе, а вот англичане добыли две победы и одну ничью.

Гарет САУТГЕЙТ, главный тренер сборной Англии:

- Мы очень рады, что вышли в финал, но впереди еще один серьезный барьер. Италия - очень сильная команда, я считаю ее таковой на протяжении последних нескольких лет. Итальянцы в потрясающей форме, и у них опытные защитники, которые уже все повидали. Будет очень интересная игра.

История встреч

У соперников достаточно богатая история противостояний. Предстоящий финал Евро-2020 станет их 28 очной встречей. В активе итальянцев 11 побед, тогда как британцы выиграли восемь матчей. Остальные поединки завершились вничью.

Несмотря на то, что «Скуадра адзурра» имеет незначительный перевес в личных дуэлях, команда «трех львов» смогла выиграть лишь один поединок с последних семи. К тому же, в официальных встречах англичане явно не могут совладать с итальянцами. Последние два свидания на Евро для представителей Туманного Альбиона завершились крахом: в 1980 году, на групповом этапе, и в 2012-м, когда итальянцы одолели своего соперника в серии послематчевых пенальти.

Не лучшие воспоминания у сборной Англии и от встреч на чемпионатах мира со сборной Италии. Они дважды встречались на Мундиалях (в 1990 и 2014 годах), и оба раза побеждали апеннинцы.

Прогноз на противостояние

Соперники достойны друг друга, и примерно равные по силам. В пользу англичан – родная арена и неистовые болельщики. А еще – желание переписать историю – впервые выиграть континентальное золото. Команда очень хороша в средней и особенно в атакующей линии, ее капитан Кейн набрал потрясающую форму под конец турнира. Саутгейт наглядно продемонстрировал, что умеет подбирать тактику против любого оппонента.

В свою очередь, нынешняя Италия – это команда-звезда. По большому счету, игроков уровня Кейна или Стерлинга в коллективе Манчини нет, но он берет свое запредельной мотивацией и заряженностью на победу. Очевидцы отмечают, что такого потрясающего микроклимата в сборной Италии не было очень давно.

Как и его визави, Манчини тоже наглядно показал, что умеет подбирать ключи к взлому любой защиты оппонентов. Поэтому нас наверняка ждет яркое тактическое противостояние, в котором победителя определит, скорее всего, один-единственный гол.

Ориентировочные составы:

Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Бонуччи, Кьеллини, Эмерсон, Барелла, Жоржиньо, Верратти, Кьеза, Иммобиле, Инсинье

Англия: Пикфорд, Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу, Райс, Филлипс, Сака, Маунт, Стерлинг, Кейн

11 июля, воскресенье